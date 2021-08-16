https://ria.ru/20210816/bayden-1746008539.html
США были готовы к быстрому коллапсу в Афганистане, заявил Байден
США были готовы к быстрому коллапсу в Афганистане, заявил Байден - РИА Новости, 16.08.2021
США были готовы к быстрому коллапсу в Афганистане, заявил Байден
США были готовы к быстрому коллапсу в Афганистане, который сейчас наблюдается, заявил президент США Джо Байден в ходе специального обращения к нации. РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T23:10
2021-08-16T23:10
2021-08-16T23:31
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
афганистан
джо байден
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ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. США были готовы к быстрому коллапсу в Афганистане, который сейчас наблюдается, заявил президент США Джо Байден в ходе специального обращения к нации."США были готовы к быстрому коллапсу в Афганистане, который сейчас наблюдается", заявил он.Байден добавил, что вместе с командой по нацбезопасности внимательно отслеживает ситуацию в Афганистане.
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в мире, сша, афганистан, джо байден
23:10 16.08.2021 (обновлено: 23:31 16.08.2021)
США были готовы к быстрому коллапсу в Афганистане, заявил Байден
Президент Байден: США были готовы к быстрому коллапсу в Афганистане, который наблюдается сейчас