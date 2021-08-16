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Афганистан не должен стать убежищем для террористов, заявил генсек ООН

Афганистан не должен стать убежищем для террористов, заявил генсек ООН - РИА Новости, 16.08.2021

Афганистан не должен стать убежищем для террористов, заявил генсек ООН

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал международное сообщество не допустить, чтобы Афганистан вновь стал убежищем для террористов. РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T17:13

2021-08-16T17:13

2021-08-16T19:00

в мире

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афганистан

захват власти в афганистане талибами

талибан

антониу гутерреш

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ООН, 16 авг – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал международное сообщество не допустить, чтобы Афганистан вновь стал убежищем для террористов."Я призываю Совет Безопасности и международное сообщество в целом объединиться, работать вместе и действовать сообща - и использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для подавления глобальной террористической угрозы в Афганистане и гарантировать, что там соблюдаются основные права человека", - сказал Гутерреш на заседании СБ ООН.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* (движение признано террористическим и запрещено в РФ) Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещенная в России

афганистан

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, оон, афганистан, талибан, антониу гутерреш