https://ria.ru/20210816/afganistan-1745961546.html

В МИД заявили о стабилизации обстановки в Кабуле и Афганистане

В МИД заявили о стабилизации обстановки в Кабуле и Афганистане - РИА Новости, 16.08.2021

В МИД заявили о стабилизации обстановки в Кабуле и Афганистане

Обстановка в Кабуле и в Афганистане в целом стабилизируется после того, как контроль над столицей и большей частью территории страны перешел в руки движения... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T17:14

2021-08-16T17:14

2021-08-16T17:19

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

афганистан

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Обстановка в Кабуле и в Афганистане в целом стабилизируется после того, как контроль над столицей и большей частью территории страны перешел в руки движения "Талибан"*, заявили в понедельник в МИД России."По имеющейся информации, обстановка в Кабуле и в Афганистане в целом стабилизируется. Талибы приступили к наведению общественного порядка, подтвердили гарантии безопасности местных жителей и иностранных дипмиссий", - говорится в сообщении МИД.В министерстве отметили, что внимательно следят за развитием ситуации в Афганистане "после перехода власти в этой стране к движению талибов в результате практически полного отсутствия сопротивления со стороны подготовленных США и их союзниками национальных вооруженных сил".Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20210815/afganistan-1745838751.html

кабул (город)

афганистан

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в мире, кабул (город), афганистан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)