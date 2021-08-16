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Онлайн-конференция посла Египта в России Ихаба Талаата Насра

Онлайн-конференция посла Египта в России Ихаба Талаата Насра - РИА Новости, 16.08.2021

Онлайн-конференция посла Египта в России Ихаба Талаата Насра

20 августа в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция Чрезвычайного и Полномочного Посла Арабской Республики Египет в Российской Федерации Ихаба Талаата НАСРА, посвященная восстановлению авиасообщения между нашими странами.

2021-08-16T16:51

2021-08-16T16:51

2021-08-16T16:51

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Задать вопросКаково состояние туристического бизнеса Египта? Подготовлена ли инфраструктура к приему российских туристов? Насколько повлияла пандемия на цены?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы