https://ria.ru/20210816/afganistan-1745961169.html
В Дохе начались переговоры по формированию правительства Афганистана
В Дохе начались переговоры по формированию правительства Афганистана - РИА Новости, 16.08.2021
В Дохе начались переговоры по формированию правительства Афганистана
"Талибан"* проводит переговоры в Дохе о формировании будущего правительства Афганистана и находится в контакте с международным сообществом и афганскими... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T17:13
2021-08-16T17:13
2021-08-16T17:41
захват власти в афганистане талибами
доха
афганистан
талибан
россия
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. "Талибан"* проводит переговоры в Дохе о формировании будущего правительства Афганистана и находится в контакте с международным сообществом и афганскими партиями, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на высокопоставленного члена движения.Отмечается, что талибы обсуждают в том числе структуру властей Афганистана в будущем и их название. Ожидается, что о результатах переговоров вскоре будет объявлено.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.*Террористическая организация, запрещенная в России
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доха, афганистан, талибан, россия
17:13 16.08.2021 (обновлено: 17:41 16.08.2021)
В Дохе начались переговоры по формированию правительства Афганистана
Движение "Талибан"* начало переговоры о формировании нового правительства Афганистана в Дохе