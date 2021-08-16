https://ria.ru/20210816/biooruzhie-1745866535.html

ФСБ рассказала, как японские военные испытывали биооружие на людях

ФСБ рассказала, как японские военные испытывали биооружие на людях - РИА Новости, 16.08.2021

ФСБ рассказала, как японские военные испытывали биооружие на людях

Бывшее военное руководство Квантунской армии не считало испытания бактериологического оружия на живых людях преступлением против человечества, объясняя это тем, РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T08:17

2021-08-16T08:17

2021-08-16T11:03

ссср

япония

китай

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вторая мировая война (1939-1945)

без срока давности

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Бывшее военное руководство Квантунской армии не считало испытания бактериологического оружия на живых людях преступлением против человечества, объясняя это тем, что не существовало никаких запретительных международных актов, и цинично оправдывало эти опыты необходимостью определить эффективность смертоносных микробов, следует из документов, впервые рассекреченных ФСБ.Среди архивных материалов, включая трофейные, с которыми ознакомилось РИА Новости, — протокол одного из допросов последнего главнокомандующего Квантунской армией Отодзо Ямады, проведенных в 1947 и 1949 годах при подготовке и во время Хабаровского процесса.Ямада признал, что в бытность главкомом знал о проводившихся японскими военными опытах над людьми, в том числе испытаниях бактериологического оружия, разработанного специальными отрядами 731 и 100 Квантунской армии и предназначавшегося для войны с СССР, Китаем, США и Англией."Лично я считаю, что опыты по определению эффективности бактериальных средств войны над живыми людьми не являются преступлением против человечества, так как в международных законах не сказано о запрещении подобных актов", — сказал военачальник.По словам Ямады, санкция на проведение экспериментов исходила от его предшественника, генерала Ёсидзиро Умедзу с ведома военного министра Японии."За производство опытов над живыми людьми я считаю ответственными руководство отрядов № 731 и № 100, Центральной военной миссии и Квантунской жандармерии, но так как эти опыты производились и в мою бытность главнокомандующим Квантунской армией, я считаю и себя повинным в этом. Если по советским законам это рассматривается как преступление, то я готов понести соответствующее наказание", — добавил Ямада.Двадцать седьмого сентября 1940 года в Берлине страны "оси" подписали Тройственный пакт, который закрепил формирование ядра агрессивных государств. Токио выступил союзником Берлина. Договор о взаимном нейтралитете СССР и Японии позволил на время обезопасить восточные границы Советского Союза, но не изменил общей расстановки сил. Готовясь к войне против Союза и других государств, японские правящие круги и национальные спецслужбы возлагали большие надежды на применение в боевых условиях бактериологического оружия.В отрядах 731 и 100 велись опыты по заражению людей бактериями чумы, сибирской язвы, холеры, тифа, газовой гангрены. Большинство зараженных умирало в страшных муках. Те, кто выздоравливал, подвергались повторным опытам и в конце концов тоже умерщвлялись. У живых людей вырезали внутренние органы, чтобы посмотреть, как инфекция распространяется по организму. Японские военные проводили и другие бесчеловечные эксперименты над людьми, неизбежно приводившие к их смерти.По воспоминаниям сотрудников отряда 731, всего за время его существования в стенах лабораторий погибло около трех тысяч человек. По другим оценкам, число погибших достигает десяти тысяч человек.Восьмого августа 1945 года СССР, имея неоспоримые доказательства подготовки Японией бактериологического оружия и принимая во внимание ее союзнический тандем с Германией, объявил Токио войну. На следующий день началась Дальневосточная кампания советских войск, включавшая три операции: Маньчжурскую стратегическую наступательную, Южно-Сахалинскую наступательную и Курильскую десантную.Вступление Советского Союза в войну и разгром Квантунской группировки определили безоговорочную капитуляцию Японии.Второго сентября 1945 года японское правительство подписало Акт о капитуляции, что ознаменовало собой окончание Второй мировой войны.Затем последовал Хабаровский процесс, на котором военный трибунал Приморского военного округа рассмотрел дело по обвинениям, связанным с испытаниями бактериологического оружия.Главным фигурантом процесса был Ямада. Трибунал установил, что он руководил преступной деятельностью подчиненных ему отрядов 731 и 100, поощряя производимые в этих отрядах зверские убийства тысяч людей. Ямада принимал меры к тому, чтобы подопечные были полностью подготовлены к бактериологической войне и чтобы их производственная мощь обеспечивала потребности Квантунской армии в бактериологическом оружии. По приговору трибунала Ямада получил 25 лет лагерей — высшую меру наказания в СССР в то время.Начальник отряда 731, микробиолог, генерал-лейтенант Сиро Исии избежал наказания. В 1945-м его укрыли американцы, впоследствии он работал как в Японии, так и в США. Умер в 1959 году на родине.

https://ria.ru/20210809/dokumenty-1744983509.html

https://ria.ru/20210607/yaponiya-1735938091.html

https://ria.ru/20210407/yaponiya-1727281202.html

https://ria.ru/20200815/1575725790.html

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япония

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ссср, япония, китай, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вторая мировая война (1939-1945), без срока давности