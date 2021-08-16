https://ria.ru/20210816/kapitulyatsiya-1745882497.html

ФСБ рассекретила документы о капитуляции Квантунской армии

ФСБ рассекретила документы о капитуляции Квантунской армии - РИА Новости, 16.08.2021

ФСБ рассекретила документы о капитуляции Квантунской армии

Последний главнокомандующий Квантунской армии Отодзо Ямада 16 августа 1945 года приказал своим войскам сдаться, чтобы подчиниться решению императора Японии о... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T10:38

2021-08-16T10:38

2021-08-16T11:58

ссср

япония

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вторая мировая война (1939-1945)

без срока давности

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Последний главнокомандующий Квантунской армии Отодзо Ямада 16 августа 1945 года приказал своим войскам сдаться, чтобы подчиниться решению императора Японии о капитуляции и не нести дальнейшие потери в боях с наступавшей Красной Армией, следует из документов, впервые рассекреченных ФСБ России.Среди архивных материалов, включая трофейные, с которыми ознакомилось РИА Новости, – выдержки из личного дневника Ямады за 1945 год.Пятнадцатого августа император Японии Хирохито в обращении к японской нации объявил о капитуляции, и на следующий день Ямада приказал своим войскам сложить оружие."Среди части Маньчжурского гарнизона Чанчуня – бунт. Еще вчера были признаки возможности бунта. Штаб-офицеры Ямагиси и Ириэ во время объезда Чанчуня на танке были убиты маньчжурскими солдатами", - записал Ямада 16 августа."В 10.00 отдал приказ об отказе от наступательных действий. Этот приказ основывается на приказе военного министерства и императорской ставки и содержит статью: "В крайнем случае можно прибегать к оружию для нужд самозащиты", - добавлял экс-главком.Согласно его записям, днем 16 августа советские войска вступили в Синьминтунь."В районе Мукдена создалась серьезная ситуация. Я предвидел, что возникнет положение, когда налицо будет помеха осуществлению великой цели – прекращению войны. Поэтому я признал более целесообразным сдавать оружие по мере продвижения Советской Армии и тем самым предотвращать возникновение инцидентов", - отмечал Ямада.Согласно его записям, "начштаба Хата звонил по телефону замначальника Генерального штаба Кавабэ, спрашивая его мнение о моем решении. Из Токио ответили: "Действуйте по усмотрению руководства Квантунской армией"."С наступлением ночи я собрал всех штаб-офицеров. Под председательством штаб-офицера Ксадзи мы в деталях обсудили все вопросы… Я предложил каждому штаб-офицеру высказать свое мнение... Мы решили, что нет другого пути, кроме как подчиниться императорской воле. Поручил составить приказ на основе общего решения", - писал Ямада.К полуночи приказ был готов."Он будет разбрасываться с самолетов над передовыми линиями наших и противника войск", - добавлял Ямада.Двадцать седьмого сентября 1940 года в Берлине был подписан Тройственный пакт, который закрепил формирование ядра агрессивных государств. Токио выступило союзником Берлина. Заключение 13 апреля 1941 года в Москве договора о взаимном нейтралитете СССР и Японии позволило на некоторое время обезопасить восточные границы Советского Союза, но не изменило общей расстановки сил.В годы войны Япония оставалась союзником гитлеровской Германии и не отказалась от плана войны против СССР. Всеми своими действиями она целенаправленно нарушала достигнутые с СССР договоренности о нейтралитете, разрабатывая план военных действий и совершая регулярные диверсии в отношении СССР.Готовясь к войне против Союза и других государств, японские правящие круги и национальные спецслужбы возлагали большие надежды на применение в боевых условиях бактериологического оружия, проводя при этом его разработку, испытания и совершенствование. Оно рассматривалось японскими милитаристами как средство, способное сыграть чуть ли не решающую роль в борьбе с войсками противника.Разработка бактериологического оружия и его испытания, в том числе над живыми людьми, велись спецотрядами 731 и 100 Квантунской армии.В отрядах 731 и 100 велись опыты по заражению людей чумой, сибирской язвой, холерой, тифом, доведения их до газовой гангрены. Большинство зараженных умирало в страшных муках. Те, кто выздоравливал, подвергались повторным опытам и, в конце концов, тоже умерщвлялись. У живых людей вырезали внутренние органы, чтобы посмотреть, как инфекция распространяется по организму. Японские военные проводили и другие бесчеловечные эксперименты над людьми, неизбежно приводившие к смерти.По воспоминаниям сотрудников отряда 731, всего за время его существования в стенах лабораторий погибло около 3 тысяч человек, над которыми проводились жестокие опыты. По другим оценкам, число погибших достигает 10 тысяч.Восьмого августа 1945 года СССР, имея неоспоримые доказательства подготовки Японией бактериологического оружия и принимая во внимание союзнический тандем Японии и Германии, объявил войну Японии. На следующий день началась Дальневосточная кампания советских войск, включавшая три операции: Маньчжурскую стратегическую наступательную, Южно-Сахалинскую наступательную и Курильскую десантную.Вступление Советского Союза в войну и разгром Квантунской группировки определили безоговорочную капитуляцию Японии. 2 сентября 1945 года правительство Японии подписало Акт о капитуляции, что ознаменовало собой окончание Второй мировой войны.Последней точкой в завершении Второй мировой войны стал Хабаровский процесс. 25-30 декабря 1949 года в Хабаровске военный трибунал Приморского военного округа рассмотрел дело по обвинению японских военных в подготовке и применении бактериологического оружия.Главным фигурантом процесса был Ямада. Трибунал установил, что он руководил преступной деятельностью подчиненных ему отрядов 731 и 100 по подготовке бактериологической войны, поощряя производимые в этих отрядах зверские убийства тысяч людей во время производства всевозможных экспериментов по применению бактериологического оружия. Ямада принимал меры к тому, чтобы отряды 731 и 100 были полностью подготовлены к бактериологической войне и чтобы их производственная мощь обеспечивала потребности Квантунской армии в бактериологическом оружии. По приговору трибунала Ямада получил 25 лет лагерей – высшую меру наказания в СССР в то время.Начальник отряда 731, микробиолог, генерал-лейтенант Сиро Исии избежал наказания. В 1945 году его укрыли американцы, впоследствии он работал как в Японии, так и в США. Умер в 1959 году в Японии.

https://ria.ru/20210816/bomba-1745859461.html

https://ria.ru/20210815/voyna-1745787355.html

https://ria.ru/20210816/biooruzhie-1745866535.html

ссср

япония

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ссср, япония, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вторая мировая война (1939-1945), без срока давности