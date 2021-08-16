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Постпред Афганистана при ООН рассказал о расправах над жителями Кабула
Постпред Афганистана при ООН рассказал о расправах над жителями Кабула - РИА Новости, 16.08.2021
Постпред Афганистана при ООН рассказал о расправах над жителями Кабула
Движение "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в России) уже начало поиск людей по домам с целью расправы, жители Кабула живут в ужасе, заявил на... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T17:20
2021-08-16T17:20
2021-08-16T17:56
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
оон
талибан
афганистан
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ООН, 16 авг - РИА Новости. Движение "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в России) уже начало поиск людей по домам с целью расправы, жители Кабула живут в ужасе, заявил на заседании СБ ООН постпред Афганистана при ООН Гулам Исакзай."Мы вновь стали свидетелями того, как "Талибан"* нарушил свои обещания и обязательства. Мы видели ужасающие картины массовых казней талибами военных и целенаправленных убийств гражданских лиц в Кандагаре и других больших городах", - сказал Исакзай.* Террористическая организация, запрещенная в России
кабул (город)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
2021-08-16T17:20
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PT1M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, кабул (город), оон, талибан, афганистан
17:20 16.08.2021 (обновлено: 17:56 16.08.2021)
Постпред Афганистана при ООН рассказал о расправах над жителями Кабула
Постпред Афганистана при ООН Исакзай: в Кабуле Талибан* начал искать по домам людей с целью расправы