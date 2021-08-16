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Шоубиз
https://ria.ru/20210816/kharlamov-1745887751.html
Гарик Харламов "похвастался" своими первыми шагами в Болливуде
Гарик Харламов "похвастался" своими первыми шагами в Болливуде - РИА Новости, 16.08.2021
Гарик Харламов "похвастался" своими первыми шагами в Болливуде
Гарик Харламов "похвастался" своим успехом в Болливуде. В личном микроблоге юморист опубликовал видео, в котором он предстал в образе героя из индийского... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T11:12
2021-08-16T11:12
шоубиз
гарик харламов (игорь)
знаменитости
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Гарик Харламов "похвастался" своим успехом в Болливуде. В личном микроблоге юморист опубликовал видео, в котором он предстал в образе героя из индийского фильма.Точнее — героини. При помощи современных технологий лицо актрисы Гарик заменил своим портретом. "Мои первые шаги в Болливуде. Сразу успех!" — подписал кадры Харламов. Знаменитости и фанаты его задумку высоко оценили. "А, ну, хватит", — отреагировала Лера Кудрявцева. "Ну, как так-то?!" — удивился Дима Билан."Очень талантливо. Тут должен был появиться Singam", — счел Олег Тактаров. "Как хорошо ты похудел!" — пошутила Марина Кравец."Этот невинный бородатый взгляд чего стоит", "Единственное индийское кино, которое я бы посмотрела", "Дайте "Оскар" этой богине!", "Мне кажется, ты рожден для этой роли" — пользователи поделились впечатлениями. Недавно Харламов Гарик Харламов рассмешил поклонников, показав себя худым.
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гарик харламов (игорь), знаменитости
11:12 16.08.2021
 

Гарик Харламов "похвастался" своими первыми шагами в Болливуде

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАктер Гарик Харламов перед церемонией вручения премии "ТЭФИ 2016" в категории "Вечерний прайм" в Москве
Актер Гарик Харламов перед церемонией вручения премии ТЭФИ 2016 в категории Вечерний прайм в Москве - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Гарик Харламов "похвастался" своим успехом в Болливуде. В личном микроблоге юморист опубликовал видео, в котором он предстал в образе героя из индийского фильма.
Точнее — героини.
При помощи современных технологий лицо актрисы Гарик заменил своим портретом.
"Мои первые шаги в Болливуде. Сразу успех!" — подписал кадры Харламов.
Знаменитости и фанаты его задумку высоко оценили.
"А, ну, хватит", — отреагировала Лера Кудрявцева.
"Ну, как так-то?!" — удивился Дима Билан.
"Очень талантливо. Тут должен был появиться Singam", — счел Олег Тактаров.
"Как хорошо ты похудел!" — пошутила Марина Кравец.
"Этот невинный бородатый взгляд чего стоит", "Единственное индийское кино, которое я бы посмотрела", "Дайте "Оскар" этой богине!", "Мне кажется, ты рожден для этой роли" — пользователи поделились впечатлениями.
Недавно Харламов Гарик Харламов рассмешил поклонников, показав себя худым.
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