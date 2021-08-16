09:34 16.08.2021 (обновлено: 09:51 16.08.2021)
В России появятся авиабилеты за один рубль, пишут СМИ
СМИ: Nordwind выпустит в продажу авиабилеты за рубль для пассажиров с детьми до 18 лет
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Российская авиакомпания Nordwind ("Северный ветер") будет продавать авиабилеты практически бесплатно семьям с детьми до 18 лет, пишут "Известия".
В продажу поступит около 25 тысяч проездных документов — при условии, что Nordwind получит государственные субсидии на перевозку семей по внутренним туристическим маршрутам. Пассажиры смогут добраться за рубль в Калининград, Казань, Нижний Новгород, Ярославль, Иркутск, Самару.
Предельная стоимость специального тарифа — от семи до 11 тысяч рублей, а общий объем выделенных Nordwind дотаций составляет 229,2 миллиона рублей, уточнило СМИ.
Среди других компаний, претендующих на "семейные" субсидии, – S7 Airlines, "Аэрофлот", "Уральские авиалинии", Smartavia, Red Wings и "Азимут". Продажу билетов по льготному тарифу введут в течение пяти дней после заключения договора с Росавиацией.
Эксперты отмечают, что выручка авиаперевозчиков резко падает и ситуация вынуждает их принимать такие меры, несмотря на возможные убытки. "Перевозчик, скорее всего, нуждается в средствах, у него, видимо, плохие предчувствия того, что будет происходить этой осенью на рынке. Мы с этим солидарны, так как из-за избыточной провозной емкости на рынке осенью ожидаем ценовой войны между перевозчиками ", — объяснил специалист Центра экономики транспорта ВШЭ Андрей Крамаренко.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин призвал Минтранс организовать работу по льготным тарифам на поездки семей с детьми и провести конкурс среди авиакомпаний. В бюджете на это предусмотрено 1,35 миллиарда рублей.