https://ria.ru/20210816/aleksandrpushnoy-1745964727.html

Александр Пушной возвращается на СТС с новым шоу

Александр Пушной возвращается на СТС с новым шоу - РИА Новости, 16.08.2021

Александр Пушной возвращается на СТС с новым шоу

Александр Пушной станет ведущим нового шоу на СТС "Купите это немедленно", сообщили в пресс-службе телеканала. РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T18:16

2021-08-16T18:16

2021-08-16T18:43

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новости культуры

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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Александр Пушной станет ведущим нового шоу на СТС "Купите это немедленно", сообщили в пресс-службе телеканала.В программе авторам необычных изобретений предоставят возможность запустить свои проекты в массовое производство. Однако перед этим финалистам всероссийского кастинга нужно будет выйти на сцену и всего за полторы минуты доказать уникальность разработки перед зрителями и крупнейшими бизнесменами страны.С его словами согласен и телеведущий Александр Пушной, который до этого несколько лет вел научно-популярное шоу "Галилео", выходившее на СТС.Съемки передачи начнутся в сентябре.

https://ria.ru/20210816/golos-1745933239.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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