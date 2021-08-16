https://ria.ru/20210816/kharlamov-1745887751.html

Гарик Харламов "похвастался" своими первыми шагами в Болливуде

Гарик Харламов "похвастался" своими первыми шагами в Болливуде - РИА Новости, 16.08.2021

Гарик Харламов "похвастался" своими первыми шагами в Болливуде

Гарик Харламов "похвастался" своим успехом в Болливуде. В личном микроблоге юморист опубликовал видео, в котором он предстал в образе героя из индийского... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T11:12

2021-08-16T11:12

2021-08-16T11:12

шоубиз

гарик харламов (игорь)

знаменитости

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Гарик Харламов "похвастался" своим успехом в Болливуде. В личном микроблоге юморист опубликовал видео, в котором он предстал в образе героя из индийского фильма.Точнее — героини. При помощи современных технологий лицо актрисы Гарик заменил своим портретом. "Мои первые шаги в Болливуде. Сразу успех!" — подписал кадры Харламов. Знаменитости и фанаты его задумку высоко оценили. "А, ну, хватит", — отреагировала Лера Кудрявцева. "Ну, как так-то?!" — удивился Дима Билан."Очень талантливо. Тут должен был появиться Singam", — счел Олег Тактаров. "Как хорошо ты похудел!" — пошутила Марина Кравец."Этот невинный бородатый взгляд чего стоит", "Единственное индийское кино, которое я бы посмотрела", "Дайте "Оскар" этой богине!", "Мне кажется, ты рожден для этой роли" — пользователи поделились впечатлениями. Недавно Харламов Гарик Харламов рассмешил поклонников, показав себя худым.

https://ria.ru/20210714/burunov-1741259613.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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гарик харламов (игорь), знаменитости