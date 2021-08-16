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Британцы сравнили приход талибов к власти с концом западной цивилизации
Британцы сравнили приход талибов к власти с концом западной цивилизации - РИА Новости, 16.08.2021
Британцы сравнили приход талибов к власти с концом западной цивилизации
Читатели британской газеты Daily Mail прокомментировали захват власти в Афганистане представителями движения "Талибан"*. РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T15:54
2021-08-16T15:54
2021-08-16T16:07
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail прокомментировали захват власти в Афганистане представителями движения "Талибан"*.По мнению пользователей, события в Кабуле можно считать началом конца западной цивилизации. В частности, комментаторы осудили действия Вашингтона и заявили, что происходящее в Афганистане — предпосылка для "развала" Соединенных Штатов."Это еще один гвоздь в крышку их гроба", — отметил Abysmally."Байден снова облажался! Сколько еще этот качан капусты продержится в Белом доме?" — написал пользователь с ником XERIOUS."Признает злые режимы вроде саудовского и постоянно устраивает перевороты по всей Латинской и Южной Америке", — высказался Hakkaboy об американской внешней политике.Как ранее заявила советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, никто не ожидал, что города в Афганистане "падут" так быстро. По его словам, американцы потратили 20 лет и десятки миллиардов долларов, чтобы обеспечить силы власти республики лучшей техникой, обеспечить Кабулу подготовку и потенциал, но, несмотря на это, "не смогли дать им волю [к борьбе]".Захват власти талибамиНесколько недель назад, на фоне вывода из Афганистана американского контингента, ситуация в исламской республике резко обострилась: талибы начали наступление на крупные города. В воскресенье стало известно, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже боевики заявили, что вошли в президентский дворец.Глава государства Ашраф Гани бежал, его местонахождение неизвестно. В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим сказал, что длившаяся 20 лет война окончена и в ближайшее время прояснится новая форма правления.*Террористическая организация, запрещенная в России
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РИА Новости
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в мире, сша, вашингтон (город), талибан, афганистан, россия
15:54 16.08.2021 (обновлено: 16:07 16.08.2021)
Британцы сравнили приход талибов к власти с концом западной цивилизации
Читатели Daily Mail: талибы вбили еще один гвоздь в крышку гроба CША
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости.
Читатели британской газеты Daily Mail
прокомментировали захват власти в Афганистане
представителями движения "Талибан
"*.
По мнению пользователей, события в Кабуле
можно считать началом конца западной цивилизации. В частности, комментаторы осудили действия Вашингтона
и заявили, что происходящее в Афганистане — предпосылка для "развала" Соединенных Штатов.
"Это еще один гвоздь в крышку их гроба", — отметил Abysmally.
"Байден снова облажался! Сколько еще этот качан капусты продержится в Белом доме?" — написал пользователь с ником XERIOUS.
"Признает злые режимы вроде саудовского и постоянно устраивает перевороты по всей Латинской и Южной Америке", — высказался Hakkaboy об американской внешней политике.
Как ранее заявила советник президента США
по национальной безопасности Джейк Салливан
, никто не ожидал, что города в Афганистане "падут" так быстро. По его словам, американцы потратили 20 лет и десятки миллиардов долларов, чтобы обеспечить силы власти республики лучшей техникой, обеспечить Кабулу подготовку и потенциал, но, несмотря на это, "не смогли дать им волю [к борьбе]".
Захват власти талибами
Несколько недель назад, на фоне вывода из Афганистана американского контингента, ситуация в исламской республике резко обострилась: талибы начали наступление на крупные города. В воскресенье стало известно, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже боевики заявили, что вошли в президентский дворец.
Глава государства Ашраф Гани бежал, его местонахождение неизвестно. В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим сказал, что длившаяся 20 лет война окончена и в ближайшее время прояснится новая форма правления.
*Террористическая организация, запрещенная в России