https://ria.ru/20210816/evakuatsiya-1745934700.html

США приостановили эвакуацию из Кабула, сообщили СМИ

США приостановили эвакуацию из Кабула, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.08.2021

США приостановили эвакуацию из Кабула, сообщили СМИ

Вооруженные силы США временно прекратили эвакуацию из аэропорта Кабула, чтобы расчистить летное поле, сообщают западные СМИ со ссылкой на неназванного чиновника РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T15:10

2021-08-16T15:10

2021-08-16T15:18

захват власти в афганистане талибами

в мире

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афганистан

вооруженные силы сша

кабул (город)

талибан

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Вооруженные силы США временно прекратили эвакуацию из аэропорта Кабула, чтобы расчистить летное поле, сообщают западные СМИ со ссылкой на неназванного чиновника в силах безопасности.Телеканал Аl-Jazeera сообщал, что в аэропорту Кабула царит хаос из-за интенсивности полетов вертолетов, на борту которых находятся сотрудники дипломатических миссий, и о скоплении в аэропорту "граждан, пытающихся сбежать от "Талибана"*, люди толпятся у входа в единственный столичный аэропорт."Американские военные временно приостановили эвакуацию из Кабула, чтобы очистить летное поле", - приводит агентство Рейтер слова чиновника. При этом он не уточнил, сколько по времени продлится приостановка.Ранее источник в силах безопасности сообщил РИА Новости, что несколько человек погибли после того, как американские военные открыли огонь по афганцам в аэропорту Кабула. В свою очередь агентство Франс Пресс со ссылкой на очевидца сообщало, что американские военные открыли предупредительный огонь в воздух в аэропорту афганской столицы, когда толпа людей вышла на взлетно-посадочную полосу.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20210815/afganistan-1745838751.html

https://ria.ru/20210816/aeroport-1745872120.html

сша

афганистан

кабул (город)

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в мире, сша, афганистан, вооруженные силы сша, кабул (город), талибан