Паслер: необходима массовая декарбонизация промышленности в Оренбуржье
ОРЕНБУРГ, 16 авг — РИА Новости. В Оренбуржье назрела необходимость массовой декарбонизации (освобождения от углерода) предприятий промышленного сектора, цитирует пресс-служба правительства региона губернатора Оренбургской области Дениса Паслера по итогам рабочего совещания с представителями ПАО "Газпром нефть" и ООО "Газпромнефть-Оренбург, на котором обсуждался проект нефтяной компании по утилизации углеродных выбросов в атмосферу.
Говоря о положительном эффекте от проектов по декарбонизации пресс-служба сообщает, что начало работы по улавливанию и закачке СО2 позволит региону улучшить экологическую ситуацию и существенно снизить количество выбросов. Также это возможность привлечь дополнительные инвестиции и создать для оренбуржцев новые рабочие места, развивать внутрирегиональный промышленный сектор и обеспечить заказами местных производителей оборудования.
"О необходимости декарбонизации экономики говорил на Петербургском международном экономическом форуме президент. Будет правильно, если пилотная система появится именно на территории Оренбуржья, это самая подходящая территория для реализации проектов в рамках работы по декарбонизации промышленных секторов. Учитывая экологический эффект, это в наших интересах. Мы должны оставаться в лидерах по развитию зелëной энергетики и стимулировать наши предприятия снижать выбросы углекислого газа", - отметил Паслер.
Во время совещания он сообщил, что в регионе уже есть примеры работы в этом направлении. Своя стратегия по достижению углеродной нейтральности есть у компании "Металлоинвест", работающей на территории Оренбуржья.
Глава региона рассказал, что "Металлоинвест" работает над улавливанием СО2 и его использованием в дальнейшем производственном цикле, а также делает последовательные шаги по внедрению водородных технологий отметив, что на выставке ИННОПРОМ гендиректор компании Назим Эфендиев подписал меморандум с "Русатом Оверсиз" и ведущим мировым производителем промышленных газов Air Liquide по изучению возможностей организации производства низкоуглеродного водорода.
"Оренбургская область может стать флагманским регионом по утилизации СО2. Для этого у нас есть необходимые ресурсы и компании, где можно внедрить новую технологию. Декарбонизация позволит улавливать СО2 на предприятиях и вместо выбросов в атмосферу - реализовывать его на рынке, где он активно используется в металлургии и нефтяной промышленности, - считает вице-губернатор Игнат Петухов.
По результатам совещания стало известно, что проект "Газпром нефти" по декарбонизации концептуально принят, детали и сроки реализации находятся в проработке. В случае успешной реализации пилотного проекта он может быть масштабирован на восток области и на соседние регионы.