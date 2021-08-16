Кухонное правосудие и социальная дистанция: конкурс IPA OneShot

Гран-при конкурса достался Лиз Хингли (Liz Hingley) за фотографию "Суд на кухне". Как пояснила автор снимка, некоторые лондонские суды во время локдауна требовали, чтобы юристы соблюдали дресс-код даже во время слушаний по зуму. Ее другу приходилось облачаться в мантию и парик и выступать с речами за кухонным столом.