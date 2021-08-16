https://ria.ru/20210816/egipet-1745956082.html
Онлайн-конференция посла Египта в России Ихаба Талаата Насра
Онлайн-конференция посла Египта в России Ихаба Талаата Насра - РИА Новости, 16.08.2021
Онлайн-конференция посла Египта в России Ихаба Талаата Насра
20 августа в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция Чрезвычайного и Полномочного Посла Арабской Республики Египет в Российской Федерации Ихаба Талаата НАСРА, посвященная восстановлению авиасообщения между нашими странами.
2021-08-16T16:51
2021-08-16T16:51
2021-08-16T16:51
анонсы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1745956082.jpg?1629121897
Задать вопросКаково состояние туристического бизнеса Египта? Подготовлена ли инфраструктура к приему российских туристов? Насколько повлияла пандемия на цены?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анонсы
Онлайн-конференция посла Египта в России Ихаба Талаата Насра
20 августа в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция Чрезвычайного и Полномочного Посла Арабской Республики Египет в Российской Федерации Ихаба Талаата НАСРА, посвященная восстановлению авиасообщения между нашими странами.