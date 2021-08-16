17:13 16.08.2021 (обновлено: 19:00 16.08.2021)
Афганистан не должен стать убежищем для террористов, заявил генсек ООН
Генсек ООН Гутерриш: страны должны объединиться, чтобы Афганистан не стал убежищем для террористов
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГенсек ООН Антониу Гутерриш перед заседанием совета глав государств - членов ШОС. 9 июня 2017
ООН, 16 авг – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал международное сообщество не допустить, чтобы Афганистан вновь стал убежищем для террористов.
"Международное сообщество должно объединиться и сделать так, чтобы Афганистан никогда больше не использовался в качестве платформы или убежища для террористических организаций", - сказал Гутерреш на заседании СБ ООН.
"Я призываю Совет Безопасности и международное сообщество в целом объединиться, работать вместе и действовать сообща - и использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для подавления глобальной террористической угрозы в Афганистане и гарантировать, что там соблюдаются основные права человека", - сказал Гутерреш на заседании СБ ООН.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* (движение признано террористическим и запрещено в РФ) Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* Террористическая организация, запрещенная в России