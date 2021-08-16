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В МИД призвали стороны конфликта в Афганистане воздерживаться от насилия
В МИД призвали стороны конфликта в Афганистане воздерживаться от насилия - РИА Новости, 16.08.2021
В МИД призвали стороны конфликта в Афганистане воздерживаться от насилия
Россия призывает все афганские стороны воздерживаться от насилия и содействовать урегулированию ситуации мирным путем, заявили в понедельник в МИД РФ. РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T17:31
2021-08-16T17:31
2021-08-16T17:31
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
талибан
афганистан
россия
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Россия призывает все афганские стороны воздерживаться от насилия и содействовать урегулированию ситуации мирным путем, заявили в понедельник в МИД РФ."Призываем все афганские стороны воздерживаться от насилия и содействовать урегулированию ситуации мирным путем", - говорится в сообщении МИД.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Со своей стороны, президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим сказал, что война в Афганистане окончена.* Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, кабул (город), талибан, афганистан, россия
В МИД призвали стороны конфликта в Афганистане воздерживаться от насилия
МИД призвал стороны конфликта в Афганистане воздерживаться от насилия и содействовать урегулированию