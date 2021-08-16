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Земля по программе "арктического гектара" востребована, заявил Трутнев
Земля по программе "арктического гектара" востребована, заявил Трутнев - РИА Новости, 16.08.2021
Земля по программе "арктического гектара" востребована, заявил Трутнев
Около 2,6 тысячи заявок поступило за первую неделю на получение бесплатного "арктического гектара", это значит, что земля востребована, сообщил вице-премьер,... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T14:53
2021-08-16T15:27
общество
юрий трутнев
арктика
дальний восток
дальневосточный гектар
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 16 авг – РИА Новости. Около 2,6 тысячи заявок поступило за первую неделю на получение бесплатного "арктического гектара", это значит, что земля востребована, сообщил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.В конце июня президент России Владимир Путин подписал закон, распространяющий программу "Дальневосточный гектар" на Арктическую зону РФ. Жители данной территории могут с 1 августа принять участие в программе "Арктический гектар" и получить бесплатно землю под личное использование или бизнес. Все граждане РФ, а также участники госпрограммы по добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, смогут принять участие в программе с 1 февраля 2022 года."За первую неделю поступило 2600 заявок, совсем даже неплохо для начала. Это значит, что земля востребована, люди хотят жить в Арктической зоне, на Дальнем Востоке, хотят вкладывать свой труд в то, чтобы обеспечить свое будущее. Хорошая история", - сказал полпред в интервью ГТРК "Владивосток".
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общество, юрий трутнев, арктика, дальний восток, дальневосточный гектар, россия
14:53 16.08.2021 (обновлено: 15:27 16.08.2021)
 
Земля по программе "арктического гектара" востребована, заявил Трутнев

Полпред президента в ДФО Трутнев: за неделю поступило 2600 заявок на "арктический гектар"

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев перед началом заседания правительства РФ
Заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев перед началом заседания правительства РФ - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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ВЛАДИВОСТОК, 16 авг – РИА Новости. Около 2,6 тысячи заявок поступило за первую неделю на получение бесплатного "арктического гектара", это значит, что земля востребована, сообщил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
В конце июня президент России Владимир Путин подписал закон, распространяющий программу "Дальневосточный гектар" на Арктическую зону РФ. Жители данной территории могут с 1 августа принять участие в программе "Арктический гектар" и получить бесплатно землю под личное использование или бизнес. Все граждане РФ, а также участники госпрограммы по добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, смогут принять участие в программе с 1 февраля 2022 года.
"За первую неделю поступило 2600 заявок, совсем даже неплохо для начала. Это значит, что земля востребована, люди хотят жить в Арктической зоне, на Дальнем Востоке, хотят вкладывать свой труд в то, чтобы обеспечить свое будущее. Хорошая история", - сказал полпред в интервью ГТРК "Владивосток".
Как получить и использовать арктический гектар
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ОбществоЮрий ТрутневАрктикаДальний ВостокДальневосточный гектарРоссия
 
 
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