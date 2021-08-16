https://ria.ru/20210816/kirgiziya-1745944855.html

Глава МИД Киргизии заверил Лаврова в отсутствии русофобии в республике

Глава МИД Киргизии заверил Лаврова в отсутствии русофобии в республике - РИА Новости, 16.08.2021

Глава МИД Киргизии заверил Лаврова в отсутствии русофобии в республике

Глава МИД Киргизии Руслан Казакбаев в ходе телефонного разговора заверил своего российского коллегу Сергея Лаврова, что в республике нет русофобии и... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T16:03

2021-08-16T16:03

2021-08-16T16:03

киргизия

афганистан

россия

руслан казакбаев

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БИШКЕК, 16 авг - РИА Новости. Глава МИД Киргизии Руслан Казакбаев в ходе телефонного разговора заверил своего российского коллегу Сергея Лаврова, что в республике нет русофобии и агрессивного национализма, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе киргизского внешнеполитического ведомства.Как сообщается, разговор министров состоялся в понедельник по инициативе российской стороны. В ходе беседы главы МИД обсудили актуальные вопросы киргизско-российских отношений, обменялись мнениями по международной и региональной проблематике с учетом обострения военно-политической ситуации в Афганистане, а также возможности эвакуации граждан в случае дальнейшего обострения обстановки. Кроме этого, собеседники обсудили инцидент с нападением гражданина Киргизии на русскоговорящую девушку в одном из торговых центров."В Кыргызстане нет русофобии и других форм агрессивного национализма, нет фактов переписывания истории, борьбы с памятниками и русским языком", - цитирует Казакбаева пресс-служба.По словам министра, согласно конституции Киргизии, русский язык является официальным и представлен во всех сферах жизнедеятельности: медийной сфере, системе образования, здравоохранения и культурной жизни. Случай с нападением глава внешнеполитического ведомства назвал "единичным случаем бытового национализма", который может произойти в любой стране."В Кыргызстане будет продолжен курс на защиту статуса русского языка, чтобы русскоязычное население Кыргызстана могло бы в полной мере удовлетворять свои духовные и социальные запросы", - заявил Казакбаев.В начале августа в Киргизии мужчина напал на сотрудницу детского центра из-за того, что она разговаривала с ним на русском языке. В Киргизии в его отношении возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". А в июне этого года в Киргизии девятилетнего ребенка избили сверстники из секции дзюдо. По версии родителей мальчика, причиной стала межрелигиозная рознь. Комиссия Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) по международному сотрудничеству уже призвала усилить меры по защите соотечественников в Киргизии.

https://ria.ru/20210815/kirgiziya-1745817457.html

https://ria.ru/20210816/rusofobiya-1745686556.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киргизия, афганистан, россия, руслан казакбаев