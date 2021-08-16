12:57 16.08.2021 (обновлено: 13:15 16.08.2021)
Германия эвакуировала 40 дипломатов из Афганистана
Германия эвакуировала 40 сотрудников посольства в Афганистане из Кабула в Доху
БЕРЛИН, 16 авг - РИА Новости. Германия эвакуировала 40 сотрудников посольства в Кабуле из Афганистана, они находятся в Дохе, сообщил представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.
"Вчера 40 сотрудников нашего посольства смогли покинуть Афганистан, они ночью были доставлены в Доху. Оперативная центральная группа посольства работает в аэропорту Кабула", - заявил он на брифинге в понедельник.
Представитель ведомства не стал называть точное число остающихся в Афганистане немецких дипломатов, объяснив это соображениями безопасности, но отметил, что оперативная группа в аэропорту не превышает 10 человек, а число остающихся в стране немецких граждан может составлять десятки человек. Глава МИД ФРГ Хайко Маас вечером в понедельник вновь созовет кризисный штаб правительства, чтобы координировать оперативные мероприятия, добавил Бургер.
Представитель минобороны ФРГ отметил, что в операции по эвакуации принимают участие три самолета бундесвера. Министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр отменила все мероприятия в течение недели, в том числе предвыборные, чтобы сконцентрироваться на этой работе.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* Террористическая организация, запрещенная в России