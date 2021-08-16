Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210816/biooruzhie-1745866535.html
ФСБ рассказала, как японские военные испытывали биооружие на людях
ФСБ рассказала, как японские военные испытывали биооружие на людях - РИА Новости, 16.08.2021
ФСБ рассказала, как японские военные испытывали биооружие на людях
Бывшее военное руководство Квантунской армии не считало испытания бактериологического оружия на живых людях преступлением против человечества, объясняя это тем, РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T08:17
2021-08-16T11:03
ссср
япония
китай
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вторая мировая война (1939-1945)
без срока давности
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150075/14/1500751436_0:171:3000:1859_1920x0_80_0_0_1a3a499d5695bcb0c1c0310fccea31ef.jpg
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Бывшее военное руководство Квантунской армии не считало испытания бактериологического оружия на живых людях преступлением против человечества, объясняя это тем, что не существовало никаких запретительных международных актов, и цинично оправдывало эти опыты необходимостью определить эффективность смертоносных микробов, следует из документов, впервые рассекреченных ФСБ.Среди архивных материалов, включая трофейные, с которыми ознакомилось РИА Новости, — протокол одного из допросов последнего главнокомандующего Квантунской армией Отодзо Ямады, проведенных в 1947 и 1949 годах при подготовке и во время Хабаровского процесса.Ямада признал, что в бытность главкомом знал о проводившихся японскими военными опытах над людьми, в том числе испытаниях бактериологического оружия, разработанного специальными отрядами 731 и 100 Квантунской армии и предназначавшегося для войны с СССР, Китаем, США и Англией."Лично я считаю, что опыты по определению эффективности бактериальных средств войны над живыми людьми не являются преступлением против человечества, так как в международных законах не сказано о запрещении подобных актов", — сказал военачальник.По словам Ямады, санкция на проведение экспериментов исходила от его предшественника, генерала Ёсидзиро Умедзу с ведома военного министра Японии."За производство опытов над живыми людьми я считаю ответственными руководство отрядов № 731 и № 100, Центральной военной миссии и Квантунской жандармерии, но так как эти опыты производились и в мою бытность главнокомандующим Квантунской армией, я считаю и себя повинным в этом. Если по советским законам это рассматривается как преступление, то я готов понести соответствующее наказание", — добавил Ямада.Двадцать седьмого сентября 1940 года в Берлине страны "оси" подписали Тройственный пакт, который закрепил формирование ядра агрессивных государств. Токио выступил союзником Берлина. Договор о взаимном нейтралитете СССР и Японии позволил на время обезопасить восточные границы Советского Союза, но не изменил общей расстановки сил. Готовясь к войне против Союза и других государств, японские правящие круги и национальные спецслужбы возлагали большие надежды на применение в боевых условиях бактериологического оружия.В отрядах 731 и 100 велись опыты по заражению людей бактериями чумы, сибирской язвы, холеры, тифа, газовой гангрены. Большинство зараженных умирало в страшных муках. Те, кто выздоравливал, подвергались повторным опытам и в конце концов тоже умерщвлялись. У живых людей вырезали внутренние органы, чтобы посмотреть, как инфекция распространяется по организму. Японские военные проводили и другие бесчеловечные эксперименты над людьми, неизбежно приводившие к их смерти.По воспоминаниям сотрудников отряда 731, всего за время его существования в стенах лабораторий погибло около трех тысяч человек. По другим оценкам, число погибших достигает десяти тысяч человек.Восьмого августа 1945 года СССР, имея неоспоримые доказательства подготовки Японией бактериологического оружия и принимая во внимание ее союзнический тандем с Германией, объявил Токио войну. На следующий день началась Дальневосточная кампания советских войск, включавшая три операции: Маньчжурскую стратегическую наступательную, Южно-Сахалинскую наступательную и Курильскую десантную.Вступление Советского Союза в войну и разгром Квантунской группировки определили безоговорочную капитуляцию Японии.Второго сентября 1945 года японское правительство подписало Акт о капитуляции, что ознаменовало собой окончание Второй мировой войны.Затем последовал Хабаровский процесс, на котором военный трибунал Приморского военного округа рассмотрел дело по обвинениям, связанным с испытаниями бактериологического оружия.Главным фигурантом процесса был Ямада. Трибунал установил, что он руководил преступной деятельностью подчиненных ему отрядов 731 и 100, поощряя производимые в этих отрядах зверские убийства тысяч людей. Ямада принимал меры к тому, чтобы подопечные были полностью подготовлены к бактериологической войне и чтобы их производственная мощь обеспечивала потребности Квантунской армии в бактериологическом оружии. По приговору трибунала Ямада получил 25 лет лагерей — высшую меру наказания в СССР в то время.Начальник отряда 731, микробиолог, генерал-лейтенант Сиро Исии избежал наказания. В 1945-м его укрыли американцы, впоследствии он работал как в Японии, так и в США. Умер в 1959 году на родине.
https://ria.ru/20210809/dokumenty-1744983509.html
https://ria.ru/20210607/yaponiya-1735938091.html
https://ria.ru/20210407/yaponiya-1727281202.html
https://ria.ru/20200815/1575725790.html
ссср
япония
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/150075/14/1500751436_0:0:2712:2034_1920x0_80_0_0_39f2f39e7c27ef90150d97f608af84a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ссср, япония, китай, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вторая мировая война (1939-1945), без срока давности
08:17 16.08.2021 (обновлено: 11:03 16.08.2021)
 
ФСБ рассказала, как японские военные испытывали биооружие на людях

ФСБ: японские военные не считали испытания биооружия на живых людях преступлением

© РИА Новости / Перейти в фотобанкСоветские воины рассматривают брошенный при отступлении японский флаг
Советские воины рассматривают брошенный при отступлении японский флаг - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Бывшее военное руководство Квантунской армии не считало испытания бактериологического оружия на живых людях преступлением против человечества, объясняя это тем, что не существовало никаких запретительных международных актов, и цинично оправдывало эти опыты необходимостью определить эффективность смертоносных микробов, следует из документов, впервые рассекреченных ФСБ.
Среди архивных материалов, включая трофейные, с которыми ознакомилось РИА Новости, — протокол одного из допросов последнего главнокомандующего Квантунской армией Отодзо Ямады, проведенных в 1947 и 1949 годах при подготовке и во время Хабаровского процесса.
© ФСБ РоссииСтраница из протокола допроса последнего главнокомандующего Квантунской армией Отодзо Ямады
Страница из протокола допроса последнего главнокомандующего Квантунской армией Отодзо Ямады
1 из 4
Страница из протокола допроса последнего главнокомандующего Квантунской армией Отодзо Ямады
© ФСБ России
© ФСБ РоссииСтраница из протокола допроса последнего главнокомандующего Квантунской армией Отодзо Ямады
Страница из протокола допроса последнего главнокомандующего Квантунской армией Отодзо Ямады
2 из 4
Страница из протокола допроса последнего главнокомандующего Квантунской армией Отодзо Ямады
© ФСБ России
© ФСБ РоссииСтраница из протокола допроса последнего главнокомандующего Квантунской армией Отодзо Ямады
Страница из протокола допроса последнего главнокомандующего Квантунской армией Отодзо Ямады
3 из 4
Страница из протокола допроса последнего главнокомандующего Квантунской армией Отодзо Ямады
© ФСБ России
© ФСБ РоссииСтраница из протокола допроса последнего главнокомандующего Квантунской армией Отодзо Ямады
Страница из протокола допроса последнего главнокомандующего Квантунской армией Отодзо Ямады
4 из 4
Страница из протокола допроса последнего главнокомандующего Квантунской армией Отодзо Ямады
© ФСБ России
1 из 4
Страница из протокола допроса последнего главнокомандующего Квантунской армией Отодзо Ямады
© ФСБ России
2 из 4
Страница из протокола допроса последнего главнокомандующего Квантунской армией Отодзо Ямады
© ФСБ России
3 из 4
Страница из протокола допроса последнего главнокомандующего Квантунской армией Отодзо Ямады
© ФСБ России
4 из 4
Страница из протокола допроса последнего главнокомандующего Квантунской армией Отодзо Ямады
© ФСБ России
Ямада признал, что в бытность главкомом знал о проводившихся японскими военными опытах над людьми, в том числе испытаниях бактериологического оружия, разработанного специальными отрядами 731 и 100 Квантунской армии и предназначавшегося для войны с СССР, Китаем, США и Англией.
"Лично я считаю, что опыты по определению эффективности бактериальных средств войны над живыми людьми не являются преступлением против человечества, так как в международных законах не сказано о запрещении подобных актов", — сказал военачальник.
Здание Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ России) на Лубянской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
9 августа, 07:06
ФСБ опубликовала японское "Руководство к секретной войне" 1944 года
По словам Ямады, санкция на проведение экспериментов исходила от его предшественника, генерала Ёсидзиро Умедзу с ведома военного министра Японии.
"За производство опытов над живыми людьми я считаю ответственными руководство отрядов № 731 и № 100, Центральной военной миссии и Квантунской жандармерии, но так как эти опыты производились и в мою бытность главнокомандующим Квантунской армией, я считаю и себя повинным в этом. Если по советским законам это рассматривается как преступление, то я готов понести соответствующее наказание", — добавил Ямада.
Двадцать седьмого сентября 1940 года в Берлине страны "оси" подписали Тройственный пакт, который закрепил формирование ядра агрессивных государств. Токио выступил союзником Берлина. Договор о взаимном нейтралитете СССР и Японии позволил на время обезопасить восточные границы Советского Союза, но не изменил общей расстановки сил.
Панорама Токио - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
7 июня, 08:22
Ученые узнали, что произошло с прахом семи японских военных преступников
Готовясь к войне против Союза и других государств, японские правящие круги и национальные спецслужбы возлагали большие надежды на применение в боевых условиях бактериологического оружия.
В отрядах 731 и 100 велись опыты по заражению людей бактериями чумы, сибирской язвы, холеры, тифа, газовой гангрены. Большинство зараженных умирало в страшных муках. Те, кто выздоравливал, подвергались повторным опытам и в конце концов тоже умерщвлялись. У живых людей вырезали внутренние органы, чтобы посмотреть, как инфекция распространяется по организму. Японские военные проводили и другие бесчеловечные эксперименты над людьми, неизбежно приводившие к их смерти.
По воспоминаниям сотрудников отряда 731, всего за время его существования в стенах лабораторий погибло около трех тысяч человек. По другим оценкам, число погибших достигает десяти тысяч человек.
Помощник президента Российской Федерации, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
7 апреля, 21:57
Мединский обвинил Японию в искажении роли СССР во Второй мировой войне
Восьмого августа 1945 года СССР, имея неоспоримые доказательства подготовки Японией бактериологического оружия и принимая во внимание ее союзнический тандем с Германией, объявил Токио войну. На следующий день началась Дальневосточная кампания советских войск, включавшая три операции: Маньчжурскую стратегическую наступательную, Южно-Сахалинскую наступательную и Курильскую десантную.
Вступление Советского Союза в войну и разгром Квантунской группировки определили безоговорочную капитуляцию Японии.
Второго сентября 1945 года японское правительство подписало Акт о капитуляции, что ознаменовало собой окончание Второй мировой войны.
Затем последовал Хабаровский процесс, на котором военный трибунал Приморского военного округа рассмотрел дело по обвинениям, связанным с испытаниями бактериологического оружия.
Главным фигурантом процесса был Ямада. Трибунал установил, что он руководил преступной деятельностью подчиненных ему отрядов 731 и 100, поощряя производимые в этих отрядах зверские убийства тысяч людей. Ямада принимал меры к тому, чтобы подопечные были полностью подготовлены к бактериологической войне и чтобы их производственная мощь обеспечивала потребности Квантунской армии в бактериологическом оружии. По приговору трибунала Ямада получил 25 лет лагерей — высшую меру наказания в СССР в то время.
Начальник отряда 731, микробиолог, генерал-лейтенант Сиро Исии избежал наказания. В 1945-м его укрыли американцы, впоследствии он работал как в Японии, так и в США. Умер в 1959 году на родине.
Капитуляция войск Квантунской армии - РИА Новости, 1920, 15.08.2020
15 августа 2020, 02:04
Капитуляция Японии во Второй мировой войне
 
СССРЯпонияКитайФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вторая мировая война (1939-1945)Без срока давности
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:53Трутнев заявил о востребованности земли по программе "арктического гектара"
14:52Пресс-секретарь Навального получила полтора года ограничения свободы
14:49В Тамбовской области в костре нашли более 30 ампул вакцины от COVID-19
14:45Никто не ожидал, что Афганистан "падет" так быстро, заявил советник Байдена
14:45Куйвашев раскритиковал власти Серова за мытье грунтовых дорог к его визиту
14:39США начали расследование о "нерыночности" российской экономики
14:38В Узбекистане подтвердили крушение самолета афганских ВВС
14:35Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в районе Южных Сандвичевых островов
14:35Захарова прокомментировала обращения Рейгана к афганцам
14:35Кабулов провел переговоры со спецпредставителем США по Афганистану
14:32В Когалыме задержали мужчину, столкнувшего человека с балкона
14:27Трутнев рассказал о планах по освоению Курильских островов
14:24В Крыму вынесли приговор организаторам ячейки "Хизб ут-Тахрир"*
14:18СК попросил арестовать женщину, выкинувшую ребенка в мусорный бак в Москве
14:11СК показал задержание главного борца с коррупцией Северо-Западной таможни
14:11Двухмесячная девочка умерла от COVID-19 в Туле
14:10Кадыров назвал события в Афганистане очередной американской аферой
13:59На Камчатке появится горячая линия для туристов
13:59Талибы более договороспособны, чем правительство в Кабуле, заявили в МИД
13:56В Воронежской области объявили штормовое предупреждение из-за жары
Лента новостейМолния