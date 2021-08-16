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Эксперт заявил, что решение США о статусе экономики России противоречит ВТО
Эксперт заявил, что решение США о статусе экономики России противоречит ВТО - РИА Новости, 16.08.2021
Эксперт заявил, что решение США о статусе экономики России противоречит ВТО
Решение США о признании РФ нерыночной экономикой будет противоречить нормам ВТО, и Россия сможет его оспорить, заявил РИА Новости экс-директор департамента... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T20:38
2021-08-16T20:49
экономика
максим медведков
минторг сша
цены на нефть
россия
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Решение США о признании РФ нерыночной экономикой будет противоречить нормам ВТО, и Россия сможет его оспорить, заявил РИА Новости экс-директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ, главный переговорщик по присоединению РФ к ВТО, заведующий кафедрой торговой политики ВШЭ Максим Медведков.Минторг США ранее заявил о том, что начал расследование в отношении экономики России на предмет ее возможного несоответствия рыночному статусу."Если минторг США интерпретирует имеющуюся у него информацию о нашей экономике не в нашу пользу и примет решение о ее нерыночном статусе... такое решение очевидно будет противоречить обязательствам США в ВТО и может быть оспорено в Женеве", - сказал Медведков."Решение о статусе России готовится экспертами минторга США и утверждается одним из руководителей этого ведомства. Критерии рыночности в общем определены законодателем, но интерпретируются тем же минторгом. Поэтому рассчитывать на беспристрастный подход нельзя", - добавил он.Под "нерыночность" в американском определении, по словам Медведкова, можно подвести любую страну, так как почти в каждой современной экономике есть сектора, которые не работают на основе рыночных принципов ценообразования и продажи товаров в котором не отражают их "справедливую" стоимость. "Например, оборона, образование или здравоохранение, или та же энергетика или то же сельское хозяйство в США, развитие которых осуществляется на основе искажающих цены госсубсидий", - пояснил собеседник.
https://ria.ru/20210816/rassledovanie-1745928279.html
https://ria.ru/20210815/rost-1745816627.html
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экономика, максим медведков, минторг сша, цены на нефть, россия
20:38 16.08.2021 (обновлено: 20:49 16.08.2021)
 
Эксперт заявил, что решение США о статусе экономики России противоречит ВТО

Эксперт Максим Медведков: решение США о "нерыночности" экономики России противоречит нормам ВТО

© РИА Новости / Александр Уткин / Перейти в фотобанкДиректор департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ, глава делегации по переговорам о вступлении России в ВТО Максим Медведков
Директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ, глава делегации по переговорам о вступлении России в ВТО Максим Медведков - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© РИА Новости / Александр Уткин
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Решение США о признании РФ нерыночной экономикой будет противоречить нормам ВТО, и Россия сможет его оспорить, заявил РИА Новости экс-директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ, главный переговорщик по присоединению РФ к ВТО, заведующий кафедрой торговой политики ВШЭ Максим Медведков.
Минторг США ранее заявил о том, что начал расследование в отношении экономики России на предмет ее возможного несоответствия рыночному статусу.
Здание Министерства торговли США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
Вчера, 14:39
США начали расследование о "нерыночности" российской экономики
"Если минторг США интерпретирует имеющуюся у него информацию о нашей экономике не в нашу пользу и примет решение о ее нерыночном статусе... такое решение очевидно будет противоречить обязательствам США в ВТО и может быть оспорено в Женеве", - сказал Медведков.
"Решение о статусе России готовится экспертами минторга США и утверждается одним из руководителей этого ведомства. Критерии рыночности в общем определены законодателем, но интерпретируются тем же минторгом. Поэтому рассчитывать на беспристрастный подход нельзя", - добавил он.
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15 августа, 15:26
В США удивились темпам роста российской экономики
Под "нерыночность" в американском определении, по словам Медведкова, можно подвести любую страну, так как почти в каждой современной экономике есть сектора, которые не работают на основе рыночных принципов ценообразования и продажи товаров в котором не отражают их "справедливую" стоимость. "Например, оборона, образование или здравоохранение, или та же энергетика или то же сельское хозяйство в США, развитие которых осуществляется на основе искажающих цены госсубсидий", - пояснил собеседник.
 
ЭкономикаМаксим МедведковМинторг СШАЦены на нефтьРоссия
 
 
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