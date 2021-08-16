https://ria.ru/20210816/kopeyka-1745900551.html
Эксперт назвал риски полного отказа от копеек
Эксперт назвал риски полного отказа от копеек - РИА Новости, 16.08.2021
Эксперт назвал риски полного отказа от копеек
Неудобство расчетов с использованием копеек - преувеличенная проблема, на практике магазины уже давно округляют цены в пользу потребителей, а отказ от копейки... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T12:18
2021-08-16T12:18
2021-08-16T12:18
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Неудобство расчетов с использованием копеек - преувеличенная проблема, на практике магазины уже давно округляют цены в пользу потребителей, а отказ от копейки только разгонит инфляционные ожидания и вызовет у населения недоверие к денежным реформам, сообщил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст.Ранее в интервью "Газете.Ru" доктор экономических наук, директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев заявил, что хождение в России в настоящее время копеек не нужно, поэтому в стране следует округлить цены и отменить копеечные монеты."Полный отказ от монет копеечного номинала связан не только с экономическими соображениями. Резкие решения по поводу эмиссии денег могут быть неверно истолкованы потребителями, приведя к не вполне обоснованным опасениям по поводу денежных реформ. Наконец, копейка - все-таки отчасти национальный символ", - полагает Шуст.С практической точки зрения, цены с точностью до копейки используются в основном в безналичных расчетах, поясняет эксперт: например, при расчетах налогов, госконтрактов и так далее. Основные сложности возникают при наличных расчетах, поэтому цены уже сейчас округляют в пользу потребителя по факту: это дешевле, чем поддерживать запас копеек в кассе, транспортировать и подсчитывать их."Так что проблема цен с копейками мне кажется немного преувеличенной. В розничных расчетах наличными их, как правило, уже округляют. А в безналичных расчетах они не являются источником издержек или проблем. Принудительное же округление приведет к потенциальному росту субъективных инфляционных ожиданий - на мой взгляд, это того не стоит. С дальнейшим развитием безналичных платежей издержки, связанные с металлическими копейками, уйдут сами собой", - добавил эксперт.В то же время он напомнил, что Банк России уже некоторое время не чеканит монеты номиналом 1, 5 и 50 копеек: спроса со стороны населения на них почти нет. "Часть из них, вероятно, просто безвозвратно потеряны. Часть осели в копилках, банковских кассах и практически не востребованы. К тому же чеканка монет малого номинала обходится относительно дорого", - заключил он.
https://ria.ru/20210815/valyuta-1745793291.html
https://ria.ru/20210708/banknoty-1740443179.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
Эксперт назвал риски полного отказа от копеек
Аналитик Шуст: полный отказ от копеек может вызвать недоверие к денежным реформам
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Неудобство расчетов с использованием копеек - преувеличенная проблема, на практике магазины уже давно округляют цены в пользу потребителей, а отказ от копейки только разгонит инфляционные ожидания и вызовет у населения недоверие к денежным реформам, сообщил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст.
Ранее в интервью "Газете.Ru" доктор экономических наук, директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев
заявил, что хождение в России
в настоящее время копеек не нужно, поэтому в стране следует округлить цены и отменить копеечные монеты.
"Полный отказ от монет копеечного номинала связан не только с экономическими соображениями. Резкие решения по поводу эмиссии денег могут быть неверно истолкованы потребителями, приведя к не вполне обоснованным опасениям по поводу денежных реформ. Наконец, копейка - все-таки отчасти национальный символ", - полагает Шуст.
С практической точки зрения, цены с точностью до копейки используются в основном в безналичных расчетах, поясняет эксперт: например, при расчетах налогов, госконтрактов и так далее. Основные сложности возникают при наличных расчетах, поэтому цены уже сейчас округляют в пользу потребителя по факту: это дешевле, чем поддерживать запас копеек в кассе, транспортировать и подсчитывать их.
"Так что проблема цен с копейками мне кажется немного преувеличенной. В розничных расчетах наличными их, как правило, уже округляют. А в безналичных расчетах они не являются источником издержек или проблем. Принудительное же округление приведет к потенциальному росту субъективных инфляционных ожиданий - на мой взгляд, это того не стоит. С дальнейшим развитием безналичных платежей издержки, связанные с металлическими копейками, уйдут сами собой", - добавил эксперт.
В то же время он напомнил, что Банк России уже некоторое время не чеканит монеты номиналом 1, 5 и 50 копеек: спроса со стороны населения на них почти нет. "Часть из них, вероятно, просто безвозвратно потеряны. Часть осели в копилках, банковских кассах и практически не востребованы. К тому же чеканка монет малого номинала обходится относительно дорого", - заключил он.