https://ria.ru/20210816/afganistan-1745943907.html

Испания предложила помощь в эвакуации сотрудников ЕС и НАТО из Афганистана

Испания предложила помощь в эвакуации сотрудников ЕС и НАТО из Афганистана - РИА Новости, 16.08.2021

Испания предложила помощь в эвакуации сотрудников ЕС и НАТО из Афганистана

Испанский МИД предлагает эвакуировать сотрудников ЕС и НАТО из Афганистана в Европу через Испанию, сообщило внешнеполитическое ведомство. РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T15:58

2021-08-16T15:58

2021-08-16T15:58

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

йенс столтенберг

талибан

оаэ

мид испании‎

нато

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МАДРИД, 16 авг - РИА Новости. Испанский МИД предлагает эвакуировать сотрудников ЕС и НАТО из Афганистана в Европу через Испанию, сообщило внешнеполитическое ведомство.Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес обсудил по телефону с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом ситуацию в Афганистане."Во время телефонных контактов министр объяснил планы эвакуации Испании испанских и афганских граждан, которые сотрудничали с военными миссиями и проектами кооперации Испании на протяжении этих лет, а также их семьи. Хосе Мануэль Альбарес заявил о готовности правительства поддержать усилия Европейского союза и НАТО по просьбе обеих (организаций - ред.) и доставить сотрудников обеих организаций в нашу страну как пункт прибытия в Европейский союз", - говорится в сообщении МИД Испании.Два военно-транспортных самолета A400 в понедельник должны вылететь из Испании в Дубай (ОАЭ), чтобы осуществить первый этап возвращения на родину сотрудников посольства в Афганистане; испанцев, которые остаются в стране, и тех афганцев, в основном переводчиков, которые сотрудничали с испанцами, и членов их семей, подтвердили РИА Новости в МИД. Речь идет о нескольких сотнях человек, в том числе около 10 сотрудниках посольства и шести других испанских гражданах. В настоящее время сотрудники посольства находятся в аэропорту.Телеканал Аl-Jazeera сообщал, что в аэропорту Кабула царит хаос из-за интенсивности полетов вертолетов, на борту которых находятся сотрудники дипломатических миссий, и о скоплении в аэропорту "граждан, пытающихся сбежать от "Талибана"*, люди толпятся у входа в единственный столичный аэропорт.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210816/afganistan-1745938816.html

https://ria.ru/20210816/afganistan-1745916162.html

кабул (город)

оаэ

россия

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