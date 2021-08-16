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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210816/afganistan-1745961285.html
Афганистан не должен стать убежищем для террористов, заявил генсек ООН
Афганистан не должен стать убежищем для террористов, заявил генсек ООН - РИА Новости, 16.08.2021
Афганистан не должен стать убежищем для террористов, заявил генсек ООН
Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал международное сообщество не допустить, чтобы Афганистан вновь стал убежищем для террористов. РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T17:13
2021-08-16T19:00
в мире
оон
афганистан
захват власти в афганистане талибами
талибан
антониу гутерреш
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ООН, 16 авг – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал международное сообщество не допустить, чтобы Афганистан вновь стал убежищем для террористов."Я призываю Совет Безопасности и международное сообщество в целом объединиться, работать вместе и действовать сообща - и использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для подавления глобальной террористической угрозы в Афганистане и гарантировать, что там соблюдаются основные права человека", - сказал Гутерреш на заседании СБ ООН.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* (движение признано террористическим и запрещено в РФ) Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, оон, афганистан, талибан, антониу гутерреш
17:13 16.08.2021 (обновлено: 19:00 16.08.2021)
 
Афганистан не должен стать убежищем для террористов, заявил генсек ООН

Генсек ООН Гутерриш: страны должны объединиться, чтобы Афганистан не стал убежищем для террористов

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГенсек ООН Антониу Гутерриш перед заседанием совета глав государств - членов ШОС. 9 июня 2017
Генсек ООН Антониу Гутерриш перед заседанием совета глав государств - членов ШОС. 9 июня 2017 - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ООН, 16 авг – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал международное сообщество не допустить, чтобы Афганистан вновь стал убежищем для террористов.

"Международное сообщество должно объединиться и сделать так, чтобы Афганистан никогда больше не использовался в качестве платформы или убежища для террористических организаций", - сказал Гутерреш на заседании СБ ООН.

"Я призываю Совет Безопасности и международное сообщество в целом объединиться, работать вместе и действовать сообща - и использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для подавления глобальной террористической угрозы в Афганистане и гарантировать, что там соблюдаются основные права человека", - сказал Гутерреш на заседании СБ ООН.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* (движение признано террористическим и запрещено в РФ) Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреООНАфганистанТалибанАнтониу Гутерреш
 
 
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