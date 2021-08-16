12:02 16.08.2021 (обновлено: 12:19 16.08.2021)
В МИД рассказали о планах по эвакуации российских дипломатов в Кабуле
Глава департамента МИД Кабулов: планируется эвакуация части сотрудников посольства России в Кабуле
МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. В Афганистане сейчас находится около 100 сотрудников посольства РФ, часть из них будет отправлена в отпуска и эвакуирована, а от россиян афганского происхождения, которых насчитывается несколько сотен, обращений об эвакуации пока не поступало, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.
"Ситуация такая: у нас есть посольство, оно относительно большое, но в любом случае, это около 100 человек. Часть наших сотрудников будет отправлена в отпуска или эвакуирована каким-то иным образом, просто так, чтобы не создавать слишком большое количество присутствия", - сказал он в эфире "Эха Москвы".
По его словам, есть и другая категория - это российские граждане афганского происхождения, которых насчитывается несколько сотен.
"Часть из них уже была эвакуирована совсем по другому предлогу, когда мы эвакуировали из-за пандемии своих граждан, многие из них покинули (страну), кто хотел. В настоящий момент у меня данных нет конкретных об обращении владельцев российских паспортов, скажем так, о срочной эвакуации", - сказал Кабулов.
Он рекомендовал тем, кто остается в Афганистане, сохранять спокойствие, но без лишней необходимости не выходить из дома и не привлекать к себе внимания до полного выяснения ситуации.
"Талибы ввели в Кабуле комендантский час, что тоже я рассматриваю в этой ситуации как позитивный шаг, это позволит лучше контролировать город от возможных неталибских бандитов и мародеров", - подчеркнул Кабулов.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов (движение признано террористическим и запрещено в РФ) на крупные города. В воскресенье боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* Террористическая организация, запрещенная в России