15:10 16.08.2021 (обновлено: 15:18 16.08.2021)
США приостановили эвакуацию из Кабула, сообщили СМИ
Рейтер: США приостановили эвакуацию из Кабула, чтобы расчистить летное поле
© AP Photo / Rahmat GulВертолет США Chinook пролетает над посольством США в Кабуле
© AP Photo / Rahmat Gul
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Вооруженные силы США временно прекратили эвакуацию из аэропорта Кабула, чтобы расчистить летное поле, сообщают западные СМИ со ссылкой на неназванного чиновника в силах безопасности.
Телеканал Аl-Jazeera сообщал, что в аэропорту Кабула царит хаос из-за интенсивности полетов вертолетов, на борту которых находятся сотрудники дипломатических миссий, и о скоплении в аэропорту "граждан, пытающихся сбежать от "Талибана"*, люди толпятся у входа в единственный столичный аэропорт.
"Американские военные временно приостановили эвакуацию из Кабула, чтобы очистить летное поле", - приводит агентство Рейтер слова чиновника. При этом он не уточнил, сколько по времени продлится приостановка.
Ранее источник в силах безопасности сообщил РИА Новости, что несколько человек погибли после того, как американские военные открыли огонь по афганцам в аэропорту Кабула. В свою очередь агентство Франс Пресс со ссылкой на очевидца сообщало, что американские военные открыли предупредительный огонь в воздух в аэропорту афганской столицы, когда толпа людей вышла на взлетно-посадочную полосу.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* Запрещенная в России террористическая организация
Вчера, 09:33Аэропорт Кабула: толпы людей и военные США на огневой позицииВоенные США открыли стрельбу в воздух в аэропорту Кабула, после того как толпа людей прорвалась на взлетно-посадочную полосу. В результате выстрелов погибло несколько человек. Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели с наступлением талибов ("Талибан"— запрещенная в России террористическая организация) на крупные города.