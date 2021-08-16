Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210816/gazifikatsiya-1745944454.html
На участие в программе соцгазификации в МО поступило уже 65 тысяч заявок
На участие в программе соцгазификации в МО поступило уже 65 тысяч заявок - РИА Новости, 16.08.2021
На участие в программе соцгазификации в МО поступило уже 65 тысяч заявок
Губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался о ходе программы социальной газификации в регионе. На данный момент поступило около 65 тысяч заявок,... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T16:00
2021-08-16T16:01
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
мособлгаз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745942158_0:221:2000:1346_1920x0_80_0_0_261689592c739da03662075317c2aa7d.jpg
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался о ходе программы социальной газификации в регионе. На данный момент поступило около 65 тысяч заявок, заключено более 4 тысяч договоров. Об этом сообщил телеканал "360"."Ключевая задача — забота о тех, у кого нет газа. Потому что дом с газом — это другое качество жизни. Мы это все прекрасно понимаем. И наши подразделения, особенно „Мособлгаз“, очень подробно и профессионально занимаются сейчас газификацией", – отметил Воробьев на совещании с зампредами региона.Программа рассчитана на 115 тысяч договоров. Социальную газификацию продолжат в 2021 и 2022 годах. Также не исключается, что в небольших населенных пунктах дома подключат к газу в 2023 году.В Московской области для подключения участка к газу нужно заключить один комплексный договор. Пакеты подключения есть разные, они отличаются ценой. Газификация участка занимает от 30 до 60 дней.
https://ria.ru/20210814/gazifikatsiya-1745750972.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745942158_185:0:2000:1361_1920x0_80_0_0_5c181ca187ed78b3937567ad76eca7a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
московская область (подмосковье), мособлгаз
16:00 16.08.2021 (обновлено: 16:01 16.08.2021)
 

На участие в программе соцгазификации в МО поступило уже 65 тысяч заявок

© РИА Новости / Виталий БелоусовГазораспределительное устройство в одном из СНТ
Газораспределительное устройство в одном из СНТ - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался о ходе программы социальной газификации в регионе. На данный момент поступило около 65 тысяч заявок, заключено более 4 тысяч договоров. Об этом сообщил телеканал "360".
"Ключевая задача — забота о тех, у кого нет газа. Потому что дом с газом — это другое качество жизни. Мы это все прекрасно понимаем. И наши подразделения, особенно „Мособлгаз“, очень подробно и профессионально занимаются сейчас газификацией", – отметил Воробьев на совещании с зампредами региона.
Мобильный офис соцгазификации
14 августа, 16:24Новости Подмосковья
Первый мобильный офис соцгазификации открыт в Подмосковье
Программа рассчитана на 115 тысяч договоров. Социальную газификацию продолжат в 2021 и 2022 годах. Также не исключается, что в небольших населенных пунктах дома подключат к газу в 2023 году.
В Московской области для подключения участка к газу нужно заключить один комплексный договор. Пакеты подключения есть разные, они отличаются ценой. Газификация участка занимает от 30 до 60 дней.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Мособлгаз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:41На фото и видео из дома погибшего мэра Кривого Рога нашли несостыковку
06:27Самолет из Сахалина в Москву вернулся в аэропорт сразу после взлета
06:24Гинцбург рассказал, как "Спутник Лайт" и Pfizer сочетаются между собой
06:20Исследование: россияне поддерживают запрет продажи алкоголя до 21 года
06:16Эксперты указали на опасность выбрасывать бумаги с личными данными в мусор
06:10Эксперт подсказал, как можно инвестировать тысячу рублей
05:43Запасы газа на Украине оказались на треть ниже прошлогодних
05:25Эксперт рассказал о мошеннической схеме со звонком бухгалтеру
05:23Пенсионерка из-за депрессии заплатила за поездку на такси 190 тысяч рублей
05:19В МИД назвали захват Афганистана талибами закономерным итогом политики США
05:15В МИД России рассказали о результатах высокомерия НАТО к ОДКБ
05:04МВД планирует снизить смертность в ДТП к 2030 году
04:55ГП Узбекистана удалила сообщение о пересекших границу афганских самолетах
04:49Байден выделил 500 миллионов долларов для помощи беженцам из Афганистана
04:41Врач оценил эффективность ревакцинации от COVID-19 разными препаратами
04:31В Мексике обнаружили букеты, которым около 1800 лет
04:20Американский сенатор призвал расследовать действия Байдена по Афганистану
04:15Эксперт: беременность может помешать пользоваться биометрическими данными
04:14Эксперт рассказал, как урожай зерна повлияет на цены в магазинах
03:52СМИ: певца Боба Дилана обвинили в совращении ребенка в 1960-х годах
Лента новостейМолния