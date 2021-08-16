https://ria.ru/20210816/gazifikatsiya-1745944454.html

На участие в программе соцгазификации в МО поступило уже 65 тысяч заявок

На участие в программе соцгазификации в МО поступило уже 65 тысяч заявок - РИА Новости, 16.08.2021

На участие в программе соцгазификации в МО поступило уже 65 тысяч заявок

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался о ходе программы социальной газификации в регионе. На данный момент поступило около 65 тысяч заявок,... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T16:00

2021-08-16T16:00

2021-08-16T16:01

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

мособлгаз

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался о ходе программы социальной газификации в регионе. На данный момент поступило около 65 тысяч заявок, заключено более 4 тысяч договоров. Об этом сообщил телеканал "360"."Ключевая задача — забота о тех, у кого нет газа. Потому что дом с газом — это другое качество жизни. Мы это все прекрасно понимаем. И наши подразделения, особенно „Мособлгаз“, очень подробно и профессионально занимаются сейчас газификацией", – отметил Воробьев на совещании с зампредами региона.Программа рассчитана на 115 тысяч договоров. Социальную газификацию продолжат в 2021 и 2022 годах. Также не исключается, что в небольших населенных пунктах дома подключат к газу в 2023 году.В Московской области для подключения участка к газу нужно заключить один комплексный договор. Пакеты подключения есть разные, они отличаются ценой. Газификация участка занимает от 30 до 60 дней.

https://ria.ru/20210814/gazifikatsiya-1745750972.html

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), мособлгаз