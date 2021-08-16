https://ria.ru/20210816/ekonomika-1745998503.html

Эксперт заявил, что решение США о статусе экономики России противоречит ВТО

Эксперт заявил, что решение США о статусе экономики России противоречит ВТО - РИА Новости, 16.08.2021

Эксперт заявил, что решение США о статусе экономики России противоречит ВТО

Решение США о признании РФ нерыночной экономикой будет противоречить нормам ВТО, и Россия сможет его оспорить, заявил РИА Новости экс-директор департамента... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T20:38

2021-08-16T20:38

2021-08-16T20:49

экономика

максим медведков

минторг сша

цены на нефть

россия

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Решение США о признании РФ нерыночной экономикой будет противоречить нормам ВТО, и Россия сможет его оспорить, заявил РИА Новости экс-директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ, главный переговорщик по присоединению РФ к ВТО, заведующий кафедрой торговой политики ВШЭ Максим Медведков.Минторг США ранее заявил о том, что начал расследование в отношении экономики России на предмет ее возможного несоответствия рыночному статусу."Если минторг США интерпретирует имеющуюся у него информацию о нашей экономике не в нашу пользу и примет решение о ее нерыночном статусе... такое решение очевидно будет противоречить обязательствам США в ВТО и может быть оспорено в Женеве", - сказал Медведков."Решение о статусе России готовится экспертами минторга США и утверждается одним из руководителей этого ведомства. Критерии рыночности в общем определены законодателем, но интерпретируются тем же минторгом. Поэтому рассчитывать на беспристрастный подход нельзя", - добавил он.Под "нерыночность" в американском определении, по словам Медведкова, можно подвести любую страну, так как почти в каждой современной экономике есть сектора, которые не работают на основе рыночных принципов ценообразования и продажи товаров в котором не отражают их "справедливую" стоимость. "Например, оборона, образование или здравоохранение, или та же энергетика или то же сельское хозяйство в США, развитие которых осуществляется на основе искажающих цены госсубсидий", - пояснил собеседник.

https://ria.ru/20210816/rassledovanie-1745928279.html

https://ria.ru/20210815/rost-1745816627.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, максим медведков, минторг сша, цены на нефть, россия