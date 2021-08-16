https://ria.ru/20210816/biooruzhie-1745914577.html

Историк объяснила разработку Японией биооружия в годы Второй мировой войны

Историк объяснила разработку Японией биооружия в годы Второй мировой войны - РИА Новости, 16.08.2021

Историк объяснила разработку Японией биооружия в годы Второй мировой войны

Япония в преддверии и в годы Второй мировой войны разрабатывала и испытывала на людях бактериологическое оружие, чтобы компенсировать им недостаток других видов РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T13:34

2021-08-16T13:34

2021-08-16T13:34

ссср

япония

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вторая мировая война (1939-1945)

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Япония в преддверии и в годы Второй мировой войны разрабатывала и испытывала на людях бактериологическое оружие, чтобы компенсировать им недостаток других видов своих вооружений, рассказала РИА Новости ведущий научный сотрудник Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока Дальневосточного отделения Российской академии наук, доктор исторических наук Галина Ткачева.Ранее ФСБ России рассекретила ряд архивных материалов, включая трофейные, о разработке Японией бактериологического оружия, его испытаниях на живых людях и планах применения против СССР. Среди этих материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости, – протокол допросов последнего главнокомандующего Квантунской армией Отодзо Ямады, проведенных в 1947 и 1949 годах в ходе подготовки к Хабаровскому процессу над японскими военными преступниками. Причем ранние протоколы публично представлены впервые.Позиция экс-главнокомандующего под влиянием свидетельских показаний других японских военнопленных менялась: от полной забывчивости к признанию фактов совершения преступлений. Так, Ямада заявил, что не считал исследования эффективности бактериологического оружия на живых людях преступлением против человечества, "так как в международных законах не сказано о запрещении подобных актов".В 1925 году ряд стран, в том числе Япония, подписали Женевский протокол "О запрещении применения на войне удушающих, ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств" - международное соглашение о запрещении использования химического или биологического оружия во время войны. "Но текст этой конвенции 1925 года не предусматривал запрета на производство бактериологического оружия и его испытания", - отметила Ткачева.По ее словам, Япония разрабатывала бактериологическое оружие не потому, что воспользовалась недоговоренностями в тексте конвенции. "Япония прежде всего преследовала свои военно-стратегические цели", - сказала Ткачева.На допросе в рамках Хабаровского процесса 1949 года бывший начальник производственного отдела спецотряда 731 Квантунской армии генерал-майор Киоси Кавасима однозначно дал понять, почему Япония разрабатывала планы бактериологической войны, отметила историк."Дело в том, что у Японии не было запасов сырья, необходимых для производства нужного количества оружия. И японским военным было необходимо для восполнения этого недостатка использовать другие виды оружия. В то время наиболее действенным считалось бактериологическое оружие", - пояснила Ткачева.Эксперименты японские военные вели не в каких-либо научных целях, а именно с целью создания бактериологического оружия и его масштабного применения против СССР, подчеркнула Ткачева. Причем японские военные имели право действовать только при официальном одобрении своего императора. "Именно император принимал окончательное решение о применении бактериологического оружия", - сказала собеседница агентства.Впервые японское бактериологическое оружие было применено против советских войск в июле-августе 1939 года в ходе военных действий на Халхин-Голе, напомнила Ткачева. Тогда японцы заразили реки Халхин-Гол, Хулусутай и Аргун бактериями чумы, холеры, дизентерии, брюшного тифа, сибирской язвы и сапа. Кроме того, в конце августа 1939 года был зафиксирован еще один случай биологической атаки позиций советско-монгольских войск с помощью блох, зараженных чумой.Однако военного эффекта эти акции не имели. Советским военным эпидемиологам удалось существенно ослабить воздействие японского бактериологического оружия. Они заблаговременно провели вакцинацию личного состава советско-монгольской группировки. Кроме того, централизованный подвоз воды и продуктов исключал попадание в них микробов. Советские военные также вели постоянную дезинфекцию мест дислокации и особенно водных источников.А японские военные тогда пострадали от действия своего же бактериологического оружия, заразившись холерой, дизентерией и брюшным тифом. Многие из них умерли.В 1972 году была открыта к подписанию Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО). Она вступила в силу в 1975 году. Этот документ является правовой базой, дополняющей собой Женевский протокол 1925 года.

https://ria.ru/20210816/bomba-1745859461.html

https://ria.ru/20210816/voyna-1745870010.html

https://ria.ru/20210809/dokumenty-1744983509.html

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япония

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ссср, япония, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вторая мировая война (1939-1945)