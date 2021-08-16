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Постпред Афганистана при ООН рассказал о расправах над жителями Кабула

Постпред Афганистана при ООН рассказал о расправах над жителями Кабула - РИА Новости, 16.08.2021

Постпред Афганистана при ООН рассказал о расправах над жителями Кабула

Движение "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в России) уже начало поиск людей по домам с целью расправы, жители Кабула живут в ужасе, заявил на... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T17:20

2021-08-16T17:20

2021-08-16T17:56

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

оон

талибан

афганистан

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ООН, 16 авг - РИА Новости. Движение "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в России) уже начало поиск людей по домам с целью расправы, жители Кабула живут в ужасе, заявил на заседании СБ ООН постпред Афганистана при ООН Гулам Исакзай."Мы вновь стали свидетелями того, как "Талибан"* нарушил свои обещания и обязательства. Мы видели ужасающие картины массовых казней талибами военных и целенаправленных убийств гражданских лиц в Кандагаре и других больших городах", - сказал Исакзай.* Террористическая организация, запрещенная в России

кабул (город)

афганистан

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2021

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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов. 2021-08-16T17:20 true PT1M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, кабул (город), оон, талибан, афганистан