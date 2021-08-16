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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Обострение ситуации в Афганистане
https://ria.ru/20210816/evakuatsiya-1745898389.html
В МИД рассказали о планах по эвакуации российских дипломатов в Кабуле
В МИД рассказали о планах по эвакуации российских дипломатов в Кабуле - РИА Новости, 16.08.2021
В МИД рассказали о планах по эвакуации российских дипломатов в Кабуле
В Афганистане сейчас находится около 100 сотрудников посольства РФ, часть из них будет отправлена в отпуска и эвакуирована, а от россиян афганского... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T12:02
2021-08-16T12:19
обострение ситуации в афганистане
в мире
кабул (город)
талибан
афганистан
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
замир кабулов
россия
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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. В Афганистане сейчас находится около 100 сотрудников посольства РФ, часть из них будет отправлена в отпуска и эвакуирована, а от россиян афганского происхождения, которых насчитывается несколько сотен, обращений об эвакуации пока не поступало, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.По его словам, есть и другая категория - это российские граждане афганского происхождения, которых насчитывается несколько сотен."Часть из них уже была эвакуирована совсем по другому предлогу, когда мы эвакуировали из-за пандемии своих граждан, многие из них покинули (страну), кто хотел. В настоящий момент у меня данных нет конкретных об обращении владельцев российских паспортов, скажем так, о срочной эвакуации", - сказал Кабулов.Он рекомендовал тем, кто остается в Афганистане, сохранять спокойствие, но без лишней необходимости не выходить из дома и не привлекать к себе внимания до полного выяснения ситуации."Талибы ввели в Кабуле комендантский час, что тоже я рассматриваю в этой ситуации как позитивный шаг, это позволит лучше контролировать город от возможных неталибских бандитов и мародеров", - подчеркнул Кабулов.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов (движение признано террористическим и запрещено в РФ) на крупные города. В воскресенье боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещенная в России
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кабул (город)
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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
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в мире, кабул (город), талибан, афганистан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), замир кабулов, россия
12:02 16.08.2021 (обновлено: 12:19 16.08.2021)
 
В МИД рассказали о планах по эвакуации российских дипломатов в Кабуле

Глава департамента МИД Кабулов: планируется эвакуация части сотрудников посольства России в Кабуле

© Фото : страница Посольства РФ в Кабуле в FacebookПосольство РФ в Кабуле
Посольство РФ в Кабуле - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© Фото : страница Посольства РФ в Кабуле в Facebook
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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. В Афганистане сейчас находится около 100 сотрудников посольства РФ, часть из них будет отправлена в отпуска и эвакуирована, а от россиян афганского происхождения, которых насчитывается несколько сотен, обращений об эвакуации пока не поступало, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.

"Ситуация такая: у нас есть посольство, оно относительно большое, но в любом случае, это около 100 человек. Часть наших сотрудников будет отправлена в отпуска или эвакуирована каким-то иным образом, просто так, чтобы не создавать слишком большое количество присутствия", - сказал он в эфире "Эха Москвы".

По его словам, есть и другая категория - это российские граждане афганского происхождения, которых насчитывается несколько сотен.
"Часть из них уже была эвакуирована совсем по другому предлогу, когда мы эвакуировали из-за пандемии своих граждан, многие из них покинули (страну), кто хотел. В настоящий момент у меня данных нет конкретных об обращении владельцев российских паспортов, скажем так, о срочной эвакуации", - сказал Кабулов.
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Он рекомендовал тем, кто остается в Афганистане, сохранять спокойствие, но без лишней необходимости не выходить из дома и не привлекать к себе внимания до полного выяснения ситуации.
"Талибы ввели в Кабуле комендантский час, что тоже я рассматриваю в этой ситуации как позитивный шаг, это позволит лучше контролировать город от возможных неталибских бандитов и мародеров", - подчеркнул Кабулов.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов (движение признано террористическим и запрещено в РФ) на крупные города. В воскресенье боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* Террористическая организация, запрещенная в России
 
Обострение ситуации в АфганистанеВ миреКабул (город)ТалибанАфганистанМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Замир КабуловРоссия
 
 
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