https://ria.ru/20210816/arest-1745973256.html

Суд арестовал главу антикоррупционной службы Северо-Западной таможни

Суд арестовал главу антикоррупционной службы Северо-Западной таможни - РИА Новости, 16.08.2021

Суд арестовал главу антикоррупционной службы Северо-Западной таможни

Дорогомиловский суд Москвы в понедельник заключил в СИЗО главу Службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления ФТС России Максима... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T17:57

2021-08-16T17:57

2021-08-16T18:00

происшествия

москва

федеральная таможенная служба (фтс россии)

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы в понедельник заключил в СИЗО главу Службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления ФТС России Максима Розсыпало, которого уличили во взяточничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Диана Корзухина."Постановлением Дорогомиловского районного суда города Москвы от 16 августа Розсыпало Максиму избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 14 октября", - сказала собеседница агентства.Розсыпало грозит до 15 лет заключения и крупный штраф по статье "Получение взятки в особо крупном размере" (часть 6 статьи 290 УК РФ).По данным Следственного комитета, борца с коррупцией подозревают в получении взяток на миллион с лишним рублей за растаможку 20 автомобилей.

https://ria.ru/20210816/zaderzhanie-1745922347.html

москва

россия

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2021

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происшествия, москва, федеральная таможенная служба (фтс россии), россия, следственный комитет россии (ск рф)