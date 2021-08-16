https://ria.ru/20210816/dekarbonizatsiya-1745951501.html

Паслер: необходима массовая декарбонизация промышленности в Оренбуржье

Паслер: необходима массовая декарбонизация промышленности в Оренбуржье - РИА Новости, 16.08.2021

Паслер: необходима массовая декарбонизация промышленности в Оренбуржье

В Оренбуржье назрела необходимость массовой декарбонизации (освобождения от углерода) предприятий промышленного сектора, цитирует пресс-служба правительства... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T16:32

2021-08-16T16:32

2021-08-16T16:32

оренбургская область

экономика

технологии

оренбургская область

газпром нефть

металлоинвест

денис паслер

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ОРЕНБУРГ, 16 авг — РИА Новости. В Оренбуржье назрела необходимость массовой декарбонизации (освобождения от углерода) предприятий промышленного сектора, цитирует пресс-служба правительства региона губернатора Оренбургской области Дениса Паслера по итогам рабочего совещания с представителями ПАО "Газпром нефть" и ООО "Газпромнефть-Оренбург, на котором обсуждался проект нефтяной компании по утилизации углеродных выбросов в атмосферу.Говоря о положительном эффекте от проектов по декарбонизации пресс-служба сообщает, что начало работы по улавливанию и закачке СО2 позволит региону улучшить экологическую ситуацию и существенно снизить количество выбросов. Также это возможность привлечь дополнительные инвестиции и создать для оренбуржцев новые рабочие места, развивать внутрирегиональный промышленный сектор и обеспечить заказами местных производителей оборудования.Во время совещания он сообщил, что в регионе уже есть примеры работы в этом направлении. Своя стратегия по достижению углеродной нейтральности есть у компании "Металлоинвест", работающей на территории Оренбуржья.Глава региона рассказал, что "Металлоинвест" работает над улавливанием СО2 и его использованием в дальнейшем производственном цикле, а также делает последовательные шаги по внедрению водородных технологий отметив, что на выставке ИННОПРОМ гендиректор компании Назим Эфендиев подписал меморандум с "Русатом Оверсиз" и ведущим мировым производителем промышленных газов Air Liquide по изучению возможностей организации производства низкоуглеродного водорода.По результатам совещания стало известно, что проект "Газпром нефти" по декарбонизации концептуально принят, детали и сроки реализации находятся в проработке. В случае успешной реализации пилотного проекта он может быть масштабирован на восток области и на соседние регионы.

https://ria.ru/20210810/zavod-1745202324.html

оренбургская область

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экономика, технологии, оренбургская область, газпром нефть, металлоинвест, денис паслер