https://ria.ru/20210816/afganistan-1745935707.html
В МИД назвали условия признания новых властей Афганистана
В МИД назвали условия признания новых властей Афганистана - РИА Новости, 16.08.2021
В МИД назвали условия признания новых властей Афганистана
В МИД РФ пояснили, что вопрос признания новых властей в Афганистане в дальнейшем будет зависеть в том числе от того, как они на деле будут соблюдать порядок и... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T15:14
2021-08-16T15:14
2021-08-16T15:37
захват власти в афганистане талибами
в мире
афганистан
москва
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
талибан
замир кабулов
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. В МИД РФ пояснили, что вопрос признания новых властей в Афганистане в дальнейшем будет зависеть в том числе от того, как они на деле будут соблюдать порядок и фундаментальные гражданские свободы и права человека.Спецпредставитель президента РФ, глава второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов, комментируя возможность признания Москвой новых властей страны, напомнил ранее озвученный тезис, что "судить будем не по словам, а по делам"."Если новая власть будет вести себя именно так, и в дальнейшем будет соблюдать порядок и фундаментальные гражданские свободы и права человека, значит, тому и быть", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов (движение признано террористическим и запрещено в РФ) на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, афганистан, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, талибан, замир кабулов
15:14 16.08.2021 (обновлено: 15:37 16.08.2021)
В МИД назвали условия признания новых властей Афганистана
МИД России: признание новых властей Афганистана будет зависеть от соблюдения прав человека