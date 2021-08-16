https://ria.ru/20210816/grigorenko-1745976067.html
Григоренко: ВЭБ — опорный институт развития по достижению наццелей
Григоренко: ВЭБ — опорный институт развития по достижению наццелей - РИА Новости, 16.08.2021
Григоренко: ВЭБ — опорный институт развития по достижению наццелей
Новая редакция меморандума о финансовой политике ВЭБ.РФ завершает процесс модернизации нормативно-правовой базы реформы институтов развития, сказал вице-премьер РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T18:14
2021-08-16T18:14
2021-08-16T18:15
экономика
михаил мишустин
вэб.рф (вэб)
дмитрий григоренко
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740918254_0:56:2880:1676_1920x0_80_0_0_d9d6f0dd65714633ea0e244dfcccc93c.jpg
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Новая редакция меморандума о финансовой политике ВЭБ.РФ завершает процесс модернизации нормативно-правовой базы реформы институтов развития, сказал вице-премьер РФ, председатель набсовета ВЭБ.РФ Дмитрий Григоренко.Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение, утверждающее новую редакцию меморандума.Он отметил, что меморандум фиксирует основные параметры финансовой и инвестиционной деятельности госкорпорации "и позволяет её клиентам понять, каким образом и с какими ограничениями ВЭБ.РФ финансирует те или иные инвестиционные проекты".Как отметили в ВЭБ.РФ, меморандум фиксирует роль банка в качестве драйвера социально ответственного предпринимательства в России. ВЭБ.РФ отдает приоритет проектам, учитывающим факторы ESG (Environmental, Social and Governance Factors), исходит из приоритетности достижения общественно полезных экономических и социальных целей развития, создания условий для решения социальных проблем граждан и общества.Меморандум предусматривает расширение инструментов и перечня направлений инвестиционной деятельности ВЭБ.РФ, в том числе в развитии проектов социального воздействия и стимулирования привлечения частных инвестиций в такие проекты. Документ также устанавливает дополнительные возможности ВЭБ.РФ таким направлениям как приобретение и реализация ценных бумаг, услуг букраннера (андеррайтера), работа с проблемными активами.Дополнительно фиксируется роль ВЭБ.РФ как координатора организаций развития, в том числе, в проведении анализа эффективности деятельности, мониторинге, оценке и контроля рисков по финансовому состоянию, содействии в привлечении рыночного фондирования. "Единый центр координации на базе ВЭБ.РФ позволит комплексно использовать финансовые и нефинансовые инструменты поддержки проектов, включая меры государственной поддержки", - поясняется в сообщении.Ряд изменений в меморандуме направлены на обеспечение финансовой устойчивости ВЭБ.РФ.
https://ria.ru/20210629/sotrudnichestvo-1739035854.html
https://ria.ru/20210604/soglasheniya-1735703269.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740918254_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_0b84fcddbafa75612181d13528ecfe1e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, михаил мишустин, вэб.рф (вэб), дмитрий григоренко, россия
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости.
Новая редакция меморандума о финансовой политике ВЭБ.РФ завершает процесс модернизации нормативно-правовой базы реформы институтов развития, сказал вице-премьер РФ, председатель набсовета ВЭБ.РФ Дмитрий Григоренко
.
Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение, утверждающее новую редакцию меморандума.
"С утверждением меморандума мы практически завершаем модернизацию нормативно-правовой базы для реформы институтов развития. Ранее были внесены изменения в федеральный закон "О ВЭБ.РФ", - приводятся в пресс-релизе ВЭБ.РФ слова Григоренко.
Он отметил, что меморандум фиксирует основные параметры финансовой и инвестиционной деятельности госкорпорации "и позволяет её клиентам понять, каким образом и с какими ограничениями ВЭБ.РФ финансирует те или иные инвестиционные проекты".
"В рамках новой конструкции правительство России настраивает всю систему институтов развития для активной работы по достижению национальных целей. ВЭБ – опорный институт развития государства по самым важным направлениям социально-экономической политики правительства", - подчеркнул Григоренко.
Как отметили в ВЭБ.РФ, меморандум фиксирует роль банка в качестве драйвера социально ответственного предпринимательства в России. ВЭБ.РФ отдает приоритет проектам, учитывающим факторы ESG (Environmental, Social and Governance Factors), исходит из приоритетности достижения общественно полезных экономических и социальных целей развития, создания условий для решения социальных проблем граждан и общества.
Меморандум предусматривает расширение инструментов и перечня направлений инвестиционной деятельности ВЭБ.РФ, в том числе в развитии проектов социального воздействия и стимулирования привлечения частных инвестиций в такие проекты. Документ также устанавливает дополнительные возможности ВЭБ.РФ таким направлениям как приобретение и реализация ценных бумаг, услуг букраннера (андеррайтера), работа с проблемными активами.
Дополнительно фиксируется роль ВЭБ.РФ как координатора организаций развития, в том числе, в проведении анализа эффективности деятельности, мониторинге, оценке и контроля рисков по финансовому состоянию, содействии в привлечении рыночного фондирования. "Единый центр координации на базе ВЭБ.РФ позволит комплексно использовать финансовые и нефинансовые инструменты поддержки проектов, включая меры государственной поддержки", - поясняется в сообщении.
Ряд изменений в меморандуме направлены на обеспечение финансовой устойчивости ВЭБ.РФ.