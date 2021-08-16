https://ria.ru/20210816/afganistan-1745924091.html

Кабулов провел переговоры со спецпредставителем США по Афганистану

Кабулов провел переговоры со спецпредставителем США по Афганистану - РИА Новости, 16.08.2021

Кабулов провел переговоры со спецпредставителем США по Афганистану

Спецпредставитель президента РФ, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что провел в понедельник разговор с американским коллегой -... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T14:35

2021-08-16T14:35

2021-08-16T14:35

обострение ситуации в афганистане

в мире

сша

талибан

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афганистан

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

замир кабулов

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что провел в понедельник разговор с американским коллегой - спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом."Буквально за две минуты до разговора с вами я общался по телефону со своим американским коллегой Халилзадом, который в Дохе находится", - сказал Кабулов в эфире телеканала "Россия - 24".Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20210815/afganistan-1745838751.html

https://ria.ru/20210713/afganistan-1741108376.html

сша

азия

афганистан

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, талибан, азия, афганистан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), замир кабулов, залмай халилзад, россия