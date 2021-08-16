https://ria.ru/20210816/investitsii-1745861234.html
Эксперт назвал четыре стратегии инвестиций
Эксперт назвал четыре стратегии инвестиций - РИА Новости, 16.08.2021
Эксперт назвал четыре стратегии инвестиций
Инвестировать можно не только крупные суммы, вложения поначалу могут быть очень небольшими. Что при этом необходимо учитывать, рассказал в интервью радио... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T04:12
2021-08-16T04:12
2021-08-16T04:12
экономика
инвестиции
россия
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Инвестировать можно не только крупные суммы, вложения поначалу могут быть очень небольшими. Что при этом необходимо учитывать, рассказал в интервью радио Sputnik инвестор, автор курса по финансовому планированию Эрик Розенфельд.Он назвал четыре возможные стратегии, как эффективно вложить небольшую сумму, например, десять тысяч рублей.Главное, о чем нужно помнить при вложении денег, – чем выше доходность, тем выше и риск, предупредил инвестор. По его мнению, двумя наименее рискованными видами инвестиций являются депозитный счет и облигации.Более доходными, но и более рискованными являются вложения в фонды или покупка акций."Инвестиция с доходностью уже 10-15% – это фонды, когда некая, допустим, финансовая компания собирает акции крупнейших российских компаний, создает фонд, корзинку акций, и дает возможность купить маленький кусочек акции или пай из этого фонда. Еще более смелая стратегия – акции. Это то, что может взлететь, а может и рухнуть", – предупредил Эрик Розенфельд в интервью радио Sputnik.Если вы хотите, чтобы десять тысяч рублей, которые вы готовы вложить, принесли максимальную прибыль, надо покупать так называемые недооцененные акции, то есть те, которые котируются ниже, чем они, по идее, должны стоить, добавил он.При любой мало-мальски рискованной инвестиции нужно помнить, что нельзя в этих целях использовать последние деньги, предупредил эксперт."Если вы выдернули их из семейного бюджета в надежде из 10 тысяч сделать 100 тысяч, скорее всего, вы их потеряете", – считает Эрик Розенфельд.По его словам, инвестировать можно только те суммы, потеря которых не станет для вас катастрофой. В том числе и потому, что в этом случае перед вложением денег вы сможете более здраво оценивать ситуацию.
https://ria.ru/20210811/nalogi-1745284401.html
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экономика, инвестиции, россия
Эксперт назвал четыре стратегии инвестиций
Финансист Розенфельд посоветовал положить 10 тысяч рублей на депозит или инвестировать в облигации
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости.
Инвестировать можно не только крупные суммы, вложения поначалу могут быть очень небольшими. Что при этом необходимо учитывать, рассказал в интервью радио Sputnik
инвестор, автор курса по финансовому планированию Эрик Розенфельд.
Он назвал четыре возможные стратегии, как эффективно вложить небольшую сумму, например, десять тысяч рублей.
Главное, о чем нужно помнить при вложении денег, – чем выше доходность, тем выше и риск, предупредил инвестор. По его мнению, двумя наименее рискованными видами инвестиций являются депозитный счет и облигации.
"Самая безопасная стратегия, чтобы деньги сохранились и не сильно "скукожились" из-за инфляции, – это классический депозитный счет в банке. Если вы не удовлетворены доходностью депозитного счета, следующий вариант – облигации, государственные или какой-нибудь организации. Там доходность будет несколько больше – не 4-5%, а уже 6-7%", – пояснил Эрик Розенфельд.
Более доходными, но и более рискованными являются вложения в фонды или покупка акций.
"Инвестиция с доходностью уже 10-15% – это фонды, когда некая, допустим, финансовая компания собирает акции крупнейших российских компаний, создает фонд, корзинку акций, и дает возможность купить маленький кусочек акции или пай из этого фонда. Еще более смелая стратегия – акции. Это то, что может взлететь, а может и рухнуть", – предупредил Эрик Розенфельд в интервью радио Sputnik.
Если вы хотите, чтобы десять тысяч рублей, которые вы готовы вложить, принесли максимальную прибыль, надо покупать так называемые недооцененные акции, то есть те, которые котируются ниже, чем они, по идее, должны стоить, добавил он.
При любой мало-мальски рискованной инвестиции нужно помнить, что нельзя в этих целях использовать последние деньги, предупредил эксперт.
"Если вы выдернули их из семейного бюджета в надежде из 10 тысяч сделать 100 тысяч, скорее всего, вы их потеряете", – считает Эрик Розенфельд.
По его словам, инвестировать можно только те суммы, потеря которых не станет для вас катастрофой. В том числе и потому, что в этом случае перед вложением денег вы сможете более здраво оценивать ситуацию.