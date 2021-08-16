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Бочкарев: еще одна школа-гигант появится в новой Москве в 2022 году
Бочкарев: еще одна школа-гигант появится в новой Москве в 2022 году - РИА Новости, 16.08.2021
Бочкарев: еще одна школа-гигант появится в новой Москве в 2022 году
Школу на 2,1 тысячи мест введут в поселении Внуковское в новой Москве в следующем году, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T10:42
2021-08-16T10:42
2021-08-16T10:42
москва
андрей бочкарев
стройкомплекс москвы
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МОСКВА, 16 авг - РИА Недвижимость. Школу на 2,1 тысячи мест введут в поселении Внуковское в новой Москве в следующем году, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."В следующем году вблизи деревни Рассказовка на территории поселения Внуковское ожидается ввод еще одной школы-гиганта на 2,1 тысячи мест. Здание построит инвестор в составе жилого комплекса "Переделкино Ближнее", – рассказал он.Как подчеркнул заммэра, в распоряжении учеников новой школы будут просторные, хорошо оборудованные классы, методические кабинеты и специальные мастерские.Он напомнил, что с 2012 года в новой Москве спроектировали, построили и ввели более 90 социальных объектов. До конца текущего года в ТиНАО планируется сдать в эксплуатацию несколько десятков школ и детских садов.
https://ria.ru/20210811/stroitelstvo-1745305683.html
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москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы
МОСКВА, 16 авг - РИА Недвижимость.
Школу на 2,1 тысячи мест введут в поселении Внуковское в новой Москве в следующем году, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев
.
"В следующем году вблизи деревни Рассказовка на территории поселения Внуковское ожидается ввод еще одной школы-гиганта на 2,1 тысячи мест. Здание построит инвестор в составе жилого комплекса "Переделкино Ближнее", – рассказал он.
Как подчеркнул заммэра, в распоряжении учеников новой школы будут просторные, хорошо оборудованные классы, методические кабинеты и специальные мастерские.
Он напомнил, что с 2012 года в новой Москве спроектировали, построили и ввели более 90 социальных объектов. До конца текущего года в ТиНАО планируется сдать в эксплуатацию несколько десятков школ и детских садов.