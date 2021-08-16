https://ria.ru/20210816/aviabilety-1745872401.html

В России появятся авиабилеты за один рубль, пишут СМИ

В России появятся авиабилеты за один рубль, пишут СМИ - РИА Новости, 16.08.2021

В России появятся авиабилеты за один рубль, пишут СМИ

Российская авиакомпания Nordwind ("Северный ветер") будет продавать авиабилеты практически бесплатно семьям с детьми до 18 лет, пишут "Известия". РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T09:34

2021-08-16T09:34

2021-08-16T09:51

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Российская авиакомпания Nordwind ("Северный ветер") будет продавать авиабилеты практически бесплатно семьям с детьми до 18 лет, пишут "Известия".В продажу поступит около 25 тысяч проездных документов — при условии, что Nordwind получит государственные субсидии на перевозку семей по внутренним туристическим маршрутам. Пассажиры смогут добраться за рубль в Калининград, Казань, Нижний Новгород, Ярославль, Иркутск, Самару.Предельная стоимость специального тарифа — от семи до 11 тысяч рублей, а общий объем выделенных Nordwind дотаций составляет 229,2 миллиона рублей, уточнило СМИ.Среди других компаний, претендующих на "семейные" субсидии, – S7 Airlines, "Аэрофлот", "Уральские авиалинии", Smartavia, Red Wings и "Азимут". Продажу билетов по льготному тарифу введут в течение пяти дней после заключения договора с Росавиацией.Эксперты отмечают, что выручка авиаперевозчиков резко падает и ситуация вынуждает их принимать такие меры, несмотря на возможные убытки. "Перевозчик, скорее всего, нуждается в средствах, у него, видимо, плохие предчувствия того, что будет происходить этой осенью на рынке. Мы с этим солидарны, так как из-за избыточной провозной емкости на рынке осенью ожидаем ценовой войны между перевозчиками ", — объяснил специалист Центра экономики транспорта ВШЭ Андрей Крамаренко.Ранее премьер-министр Михаил Мишустин призвал Минтранс организовать работу по льготным тарифам на поездки семей с детьми и провести конкурс среди авиакомпаний. В бюджете на это предусмотрено 1,35 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20210806/rosaviatsiya-1744770077.html

https://ria.ru/20210730/aviabilety-1743675011.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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