Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210816/covid-19-1745922190.html
Двухмесячная девочка умерла от COVID-19 в Туле
Двухмесячная девочка умерла от COVID-19 в Туле - РИА Новости, 16.08.2021
Двухмесячная девочка умерла от COVID-19 в Туле
Двухмесячная девочка скончалась от COVID-19 в Туле, согласно заключению судебных медиков, инфекционный процесс у ребенка развивался молниеносно, сообщает... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T14:11
2021-08-16T14:43
распространение коронавируса
происшествия
тульская область
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577941060_0:0:3045:1713_1920x0_80_0_0_bda1cefc9f8b99afff436501a60024e5.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 16 авг — РИА Новости. Двухмесячная девочка скончалась от COVID-19 в Туле, согласно заключению судебных медиков, инфекционный процесс у ребенка развивался молниеносно, сообщает Минздрав Тульской области.По данным регионального оперативного штаба, за минувшую неделю в регионе от COVID-19 скончались 55 пациентов в возрасте от двух месяцев до 93 лет."У погибшего ребенка из Тулы диагноз "новая коронавирусная инфекция" установлен при вскрытии. Согласно заключению судебных медиков, инфекционный процесс имел молниеносное течение", — говорится в официальном комментарии областного Минздрава.Отмечается, что после выписки из роддома девочка находилась под патронажным наблюдением. Родители жалоб на самочувствие ребенка не предъявляли, за медицинской помощью накануне не обращались. Смерть была установлена на дому бригадой скорой медицинской помощи, добавляется в сообщении.Представитель областного Минздрава уточнила РИА Новости, что умершая девочка — самая юная из жителей региона, скончавшихся от COVID-19.
https://ria.ru/20210720/koronavirus-1742073270.html
https://ria.ru/20210624/vaktsinatsiya-1738354216.html
тульская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577941060_314:0:3045:2048_1920x0_80_0_0_a76c2786c4fa6068b7b00c9554b709df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, тульская область, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:11 16.08.2021 (обновлено: 14:43 16.08.2021)
 
Двухмесячная девочка умерла от COVID-19 в Туле

Минздрав Тульской области: двухмесячная девочка умерла от COVID-19, болезнь протекала молниеносно

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинские работники на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 16 авг — РИА Новости. Двухмесячная девочка скончалась от COVID-19 в Туле, согласно заключению судебных медиков, инфекционный процесс у ребенка развивался молниеносно, сообщает Минздрав Тульской области.
По данным регионального оперативного штаба, за минувшую неделю в регионе от COVID-19 скончались 55 пациентов в возрасте от двух месяцев до 93 лет.
Игрушка в палате детской больницы - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
20 июля, 17:17Распространение коронавируса
Врачи предупредили о последствиях коронавируса у детей
"У погибшего ребенка из Тулы диагноз "новая коронавирусная инфекция" установлен при вскрытии. Согласно заключению судебных медиков, инфекционный процесс имел молниеносное течение", — говорится в официальном комментарии областного Минздрава.
Отмечается, что после выписки из роддома девочка находилась под патронажным наблюдением. Родители жалоб на самочувствие ребенка не предъявляли, за медицинской помощью накануне не обращались. Смерть была установлена на дому бригадой скорой медицинской помощи, добавляется в сообщении.
Представитель областного Минздрава уточнила РИА Новости, что умершая девочка — самая юная из жителей региона, скончавшихся от COVID-19.
Ампула с вакциной от COVID-19 ЭпиВакКорона - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
24 июня, 06:19Распространение коронавируса
ВОЗ пересмотрела позицию по вакцинации детей от коронавируса
 
Распространение коронавирусаПроисшествияТульская областьЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:53Трутнев заявил о востребованности земли по программе "арктического гектара"
14:52Пресс-секретарь Навального получила полтора года ограничения свободы
14:49В Тамбовской области в костре нашли более 30 ампул вакцины от COVID-19
14:45Никто не ожидал, что Афганистан "падет" так быстро, заявил советник Байдена
14:45Куйвашев раскритиковал власти Серова за мытье грунтовых дорог к его визиту
14:39США начали расследование о "нерыночности" российской экономики
14:38В Узбекистане подтвердили крушение самолета афганских ВВС
14:35Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в районе Южных Сандвичевых островов
14:35Захарова прокомментировала обращения Рейгана к афганцам
14:35Кабулов провел переговоры со спецпредставителем США по Афганистану
14:32В Когалыме задержали мужчину, столкнувшего человека с балкона
14:27Трутнев рассказал о планах по освоению Курильских островов
14:24В Крыму вынесли приговор организаторам ячейки "Хизб ут-Тахрир"*
14:18СК попросил арестовать женщину, выкинувшую ребенка в мусорный бак в Москве
14:11СК показал задержание главного борца с коррупцией Северо-Западной таможни
14:11Двухмесячная девочка умерла от COVID-19 в Туле
14:10Кадыров назвал события в Афганистане очередной американской аферой
13:59На Камчатке появится горячая линия для туристов
13:59Талибы более договороспособны, чем правительство в Кабуле, заявили в МИД
13:56В Воронежской области объявили штормовое предупреждение из-за жары
Лента новостейМолния