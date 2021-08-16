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Суд арестовал главу антикоррупционной службы Северо-Западной таможни
Суд арестовал главу антикоррупционной службы Северо-Западной таможни - РИА Новости, 16.08.2021
Суд арестовал главу антикоррупционной службы Северо-Западной таможни
Дорогомиловский суд Москвы в понедельник заключил в СИЗО главу Службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления ФТС России Максима... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T17:57
2021-08-16T18:00
происшествия
москва
федеральная таможенная служба (фтс россии)
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы в понедельник заключил в СИЗО главу Службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления ФТС России Максима Розсыпало, которого уличили во взяточничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Диана Корзухина."Постановлением Дорогомиловского районного суда города Москвы от 16 августа Розсыпало Максиму избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 14 октября", - сказала собеседница агентства.Розсыпало грозит до 15 лет заключения и крупный штраф по статье "Получение взятки в особо крупном размере" (часть 6 статьи 290 УК РФ).По данным Следственного комитета, борца с коррупцией подозревают в получении взяток на миллион с лишним рублей за растаможку 20 автомобилей.
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происшествия, москва, федеральная таможенная служба (фтс россии), россия, следственный комитет россии (ск рф)
17:57 16.08.2021 (обновлено: 18:00 16.08.2021)
 
Суд арестовал главу антикоррупционной службы Северо-Западной таможни

Суд арестовал главу Службы по противодействию коррупции Северо-Западной таможни Розсыпало

© Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФЗадержание и.о. начальника Службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления ФТС России. Кадр видео
Задержание и.о. начальника Службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления ФТС России. Кадр видео
© Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы в понедельник заключил в СИЗО главу Службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления ФТС России Максима Розсыпало, которого уличили во взяточничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Диана Корзухина.
"Постановлением Дорогомиловского районного суда города Москвы от 16 августа Розсыпало Максиму избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 14 октября", - сказала собеседница агентства.
Розсыпало грозит до 15 лет заключения и крупный штраф по статье "Получение взятки в особо крупном размере" (часть 6 статьи 290 УК РФ).
По данным Следственного комитета, борца с коррупцией подозревают в получении взяток на миллион с лишним рублей за растаможку 20 автомобилей.
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ПроисшествияМоскваФедеральная таможенная служба (ФТС России)РоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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