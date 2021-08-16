https://ria.ru/20210816/gospodderzhka-1745992714.html

На Кубани аграрии получили более 3,5 миллиарда рублей господдержки

На Кубани аграрии получили более 3,5 миллиарда рублей господдержки - РИА Новости, 16.08.2021

На Кубани аграрии получили более 3,5 миллиарда рублей господдержки

Аграрии Краснодарского края с начала текущего года получили свыше 3,5 миллиарда рублей господдержки, сообщает администрация региона. РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T19:51

2021-08-16T19:51

2021-08-16T19:58

краснодарский край

экономика

краснодарский край

андрей коробка

субсидии

россия

господдержка

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КРАСНОДАР, 16 авг - РИА Новости. Аграрии Краснодарского края с начала текущего года получили свыше 3,5 миллиарда рублей господдержки, сообщает администрация региона.Он уточнил, что полностью выплачена господдержка на соцразвитие в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий"."Мукомолы получили компенсации части затрат на покупку пшеницы, фермерам оказали поддержку в области овощеводства открытого грунта, субсидии на закладку и уход за садами, мелиоративные мероприятия", - добавили в ведомстве.Кроме того, выданы средства по краевым программам субсидирования содержания коров молочно-мясного направления и приобретение отечественных гибридов семян сахарной свеклы.

https://ria.ru/20210813/kreditovanie-1745685418.html

краснодарский край

россия

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экономика, краснодарский край, андрей коробка, субсидии, россия, господдержка