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Краснодарский край
https://ria.ru/20210816/investitsii-1745993479.html
Власти Кубани рассказали об инвестициях в тепловой комплекс региона
Власти Кубани рассказали об инвестициях в тепловой комплекс региона - РИА Новости, 16.08.2021
Власти Кубани рассказали об инвестициях в тепловой комплекс региона
Общий объем инвестиций по концессиям в тепловой комплекс Кубани в ближайшие пять лет составит около трех миллиардов рублей, сообщает администрация... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T19:56
2021-08-16T19:56
краснодарский край
экономика
краснодарский край
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 16 авг - РИА Новости. Общий объем инвестиций по концессиям в тепловой комплекс Кубани в ближайшие пять лет составит около трех миллиардов рублей, сообщает администрация Краснодарского края.Уточняется, что развитие систем теплоснабжения с привлечением средств инвесторов обсудили участники совещания по подготовке к осенне-зимнему периоду, которое провел губернатор края Вениамин Кондратьев."Общий объем инвестиций по всем заключенным и планируемым к заключению концессиям составит порядка трех миллиардов рублей. В целом, практически все районы уже включились в этот процесс", - говорится в сообщении.По словам Кондратьева, концессионные соглашения - эффективный способ привлечения частных средств в теплоэнергетический комплекс."Важно привлекать бизнес в ЖКХ. Но не все муниципалитеты пользуются этим инструментом. Слабо ведется работа в Щербиновском, Отрадненском, Тбилисском районах. Нужно помочь им найти инвесторов. Задача Президента – в 2022 году 95% поставок тепла должны производиться частными операторами. В крае этот показатель составляет 89%. Необходимо наращивать темпы", - приводятся в сообщении слова Кондратьева.По данным региональных властей, в 2021 году в крае модернизируют 55 котельных, 34 из них – за счет средств инвесторов. Начиная с 2020 года на Кубани заключили 12 концессионных соглашений в отношении систем теплоснабжения и горячего водоснабжения. Новые концессионеры – инвесторы пришли в Ейский, Северский, Успенский, Кущевский, Кавказский, Ленинградский районы и Горячий Ключ. Они осуществляют эксплуатацию систем теплоснабжения эффективнее, чем это делалось ранее, отмечают региональные власти.
https://ria.ru/20210816/gospodderzhka-1745992714.html
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экономика, краснодарский край, вениамин кондратьев
19:56 16.08.2021
 
Власти Кубани рассказали об инвестициях в тепловой комплекс региона

Инвестиции по концессиям в тепловой комплекс Кубани составят три миллиарда рублей

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГород Краснодар
Город Краснодар - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 16 авг - РИА Новости. Общий объем инвестиций по концессиям в тепловой комплекс Кубани в ближайшие пять лет составит около трех миллиардов рублей, сообщает администрация Краснодарского края.
Уточняется, что развитие систем теплоснабжения с привлечением средств инвесторов обсудили участники совещания по подготовке к осенне-зимнему периоду, которое провел губернатор края Вениамин Кондратьев.
"Общий объем инвестиций по всем заключенным и планируемым к заключению концессиям составит порядка трех миллиардов рублей. В целом, практически все районы уже включились в этот процесс", - говорится в сообщении.
По словам Кондратьева, концессионные соглашения - эффективный способ привлечения частных средств в теплоэнергетический комплекс.
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"Важно привлекать бизнес в ЖКХ. Но не все муниципалитеты пользуются этим инструментом. Слабо ведется работа в Щербиновском, Отрадненском, Тбилисском районах. Нужно помочь им найти инвесторов. Задача Президента – в 2022 году 95% поставок тепла должны производиться частными операторами. В крае этот показатель составляет 89%. Необходимо наращивать темпы", - приводятся в сообщении слова Кондратьева.
По данным региональных властей, в 2021 году в крае модернизируют 55 котельных, 34 из них – за счет средств инвесторов. Начиная с 2020 года на Кубани заключили 12 концессионных соглашений в отношении систем теплоснабжения и горячего водоснабжения. Новые концессионеры – инвесторы пришли в Ейский, Северский, Успенский, Кущевский, Кавказский, Ленинградский районы и Горячий Ключ. Они осуществляют эксплуатацию систем теплоснабжения эффективнее, чем это делалось ранее, отмечают региональные власти.
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