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Онлайн-конференция посла Египта в России Ихаба Талаата Насра
Онлайн-конференция посла Египта в России Ихаба Талаата Насра - РИА Новости, 16.08.2021
Онлайн-конференция посла Египта в России Ихаба Талаата Насра
20 августа в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция Чрезвычайного и Полномочного Посла Арабской Республики Египет в Российской Федерации Ихаба Талаата НАСРА, посвященная восстановлению авиасообщения между нашими странами.
2021-08-16T16:51
2021-08-16T16:51
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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353
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анонсы
16:51 16.08.2021
 

Онлайн-конференция посла Египта в России Ихаба Талаата Насра

Читать ria.ru в
20 августа в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция Чрезвычайного и Полномочного Посла Арабской Республики Египет в Российской Федерации Ихаба Талаата НАСРА, посвященная восстановлению авиасообщения между нашими странами.
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Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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