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Краснодарский край
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На Кубани аграрии получили более 3,5 миллиарда рублей господдержки
На Кубани аграрии получили более 3,5 миллиарда рублей господдержки - РИА Новости, 16.08.2021
На Кубани аграрии получили более 3,5 миллиарда рублей господдержки
Аграрии Краснодарского края с начала текущего года получили свыше 3,5 миллиарда рублей господдержки, сообщает администрация региона. РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T19:51
2021-08-16T19:58
краснодарский край
экономика
краснодарский край
андрей коробка
субсидии
россия
господдержка
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КРАСНОДАР, 16 авг - РИА Новости. Аграрии Краснодарского края с начала текущего года получили свыше 3,5 миллиарда рублей господдержки, сообщает администрация региона.Он уточнил, что полностью выплачена господдержка на соцразвитие в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий"."Мукомолы получили компенсации части затрат на покупку пшеницы, фермерам оказали поддержку в области овощеводства открытого грунта, субсидии на закладку и уход за садами, мелиоративные мероприятия", - добавили в ведомстве.Кроме того, выданы средства по краевым программам субсидирования содержания коров молочно-мясного направления и приобретение отечественных гибридов семян сахарной свеклы.
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экономика, краснодарский край, андрей коробка, субсидии, россия, господдержка
19:51 16.08.2021 (обновлено: 19:58 16.08.2021)
 
На Кубани аграрии получили более 3,5 миллиарда рублей господдержки

Замгубернатора края Коробка: аграрии Кубани получили более 3,5 миллиарда рублей дотаций в 2021 году

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкКомбайн, убирающий рис с поля на Кубани
Комбайн, убирающий рис с поля на Кубани - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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КРАСНОДАР, 16 авг - РИА Новости. Аграрии Краснодарского края с начала текущего года получили свыше 3,5 миллиарда рублей господдержки, сообщает администрация региона.

"В этом году на укрепление агропромышленного комплекса направлено более 8,5 миллиарда федеральных и краевых средств. Они распределены по всем ключевым направлениям. Финансовую помощь получают крупные предприятия и малые формы хозяйствования. До сельхозпроизводителей уже доведено свыше 3,5 миллиарда рублей субсидий. Это 42,2% от годового плана", - приводятся в сообщении слова замгубернатора края Андрея Коробки.

Он уточнил, что полностью выплачена господдержка на соцразвитие в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий".
"Мукомолы получили компенсации части затрат на покупку пшеницы, фермерам оказали поддержку в области овощеводства открытого грунта, субсидии на закладку и уход за садами, мелиоративные мероприятия", - добавили в ведомстве.
Кроме того, выданы средства по краевым программам субсидирования содержания коров молочно-мясного направления и приобретение отечественных гибридов семян сахарной свеклы.
Подготовка к посеву подсолнечника во время посевной и весенних полевых работ на полях АО Агрообъединение Кубань в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
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Краснодарский крайЭкономикаКраснодарский крайАндрей КоробкаСубсидииРоссияГосподдержка
 
 
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