https://ria.ru/20210816/kislorod-1745886292.html

Первая машина с медицинским кислородом для России выехала из Харбина

Первая машина с медицинским кислородом для России выехала из Харбина - РИА Новости, 16.08.2021

Первая машина с медицинским кислородом для России выехала из Харбина

Первый автомобиль с медицинским кислородом для Иркутской области в воскресенье выехал из города Харбин китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян, его... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T10:59

2021-08-16T10:59

2021-08-16T10:59

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МОСКВА, 16 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". Первый автомобиль с медицинским кислородом для Иркутской области в воскресенье выехал из города Харбин китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян, его будут использовать для лечения больных COVID-19, сообщили в генеральном консульстве России в Харбине.В генконсульстве пояснили, что объём кислорода в одной цистерне 26,4 кубометра, или 22 тонны, а одна тонна медицинского кислорода способна наполнить 140 баллонов.Предполагается, добавили в дипмиссии, что поставки жидкого кислорода из Китая в Россию будут осуществляться на регулярной основе через автомобильный пункт пропуска “Забайкальск-Маньчжурия”．

https://ria.ru/20210811/vaktsiny-1745303454.html

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