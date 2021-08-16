Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210816/aviabilety-1745872401.html
В России появятся авиабилеты за один рубль, пишут СМИ
В России появятся авиабилеты за один рубль, пишут СМИ - РИА Новости, 16.08.2021
В России появятся авиабилеты за один рубль, пишут СМИ
Российская авиакомпания Nordwind ("Северный ветер") будет продавать авиабилеты практически бесплатно семьям с детьми до 18 лет, пишут "Известия". РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T09:34
2021-08-16T09:51
туризм
общество
туризм
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1744997197_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_6370ee484b922a034c5fee01c80401fd.jpg
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Российская авиакомпания Nordwind ("Северный ветер") будет продавать авиабилеты практически бесплатно семьям с детьми до 18 лет, пишут "Известия".В продажу поступит около 25 тысяч проездных документов — при условии, что Nordwind получит государственные субсидии на перевозку семей по внутренним туристическим маршрутам. Пассажиры смогут добраться за рубль в Калининград, Казань, Нижний Новгород, Ярославль, Иркутск, Самару.Предельная стоимость специального тарифа — от семи до 11 тысяч рублей, а общий объем выделенных Nordwind дотаций составляет 229,2 миллиона рублей, уточнило СМИ.Среди других компаний, претендующих на "семейные" субсидии, – S7 Airlines, "Аэрофлот", "Уральские авиалинии", Smartavia, Red Wings и "Азимут". Продажу билетов по льготному тарифу введут в течение пяти дней после заключения договора с Росавиацией.Эксперты отмечают, что выручка авиаперевозчиков резко падает и ситуация вынуждает их принимать такие меры, несмотря на возможные убытки. "Перевозчик, скорее всего, нуждается в средствах, у него, видимо, плохие предчувствия того, что будет происходить этой осенью на рынке. Мы с этим солидарны, так как из-за избыточной провозной емкости на рынке осенью ожидаем ценовой войны между перевозчиками ", — объяснил специалист Центра экономики транспорта ВШЭ Андрей Крамаренко.Ранее премьер-министр Михаил Мишустин призвал Минтранс организовать работу по льготным тарифам на поездки семей с детьми и провести конкурс среди авиакомпаний. В бюджете на это предусмотрено 1,35 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20210806/rosaviatsiya-1744770077.html
https://ria.ru/20210730/aviabilety-1743675011.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1744997197_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_d3e6767b4cfba2dcee37034bd088dc6f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, туризм, россия
09:34 16.08.2021 (обновлено: 09:51 16.08.2021)
 
В России появятся авиабилеты за один рубль, пишут СМИ

СМИ: Nordwind выпустит в продажу авиабилеты за рубль для пассажиров с детьми до 18 лет

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛюди в аэропорту Шереметьево в Москве
Люди в аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Российская авиакомпания Nordwind ("Северный ветер") будет продавать авиабилеты практически бесплатно семьям с детьми до 18 лет, пишут "Известия".
В продажу поступит около 25 тысяч проездных документов — при условии, что Nordwind получит государственные субсидии на перевозку семей по внутренним туристическим маршрутам. Пассажиры смогут добраться за рубль в Калининград, Казань, Нижний Новгород, Ярославль, Иркутск, Самару.
Самолеты Аэрофлота на летном поле московского аэропорта Шереметьево. - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
6 августа, 20:39
Семь авиакомпаний получат субсидии на семейные авиаперелеты по России
Предельная стоимость специального тарифа — от семи до 11 тысяч рублей, а общий объем выделенных Nordwind дотаций составляет 229,2 миллиона рублей, уточнило СМИ.
Среди других компаний, претендующих на "семейные" субсидии, – S7 Airlines, "Аэрофлот", "Уральские авиалинии", Smartavia, Red Wings и "Азимут". Продажу билетов по льготному тарифу введут в течение пяти дней после заключения договора с Росавиацией.
Эксперты отмечают, что выручка авиаперевозчиков резко падает и ситуация вынуждает их принимать такие меры, несмотря на возможные убытки. "Перевозчик, скорее всего, нуждается в средствах, у него, видимо, плохие предчувствия того, что будет происходить этой осенью на рынке. Мы с этим солидарны, так как из-за избыточной провозной емкости на рынке осенью ожидаем ценовой войны между перевозчиками ", — объяснил специалист Центра экономики транспорта ВШЭ Андрей Крамаренко.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин призвал Минтранс организовать работу по льготным тарифам на поездки семей с детьми и провести конкурс среди авиакомпаний. В бюджете на это предусмотрено 1,35 миллиарда рублей.
Молодая пара в аэропорту - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
30 июля, 23:00Туризм
Названы страны, в которые россияне активно ищут авиабилеты
 
ТуризмОбществоТуризмРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала