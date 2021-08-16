https://ria.ru/20210816/grigorenko-1745976067.html

Григоренко: ВЭБ — опорный институт развития по достижению наццелей

Григоренко: ВЭБ — опорный институт развития по достижению наццелей - РИА Новости, 16.08.2021

Григоренко: ВЭБ — опорный институт развития по достижению наццелей

Новая редакция меморандума о финансовой политике ВЭБ.РФ завершает процесс модернизации нормативно-правовой базы реформы институтов развития, сказал вице-премьер РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T18:14

2021-08-16T18:14

2021-08-16T18:15

экономика

михаил мишустин

вэб.рф (вэб)

дмитрий григоренко

россия

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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Новая редакция меморандума о финансовой политике ВЭБ.РФ завершает процесс модернизации нормативно-правовой базы реформы институтов развития, сказал вице-премьер РФ, председатель набсовета ВЭБ.РФ Дмитрий Григоренко.Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение, утверждающее новую редакцию меморандума.Он отметил, что меморандум фиксирует основные параметры финансовой и инвестиционной деятельности госкорпорации "и позволяет её клиентам понять, каким образом и с какими ограничениями ВЭБ.РФ финансирует те или иные инвестиционные проекты".Как отметили в ВЭБ.РФ, меморандум фиксирует роль банка в качестве драйвера социально ответственного предпринимательства в России. ВЭБ.РФ отдает приоритет проектам, учитывающим факторы ESG (Environmental, Social and Governance Factors), исходит из приоритетности достижения общественно полезных экономических и социальных целей развития, создания условий для решения социальных проблем граждан и общества.Меморандум предусматривает расширение инструментов и перечня направлений инвестиционной деятельности ВЭБ.РФ, в том числе в развитии проектов социального воздействия и стимулирования привлечения частных инвестиций в такие проекты. Документ также устанавливает дополнительные возможности ВЭБ.РФ таким направлениям как приобретение и реализация ценных бумаг, услуг букраннера (андеррайтера), работа с проблемными активами.Дополнительно фиксируется роль ВЭБ.РФ как координатора организаций развития, в том числе, в проведении анализа эффективности деятельности, мониторинге, оценке и контроля рисков по финансовому состоянию, содействии в привлечении рыночного фондирования. "Единый центр координации на базе ВЭБ.РФ позволит комплексно использовать финансовые и нефинансовые инструменты поддержки проектов, включая меры государственной поддержки", - поясняется в сообщении.Ряд изменений в меморандуме направлены на обеспечение финансовой устойчивости ВЭБ.РФ.

https://ria.ru/20210629/sotrudnichestvo-1739035854.html

https://ria.ru/20210604/soglasheniya-1735703269.html

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экономика, михаил мишустин, вэб.рф (вэб), дмитрий григоренко, россия