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Александр Пушной возвращается на СТС с новым шоу
Александр Пушной возвращается на СТС с новым шоу - РИА Новости, 16.08.2021
Александр Пушной возвращается на СТС с новым шоу
Александр Пушной станет ведущим нового шоу на СТС "Купите это немедленно", сообщили в пресс-службе телеканала. РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T18:16
2021-08-16T18:16
2021-08-16T18:43
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Александр Пушной станет ведущим нового шоу на СТС "Купите это немедленно", сообщили в пресс-службе телеканала.В программе авторам необычных изобретений предоставят возможность запустить свои проекты в массовое производство. Однако перед этим финалистам всероссийского кастинга нужно будет выйти на сцену и всего за полторы минуты доказать уникальность разработки перед зрителями и крупнейшими бизнесменами страны.С его словами согласен и телеведущий Александр Пушной, который до этого несколько лет вел научно-популярное шоу "Галилео", выходившее на СТС.Съемки передачи начнутся в сентябре.
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стс (телеканал), новости культуры, технологии
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Александр Пушной станет ведущим нового шоу на СТС "Купите это немедленно", сообщили в пресс-службе телеканала.
В программе авторам необычных изобретений предоставят возможность запустить свои проекты в массовое производство. Однако перед этим финалистам всероссийского кастинга нужно будет выйти на сцену и всего за полторы минуты доказать уникальность разработки перед зрителями и крупнейшими бизнесменами страны.
"Новая программа дарит уникальный шанс в короткие сроки получить бизнес-экспертизу и мнение будущих потребителей. Таким образом мы хотим не только поддержать стартапы, но и помочь в создании продуктов, способных изменить жизни миллионов людей", — цитируют слова генерального продюсера СТС Антона Федотова.
С его словами согласен и телеведущий Александр Пушной, который до этого несколько лет вел научно-популярное шоу "Галилео", выходившее на СТС.
"Наша страна богата талантливыми изобретателями, но мало кто знает имена этих людей. Мне приятно стать частью проекта, который поможет им пробиться к зрителю, а в будущем и к потребителю", — приводят слова Пушного в пресс-службе.
Съемки передачи начнутся в сентябре.