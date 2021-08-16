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Кухонное правосудие и социальная дистанция: конкурс IPA OneShot
Кухонное правосудие и социальная дистанция: конкурс IPA OneShot - РИА Новости, 16.08.2021
Кухонное правосудие и социальная дистанция: конкурс IPA OneShot
Жюри престижного фотоконкурса IPA (International Photography Awards) объявило победителей в номинации OneShot — Our Times. На этот раз в конкурсе принимали... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T19:08
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фото
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Жюри престижного фотоконкурса IPA (International Photography Awards) объявило победителей в номинации OneShot — Our Times. На этот раз в конкурсе принимали участие работы, объединенные самой актуальной темой последнего года, — пандемией коронавируса. Самые удивительные и трогательные фотоснимки — в подборке Ria.ru.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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фото, фото, сша, италия, индия, ирак, гонконг, манила, великобритания, навруз, бали
19:08 16.08.2021 (обновлено: 19:53 16.08.2021)
 

Кухонное правосудие и социальная дистанция: конкурс IPA OneShot

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Жюри престижного фотоконкурса IPA (International Photography Awards) объявило победителей в номинации OneShot — Our Times. На этот раз в конкурсе принимали участие работы, объединенные самой актуальной темой последнего года, — пандемией коронавируса. Самые удивительные и трогательные фотоснимки — в подборке Ria.ru.
© Фото : Liz Hingley / IPA OneShot

Гран-при конкурса достался Лиз Хингли (Liz Hingley) за фотографию "Суд на кухне". Как пояснила автор снимка, некоторые лондонские суды во время локдауна требовали, чтобы юристы соблюдали дресс-код даже во время слушаний по зуму. Ее другу приходилось облачаться в мантию и парик и выступать с речами за кухонным столом.

Работа фотографа Liz Hingley Kitchen Court Hearing
1 из 10

Гран-при конкурса достался Лиз Хингли (Liz Hingley) за фотографию "Суд на кухне". Как пояснила автор снимка, некоторые лондонские суды во время локдауна требовали, чтобы юристы соблюдали дресс-код даже во время слушаний по зуму. Ее другу приходилось облачаться в мантию и парик и выступать с речами за кухонным столом.

© Фото : Liz Hingley / IPA OneShot
© Фото : F. Dilek Uyar / IPA OneShot

Снимок "Перед молитвой" принес второе место в номинации "Новая нормальность" турецкому фотографу Дилеку Уяру (Dilek Uyar), который запечатлел дезинфекцию мечети.

Работа фотографа F. Dilek Uyar Before Worship
2 из 10

Снимок "Перед молитвой" принес второе место в номинации "Новая нормальность" турецкому фотографу Дилеку Уяру (Dilek Uyar), который запечатлел дезинфекцию мечети.

© Фото : F. Dilek Uyar / IPA OneShot
© Фото : Diana Bagnoli / IPA OneShot

Второе место в номинации "Семья" присудили Диане Баньоли (Diana Bagnoli) за фотографию "Семья Умберто", сделанную в доме престарелых в Сан-Джузеппе.

Работа фотографа Diana Bagnoli Umberto in the hug room
3 из 10

Второе место в номинации "Семья" присудили Диане Баньоли (Diana Bagnoli) за фотографию "Семья Умберто", сделанную в доме престарелых в Сан-Джузеппе.

© Фото : Diana Bagnoli / IPA OneShot
© Фото : Jason Au / IPA OneShot

Джейсона О (Jason Au) из Гонконга привлекла игра света и тени в атриуме торгового центра. Он запечатлел посетителей, которые греются в лучах солнца, не забывая держаться на безопасном расстоянии друг от друга. "Социальная дистанция" — так и называется этот снимок, занявший первое место в номинации "Изоляция".

Работа фотографа Jason Au Social Distancing
4 из 10

Джейсона О (Jason Au) из Гонконга привлекла игра света и тени в атриуме торгового центра. Он запечатлел посетителей, которые греются в лучах солнца, не забывая держаться на безопасном расстоянии друг от друга. "Социальная дистанция" — так и называется этот снимок, занявший первое место в номинации "Изоляция".

© Фото : Jason Au / IPA OneShot
© Фото : JL Javier / IPA OneShot

Локдаун локдауном, а есть хочется всегда. Торговцы на рынке в Маниле не заметили перемен в спросе на еду. Разве что пришлось оборудовать торговые места табличками и пластиковыми экранами. Дж. Л. Ксавье (JL Javier) увидел торговку продуктами в этом импровизированном "Аквариуме" и завоевал первое место в номинации "Новая нормальность".

Работа фотографа JL Javier Aquarium
5 из 10

Локдаун локдауном, а есть хочется всегда. Торговцы на рынке в Маниле не заметили перемен в спросе на еду. Разве что пришлось оборудовать торговые места табличками и пластиковыми экранами. Дж. Л. Ксавье (JL Javier) увидел торговку продуктами в этом импровизированном "Аквариуме" и завоевал первое место в номинации "Новая нормальность".

© Фото : JL Javier / IPA OneShot
© Фото : Carles Ramos/ IPA OneShot

Для пациентов ковидных госпиталей визиты родных стали непозволительной роскошью. Увидеть своих близких они могут только на экране смартфона или планшета. Снимок Карлеса Рамоса (Carles Ramos), запечатлевшего такой разговор, получил первое место в номинации "Технологии".

Работа фотографа Carles Ramos Video calls are the new visits while the pandemic, thanks to the technology
6 из 10

Для пациентов ковидных госпиталей визиты родных стали непозволительной роскошью. Увидеть своих близких они могут только на экране смартфона или планшета. Снимок Карлеса Рамоса (Carles Ramos), запечатлевшего такой разговор, получил первое место в номинации "Технологии".

© Фото : Carles Ramos/ IPA OneShot
© Фото : Younes Mohammad / IPA OneShot

Навруз — традиционный праздник весны и наступления нового года, яркий, многолюдный и совершенно не совместимый с локдауном. В 2020 году жителям иракского Курдистана пришлось отмечать его в кругу семьи. Юнесу Мохаммеду (Younes Mohammad) с его необычным "Наврузом" досталось второе место в номинации "Карантин".

Работа фотографа Younes Mohammad Nawroz
7 из 10

Навруз — традиционный праздник весны и наступления нового года, яркий, многолюдный и совершенно не совместимый с локдауном. В 2020 году жителям иракского Курдистана пришлось отмечать его в кругу семьи. Юнесу Мохаммеду (Younes Mohammad) с его необычным "Наврузом" досталось второе место в номинации "Карантин".

© Фото : Younes Mohammad / IPA OneShot
© Фото : Edy Gautama / IPA OneShot

Житель балийской деревушки Эди Гаутама (Edy Gautama) сфотографировал местных "ангелов-хранителей" — служащих Национальной гвардии и полиции и удостоился третьего места в номинации "Герои пандемии".

Работа фотографа Edy Gautama Guardian Angel
8 из 10

Житель балийской деревушки Эди Гаутама (Edy Gautama) сфотографировал местных "ангелов-хранителей" — служащих Национальной гвардии и полиции и удостоился третьего места в номинации "Герои пандемии".

© Фото : Edy Gautama / IPA OneShot
© Фото : John Rae / IPA OneShot

Благодарность выздоровевшего пациента — вот лучшая награда для врача, и фотография Джона Рея (John Rae) из Нью-Йорка тоже удостоилась приза — первого места в номинации "Герои пандемии".

Работа фотографа John Rae T. thanks doctor Astua for saving his life
9 из 10

Благодарность выздоровевшего пациента — вот лучшая награда для врача, и фотография Джона Рея (John Rae) из Нью-Йорка тоже удостоилась приза — первого места в номинации "Герои пандемии".

© Фото : John Rae / IPA OneShot
© Фото : Samuel Rajkumar / IPA OneShot

За прошедший год погребальные костры пылали по всей Индии — второй в мире стране по общему числу случаев COVID-19 в мире. Этот снимок, занявший первое место в номинации "Семья", Сэмюэл Раджкумар (Samuel Rajkumar) назвал "Невыразимое горе".

Работа фотографа Samuel Rajkumar Grief Beyond Compare
10 из 10

За прошедший год погребальные костры пылали по всей Индии — второй в мире стране по общему числу случаев COVID-19 в мире. Этот снимок, занявший первое место в номинации "Семья", Сэмюэл Раджкумар (Samuel Rajkumar) назвал "Невыразимое горе".

© Фото : Samuel Rajkumar / IPA OneShot
 
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