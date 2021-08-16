https://ria.ru/20210816/afganistan-1745908390.html

Германия эвакуировала 40 дипломатов из Афганистана

Германия эвакуировала 40 дипломатов из Афганистана - РИА Новости, 16.08.2021

Германия эвакуировала 40 дипломатов из Афганистана

Германия эвакуировала 40 сотрудников посольства в Кабуле из Афганистана, они находятся в Дохе, сообщил представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер. РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T12:57

2021-08-16T12:57

2021-08-16T13:15

обострение ситуации в афганистане

в мире

доха

германия

афганистан

мид германии

хайко маас

минобороны германии

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БЕРЛИН, 16 авг - РИА Новости. Германия эвакуировала 40 сотрудников посольства в Кабуле из Афганистана, они находятся в Дохе, сообщил представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер."Вчера 40 сотрудников нашего посольства смогли покинуть Афганистан, они ночью были доставлены в Доху. Оперативная центральная группа посольства работает в аэропорту Кабула", - заявил он на брифинге в понедельник.Представитель ведомства не стал называть точное число остающихся в Афганистане немецких дипломатов, объяснив это соображениями безопасности, но отметил, что оперативная группа в аэропорту не превышает 10 человек, а число остающихся в стране немецких граждан может составлять десятки человек. Глава МИД ФРГ Хайко Маас вечером в понедельник вновь созовет кризисный штаб правительства, чтобы координировать оперативные мероприятия, добавил Бургер.Представитель минобороны ФРГ отметил, что в операции по эвакуации принимают участие три самолета бундесвера. Министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр отменила все мероприятия в течение недели, в том числе предвыборные, чтобы сконцентрироваться на этой работе.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210816/kabul-1745909297.html

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афганистан

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