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Кабулов провел переговоры со спецпредставителем США по Афганистану
Кабулов провел переговоры со спецпредставителем США по Афганистану - РИА Новости, 16.08.2021
Кабулов провел переговоры со спецпредставителем США по Афганистану
Спецпредставитель президента РФ, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что провел в понедельник разговор с американским коллегой -... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T14:35
2021-08-16T14:35
2021-08-16T14:35
обострение ситуации в афганистане
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сша
талибан
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афганистан
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
замир кабулов
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что провел в понедельник разговор с американским коллегой - спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом."Буквально за две минуты до разговора с вами я общался по телефону со своим американским коллегой Халилзадом, который в Дохе находится", - сказал Кабулов в эфире телеканала "Россия - 24".Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая группировка, запрещенная в России
https://ria.ru/20210815/afganistan-1745838751.html
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в мире, сша, талибан, азия, афганистан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), замир кабулов, залмай халилзад, россия
Кабулов провел переговоры со спецпредставителем США по Афганистану
Спецпредставитель по Афганистану Кабулов провел переговоры с американским коллегой Халилзадом