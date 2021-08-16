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В МИД заявили, что Россия готова к разному развитию событий в Афганистане
В МИД заявили, что Россия готова к разному развитию событий в Афганистане - РИА Новости, 16.08.2021
В МИД заявили, что Россия готова к разному развитию событий в Афганистане
Россия готова к разного рода событиям в Афганистане, но исходит из того, что их развитие будет более благоприятным для России и ее союзников, заявил... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T13:52
2021-08-16T13:52
2021-08-16T14:05
обострение ситуации в афганистане
в мире
афганистан
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
кабул (город)
талибан
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Россия готова к разного рода событиям в Афганистане, но исходит из того, что их развитие будет более благоприятным для России и ее союзников, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов."Мы в принципе готовы к разного рода событиям, но исходим из более благоприятного для РФ и ее союзников", - сказал он в эфире "России 24".Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, афганистан, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, кабул (город), талибан, замир кабулов
13:52 16.08.2021 (обновлено: 14:05 16.08.2021)
В МИД заявили, что Россия готова к разному развитию событий в Афганистане
Спецпредставитель президента Кабулов: Россия готова к разному развитию событий в Афганистане