https://ria.ru/20210816/afganistan-1745961169.html

В Дохе начались переговоры по формированию правительства Афганистана

В Дохе начались переговоры по формированию правительства Афганистана - РИА Новости, 16.08.2021

В Дохе начались переговоры по формированию правительства Афганистана

"Талибан"* проводит переговоры в Дохе о формировании будущего правительства Афганистана и находится в контакте с международным сообществом и афганскими... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T17:13

2021-08-16T17:13

2021-08-16T17:41

захват власти в афганистане талибами

доха

афганистан

талибан

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. "Талибан"* проводит переговоры в Дохе о формировании будущего правительства Афганистана и находится в контакте с международным сообществом и афганскими партиями, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на высокопоставленного члена движения.Отмечается, что талибы обсуждают в том числе структуру властей Афганистана в будущем и их название. Ожидается, что о результатах переговоров вскоре будет объявлено.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.*Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210813/protivostoyanie-1745658887.html

доха

афганистан

россия

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доха, афганистан, талибан, россия