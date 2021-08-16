https://ria.ru/20210816/evakuatsiya-1745898389.html

В МИД рассказали о планах по эвакуации российских дипломатов в Кабуле

В МИД рассказали о планах по эвакуации российских дипломатов в Кабуле - РИА Новости, 16.08.2021

В МИД рассказали о планах по эвакуации российских дипломатов в Кабуле

В Афганистане сейчас находится около 100 сотрудников посольства РФ, часть из них будет отправлена в отпуска и эвакуирована, а от россиян афганского... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T12:02

2021-08-16T12:02

2021-08-16T12:19

обострение ситуации в афганистане

в мире

кабул (город)

талибан

афганистан

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

замир кабулов

россия

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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. В Афганистане сейчас находится около 100 сотрудников посольства РФ, часть из них будет отправлена в отпуска и эвакуирована, а от россиян афганского происхождения, которых насчитывается несколько сотен, обращений об эвакуации пока не поступало, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.По его словам, есть и другая категория - это российские граждане афганского происхождения, которых насчитывается несколько сотен."Часть из них уже была эвакуирована совсем по другому предлогу, когда мы эвакуировали из-за пандемии своих граждан, многие из них покинули (страну), кто хотел. В настоящий момент у меня данных нет конкретных об обращении владельцев российских паспортов, скажем так, о срочной эвакуации", - сказал Кабулов.Он рекомендовал тем, кто остается в Афганистане, сохранять спокойствие, но без лишней необходимости не выходить из дома и не привлекать к себе внимания до полного выяснения ситуации."Талибы ввели в Кабуле комендантский час, что тоже я рассматриваю в этой ситуации как позитивный шаг, это позволит лучше контролировать город от возможных неталибских бандитов и мародеров", - подчеркнул Кабулов.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов (движение признано террористическим и запрещено в РФ) на крупные города. В воскресенье боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210816/gani-1745893352.html

кабул (город)

афганистан

россия

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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов. 2021-08-16T12:02 true PT1M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, кабул (город), талибан, афганистан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), замир кабулов, россия