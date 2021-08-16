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В МИД заявили, что Россия готова к разному развитию событий в Афганистане

В МИД заявили, что Россия готова к разному развитию событий в Афганистане - РИА Новости, 16.08.2021

В МИД заявили, что Россия готова к разному развитию событий в Афганистане

Россия готова к разного рода событиям в Афганистане, но исходит из того, что их развитие будет более благоприятным для России и ее союзников, заявил... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T13:52

2021-08-16T13:52

2021-08-16T14:05

обострение ситуации в афганистане

в мире

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

кабул (город)

талибан

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Россия готова к разного рода событиям в Афганистане, но исходит из того, что их развитие будет более благоприятным для России и ее союзников, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов."Мы в принципе готовы к разного рода событиям, но исходим из более благоприятного для РФ и ее союзников", - сказал он в эфире "России 24".Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещенная в России

афганистан

москва

россия

кабул (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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