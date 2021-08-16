https://ria.ru/20210816/bochkarev-1745883385.html

Бочкарев: еще одна школа-гигант появится в новой Москве в 2022 году

Бочкарев: еще одна школа-гигант появится в новой Москве в 2022 году - РИА Новости, 16.08.2021

Бочкарев: еще одна школа-гигант появится в новой Москве в 2022 году

Школу на 2,1 тысячи мест введут в поселении Внуковское в новой Москве в следующем году, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T10:42

2021-08-16T10:42

2021-08-16T10:42

москва

андрей бочкарев

стройкомплекс москвы

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МОСКВА, 16 авг - РИА Недвижимость. Школу на 2,1 тысячи мест введут в поселении Внуковское в новой Москве в следующем году, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."В следующем году вблизи деревни Рассказовка на территории поселения Внуковское ожидается ввод еще одной школы-гиганта на 2,1 тысячи мест. Здание построит инвестор в составе жилого комплекса "Переделкино Ближнее", – рассказал он.Как подчеркнул заммэра, в распоряжении учеников новой школы будут просторные, хорошо оборудованные классы, методические кабинеты и специальные мастерские.Он напомнил, что с 2012 года в новой Москве спроектировали, построили и ввели более 90 социальных объектов. До конца текущего года в ТиНАО планируется сдать в эксплуатацию несколько десятков школ и детских садов.

https://ria.ru/20210811/stroitelstvo-1745305683.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы