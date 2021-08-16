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Двухмесячная девочка умерла от COVID-19 в Туле
Двухмесячная девочка умерла от COVID-19 в Туле - РИА Новости, 16.08.2021
Двухмесячная девочка умерла от COVID-19 в Туле
Двухмесячная девочка скончалась от COVID-19 в Туле, согласно заключению судебных медиков, инфекционный процесс у ребенка развивался молниеносно, сообщает... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T14:11
2021-08-16T14:11
2021-08-16T14:43
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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 авг — РИА Новости. Двухмесячная девочка скончалась от COVID-19 в Туле, согласно заключению судебных медиков, инфекционный процесс у ребенка развивался молниеносно, сообщает Минздрав Тульской области.По данным регионального оперативного штаба, за минувшую неделю в регионе от COVID-19 скончались 55 пациентов в возрасте от двух месяцев до 93 лет."У погибшего ребенка из Тулы диагноз "новая коронавирусная инфекция" установлен при вскрытии. Согласно заключению судебных медиков, инфекционный процесс имел молниеносное течение", — говорится в официальном комментарии областного Минздрава.Отмечается, что после выписки из роддома девочка находилась под патронажным наблюдением. Родители жалоб на самочувствие ребенка не предъявляли, за медицинской помощью накануне не обращались. Смерть была установлена на дому бригадой скорой медицинской помощи, добавляется в сообщении.Представитель областного Минздрава уточнила РИА Новости, что умершая девочка — самая юная из жителей региона, скончавшихся от COVID-19.
https://ria.ru/20210720/koronavirus-1742073270.html
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происшествия, тульская область, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:11 16.08.2021 (обновлено: 14:43 16.08.2021)
Двухмесячная девочка умерла от COVID-19 в Туле
Минздрав Тульской области: двухмесячная девочка умерла от COVID-19, болезнь протекала молниеносно
ЯРОСЛАВЛЬ, 16 авг — РИА Новости. Двухмесячная девочка скончалась от COVID-19 в Туле, согласно заключению судебных медиков, инфекционный процесс у ребенка развивался молниеносно, сообщает Минздрав Тульской области.
По данным регионального оперативного штаба, за минувшую неделю в регионе от COVID-19 скончались 55 пациентов в возрасте от двух месяцев до 93 лет.
"У погибшего ребенка из Тулы диагноз "новая коронавирусная инфекция" установлен при вскрытии. Согласно заключению судебных медиков, инфекционный процесс имел молниеносное течение", — говорится в официальном комментарии областного Минздрава.
Отмечается, что после выписки из роддома девочка находилась под патронажным наблюдением. Родители жалоб на самочувствие ребенка не предъявляли, за медицинской помощью накануне не обращались. Смерть была установлена на дому бригадой скорой медицинской помощи, добавляется в сообщении.
Представитель областного Минздрава уточнила РИА Новости, что умершая девочка — самая юная из жителей региона, скончавшихся от COVID-19.