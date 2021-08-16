ФСБ рассказала, как японские военные испытывали биооружие на людях

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Бывшее военное руководство Квантунской армии не считало испытания бактериологического оружия на живых людях преступлением против человечества, объясняя это тем, что не существовало никаких запретительных международных актов, и цинично оправдывало эти опыты необходимостью определить эффективность смертоносных микробов, следует из документов, впервые рассекреченных ФСБ.Среди архивных материалов, включая трофейные, с которыми ознакомилось РИА Новости, — протокол одного из допросов последнего главнокомандующего Квантунской армией Отодзо Ямады, проведенных в 1947 и 1949 годах при подготовке и во время Хабаровского процесса.Ямада признал, что в бытность главкомом знал о проводившихся японскими военными опытах над людьми, в том числе испытаниях бактериологического оружия, разработанного специальными отрядами 731 и 100 Квантунской армии и предназначавшегося для войны с СССР, Китаем, США и Англией."Лично я считаю, что опыты по определению эффективности бактериальных средств войны над живыми людьми не являются преступлением против человечества, так как в международных законах не сказано о запрещении подобных актов", — сказал военачальник.По словам Ямады, санкция на проведение экспериментов исходила от его предшественника, генерала Ёсидзиро Умедзу с ведома военного министра Японии."За производство опытов над живыми людьми я считаю ответственными руководство отрядов № 731 и № 100, Центральной военной миссии и Квантунской жандармерии, но так как эти опыты производились и в мою бытность главнокомандующим Квантунской армией, я считаю и себя повинным в этом. Если по советским законам это рассматривается как преступление, то я готов понести соответствующее наказание", — добавил Ямада.Двадцать седьмого сентября 1940 года в Берлине страны "оси" подписали Тройственный пакт, который закрепил формирование ядра агрессивных государств. Токио выступил союзником Берлина. Договор о взаимном нейтралитете СССР и Японии позволил на время обезопасить восточные границы Советского Союза, но не изменил общей расстановки сил. Готовясь к войне против Союза и других государств, японские правящие круги и национальные спецслужбы возлагали большие надежды на применение в боевых условиях бактериологического оружия.В отрядах 731 и 100 велись опыты по заражению людей бактериями чумы, сибирской язвы, холеры, тифа, газовой гангрены. Большинство зараженных умирало в страшных муках. Те, кто выздоравливал, подвергались повторным опытам и в конце концов тоже умерщвлялись. У живых людей вырезали внутренние органы, чтобы посмотреть, как инфекция распространяется по организму. Японские военные проводили и другие бесчеловечные эксперименты над людьми, неизбежно приводившие к их смерти.По воспоминаниям сотрудников отряда 731, всего за время его существования в стенах лабораторий погибло около трех тысяч человек. По другим оценкам, число погибших достигает десяти тысяч человек.Восьмого августа 1945 года СССР, имея неоспоримые доказательства подготовки Японией бактериологического оружия и принимая во внимание ее союзнический тандем с Германией, объявил Токио войну. На следующий день началась Дальневосточная кампания советских войск, включавшая три операции: Маньчжурскую стратегическую наступательную, Южно-Сахалинскую наступательную и Курильскую десантную.Вступление Советского Союза в войну и разгром Квантунской группировки определили безоговорочную капитуляцию Японии.Второго сентября 1945 года японское правительство подписало Акт о капитуляции, что ознаменовало собой окончание Второй мировой войны.Затем последовал Хабаровский процесс, на котором военный трибунал Приморского военного округа рассмотрел дело по обвинениям, связанным с испытаниями бактериологического оружия.Главным фигурантом процесса был Ямада. Трибунал установил, что он руководил преступной деятельностью подчиненных ему отрядов 731 и 100, поощряя производимые в этих отрядах зверские убийства тысяч людей. Ямада принимал меры к тому, чтобы подопечные были полностью подготовлены к бактериологической войне и чтобы их производственная мощь обеспечивала потребности Квантунской армии в бактериологическом оружии. По приговору трибунала Ямада получил 25 лет лагерей — высшую меру наказания в СССР в то время.Начальник отряда 731, микробиолог, генерал-лейтенант Сиро Исии избежал наказания. В 1945-м его укрыли американцы, впоследствии он работал как в Японии, так и в США. Умер в 1959 году на родине.
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Бывшее военное руководство Квантунской армии не считало испытания бактериологического оружия на живых людях преступлением против человечества, объясняя это тем, что не существовало никаких запретительных международных актов, и цинично оправдывало эти опыты необходимостью определить эффективность смертоносных микробов, следует из документов, впервые рассекреченных ФСБ.
Среди архивных материалов, включая трофейные, с которыми ознакомилось РИА Новости, — протокол одного из допросов последнего главнокомандующего Квантунской армией Отодзо Ямады, проведенных в 1947 и 1949 годах при подготовке и во время Хабаровского процесса.
Ямада признал, что в бытность главкомом знал о проводившихся японскими военными опытах над людьми, в том числе испытаниях бактериологического оружия, разработанного специальными отрядами 731 и 100 Квантунской армии и предназначавшегося для войны с СССР, Китаем, США и Англией.
"Лично я считаю, что опыты по определению эффективности бактериальных средств войны над живыми людьми не являются преступлением против человечества, так как в международных законах не сказано о запрещении подобных актов", — сказал военачальник.
По словам Ямады, санкция на проведение экспериментов исходила от его предшественника, генерала Ёсидзиро Умедзу с ведома военного министра Японии.
"За производство опытов над живыми людьми я считаю ответственными руководство отрядов № 731 и № 100, Центральной военной миссии и Квантунской жандармерии, но так как эти опыты производились и в мою бытность главнокомандующим Квантунской армией, я считаю и себя повинным в этом. Если по советским законам это рассматривается как преступление, то я готов понести соответствующее наказание", — добавил Ямада.
Двадцать седьмого сентября 1940 года в Берлине страны "оси" подписали Тройственный пакт, который закрепил формирование ядра агрессивных государств. Токио выступил союзником Берлина. Договор о взаимном нейтралитете СССР и Японии позволил на время обезопасить восточные границы Советского Союза, но не изменил общей расстановки сил.
Готовясь к войне против Союза и других государств, японские правящие круги и национальные спецслужбы возлагали большие надежды на применение в боевых условиях бактериологического оружия.
В отрядах 731 и 100 велись опыты по заражению людей бактериями чумы, сибирской язвы, холеры, тифа, газовой гангрены. Большинство зараженных умирало в страшных муках. Те, кто выздоравливал, подвергались повторным опытам и в конце концов тоже умерщвлялись. У живых людей вырезали внутренние органы, чтобы посмотреть, как инфекция распространяется по организму. Японские военные проводили и другие бесчеловечные эксперименты над людьми, неизбежно приводившие к их смерти.
По воспоминаниям сотрудников отряда 731, всего за время его существования в стенах лабораторий погибло около трех тысяч человек. По другим оценкам, число погибших достигает десяти тысяч человек.
Восьмого августа 1945 года СССР, имея неоспоримые доказательства подготовки Японией бактериологического оружия и принимая во внимание ее союзнический тандем с Германией, объявил Токио войну. На следующий день началась Дальневосточная кампания советских войск, включавшая три операции: Маньчжурскую стратегическую наступательную, Южно-Сахалинскую наступательную и Курильскую десантную.
Вступление Советского Союза в войну и разгром Квантунской группировки определили безоговорочную капитуляцию Японии.
Второго сентября 1945 года японское правительство подписало Акт о капитуляции, что ознаменовало собой окончание Второй мировой войны.
Затем последовал Хабаровский процесс, на котором военный трибунал Приморского военного округа рассмотрел дело по обвинениям, связанным с испытаниями бактериологического оружия.
Главным фигурантом процесса был Ямада. Трибунал установил, что он руководил преступной деятельностью подчиненных ему отрядов 731 и 100, поощряя производимые в этих отрядах зверские убийства тысяч людей. Ямада принимал меры к тому, чтобы подопечные были полностью подготовлены к бактериологической войне и чтобы их производственная мощь обеспечивала потребности Квантунской армии в бактериологическом оружии. По приговору трибунала Ямада получил 25 лет лагерей — высшую меру наказания в СССР в то время.
Начальник отряда 731, микробиолог, генерал-лейтенант Сиро Исии избежал наказания. В 1945-м его укрыли американцы, впоследствии он работал как в Японии, так и в США. Умер в 1959 году на родине.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.