Кухонное правосудие и социальная дистанция: конкурс IPA OneShot
Гран-при конкурса достался Лиз Хингли (Liz Hingley) за фотографию "Суд на кухне". Как пояснила автор снимка, некоторые лондонские суды во время локдауна требовали, чтобы юристы соблюдали дресс-код даже во время слушаний по зуму. Ее другу приходилось облачаться в мантию и парик и выступать с речами за кухонным столом.
Гран-при конкурса достался Лиз Хингли (Liz Hingley) за фотографию "Суд на кухне". Как пояснила автор снимка, некоторые лондонские суды во время локдауна требовали, чтобы юристы соблюдали дресс-код даже во время слушаний по зуму. Ее другу приходилось облачаться в мантию и парик и выступать с речами за кухонным столом.
Снимок "Перед молитвой" принес второе место в номинации "Новая нормальность" турецкому фотографу Дилеку Уяру (Dilek Uyar), который запечатлел дезинфекцию мечети.
Снимок "Перед молитвой" принес второе место в номинации "Новая нормальность" турецкому фотографу Дилеку Уяру (Dilek Uyar), который запечатлел дезинфекцию мечети.
Второе место в номинации "Семья" присудили Диане Баньоли (Diana Bagnoli) за фотографию "Семья Умберто", сделанную в доме престарелых в Сан-Джузеппе.
Второе место в номинации "Семья" присудили Диане Баньоли (Diana Bagnoli) за фотографию "Семья Умберто", сделанную в доме престарелых в Сан-Джузеппе.
Джейсона О (Jason Au) из Гонконга привлекла игра света и тени в атриуме торгового центра. Он запечатлел посетителей, которые греются в лучах солнца, не забывая держаться на безопасном расстоянии друг от друга. "Социальная дистанция" — так и называется этот снимок, занявший первое место в номинации "Изоляция".
Джейсона О (Jason Au) из Гонконга привлекла игра света и тени в атриуме торгового центра. Он запечатлел посетителей, которые греются в лучах солнца, не забывая держаться на безопасном расстоянии друг от друга. "Социальная дистанция" — так и называется этот снимок, занявший первое место в номинации "Изоляция".
Локдаун локдауном, а есть хочется всегда. Торговцы на рынке в Маниле не заметили перемен в спросе на еду. Разве что пришлось оборудовать торговые места табличками и пластиковыми экранами. Дж. Л. Ксавье (JL Javier) увидел торговку продуктами в этом импровизированном "Аквариуме" и завоевал первое место в номинации "Новая нормальность".
Локдаун локдауном, а есть хочется всегда. Торговцы на рынке в Маниле не заметили перемен в спросе на еду. Разве что пришлось оборудовать торговые места табличками и пластиковыми экранами. Дж. Л. Ксавье (JL Javier) увидел торговку продуктами в этом импровизированном "Аквариуме" и завоевал первое место в номинации "Новая нормальность".
Для пациентов ковидных госпиталей визиты родных стали непозволительной роскошью. Увидеть своих близких они могут только на экране смартфона или планшета. Снимок Карлеса Рамоса (Carles Ramos), запечатлевшего такой разговор, получил первое место в номинации "Технологии".
Для пациентов ковидных госпиталей визиты родных стали непозволительной роскошью. Увидеть своих близких они могут только на экране смартфона или планшета. Снимок Карлеса Рамоса (Carles Ramos), запечатлевшего такой разговор, получил первое место в номинации "Технологии".
Навруз — традиционный праздник весны и наступления нового года, яркий, многолюдный и совершенно не совместимый с локдауном. В 2020 году жителям иракского Курдистана пришлось отмечать его в кругу семьи. Юнесу Мохаммеду (Younes Mohammad) с его необычным "Наврузом" досталось второе место в номинации "Карантин".
Навруз — традиционный праздник весны и наступления нового года, яркий, многолюдный и совершенно не совместимый с локдауном. В 2020 году жителям иракского Курдистана пришлось отмечать его в кругу семьи. Юнесу Мохаммеду (Younes Mohammad) с его необычным "Наврузом" досталось второе место в номинации "Карантин".
Житель балийской деревушки Эди Гаутама (Edy Gautama) сфотографировал местных "ангелов-хранителей" — служащих Национальной гвардии и полиции и удостоился третьего места в номинации "Герои пандемии".
Житель балийской деревушки Эди Гаутама (Edy Gautama) сфотографировал местных "ангелов-хранителей" — служащих Национальной гвардии и полиции и удостоился третьего места в номинации "Герои пандемии".
Благодарность выздоровевшего пациента — вот лучшая награда для врача, и фотография Джона Рея (John Rae) из Нью-Йорка тоже удостоилась приза — первого места в номинации "Герои пандемии".
Благодарность выздоровевшего пациента — вот лучшая награда для врача, и фотография Джона Рея (John Rae) из Нью-Йорка тоже удостоилась приза — первого места в номинации "Герои пандемии".
За прошедший год погребальные костры пылали по всей Индии — второй в мире стране по общему числу случаев COVID-19 в мире. Этот снимок, занявший первое место в номинации "Семья", Сэмюэл Раджкумар (Samuel Rajkumar) назвал "Невыразимое горе".
За прошедший год погребальные костры пылали по всей Индии — второй в мире стране по общему числу случаев COVID-19 в мире. Этот снимок, занявший первое место в номинации "Семья", Сэмюэл Раджкумар (Samuel Rajkumar) назвал "Невыразимое горе".