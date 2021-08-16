https://ria.ru/20210816/arktika-1745931885.html

Земля по программе "арктического гектара" востребована, заявил Трутнев

Земля по программе "арктического гектара" востребована, заявил Трутнев - РИА Новости, 16.08.2021

Земля по программе "арктического гектара" востребована, заявил Трутнев

Около 2,6 тысячи заявок поступило за первую неделю на получение бесплатного "арктического гектара", это значит, что земля востребована, сообщил вице-премьер,... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T14:53

2021-08-16T14:53

2021-08-16T15:27

общество

юрий трутнев

арктика

дальний восток

дальневосточный гектар

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 16 авг – РИА Новости. Около 2,6 тысячи заявок поступило за первую неделю на получение бесплатного "арктического гектара", это значит, что земля востребована, сообщил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.В конце июня президент России Владимир Путин подписал закон, распространяющий программу "Дальневосточный гектар" на Арктическую зону РФ. Жители данной территории могут с 1 августа принять участие в программе "Арктический гектар" и получить бесплатно землю под личное использование или бизнес. Все граждане РФ, а также участники госпрограммы по добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, смогут принять участие в программе с 1 февраля 2022 года."За первую неделю поступило 2600 заявок, совсем даже неплохо для начала. Это значит, что земля востребована, люди хотят жить в Арктической зоне, на Дальнем Востоке, хотят вкладывать свой труд в то, чтобы обеспечить свое будущее. Хорошая история", - сказал полпред в интервью ГТРК "Владивосток".

https://ria.ru/20210801/gektar-1743739085.html

арктика

дальний восток

россия

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общество, юрий трутнев, арктика, дальний восток, дальневосточный гектар, россия