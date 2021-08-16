https://ria.ru/20210816/dokhody-1746007192.html

Путин поручил доработать проект о доходах кандидатов в финуполномоченные

Путин поручил доработать проект о доходах кандидатов в финуполномоченные - РИА Новости, 16.08.2021

Путин поручил доработать проект о доходах кандидатов в финуполномоченные

Президент России Владимир Путин поручил доработать до 20 ноября проект федерального закона о полноте проверки сведений о доходах лицами, претендующими на пост... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T22:35

2021-08-16T22:35

2021-08-16T22:35

коррупция

владимир путин

россия

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил доработать до 20 ноября проект федерального закона о полноте проверки сведений о доходах лицами, претендующими на пост финансового уполномоченного.Соответствующий указ "О Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы" опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Администрации президента РФ доработать с участием Центрального банка РФ проект федерального закона, предусматривающий представление лицами, претендующими на замещение должностей финансовых уполномоченных в сферах финансовых услуг, и лицами, занимающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также проверку полноты и достоверности этих сведений. Доработанный проект федерального закона до 20 ноября 2021 года представить президенту РФ для внесения в Государственную думу Федерального собрания РФ", - говорится в документе.

https://ria.ru/20210723/korruptsiya-1742520566.html

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коррупция, владимир путин, россия