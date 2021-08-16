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Первая машина с медицинским кислородом для России выехала из Харбина
Первая машина с медицинским кислородом для России выехала из Харбина - РИА Новости, 16.08.2021
Первая машина с медицинским кислородом для России выехала из Харбина
Первый автомобиль с медицинским кислородом для Иркутской области в воскресенье выехал из города Харбин китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян, его... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T10:59
2021-08-16T10:59
2021-08-16T10:59
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МОСКВА, 16 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". Первый автомобиль с медицинским кислородом для Иркутской области в воскресенье выехал из города Харбин китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян, его будут использовать для лечения больных COVID-19, сообщили в генеральном консульстве России в Харбине.В генконсульстве пояснили, что объём кислорода в одной цистерне 26,4 кубометра, или 22 тонны, а одна тонна медицинского кислорода способна наполнить 140 баллонов.Предполагается, добавили в дипмиссии, что поставки жидкого кислорода из Китая в Россию будут осуществляться на регулярной основе через автомобильный пункт пропуска “Забайкальск-Маньчжурия”．
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