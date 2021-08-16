https://ria.ru/20210816/afganistan-1745884046.html

Власть в Афганистане сложилась как карточный домик, заявил российский посол

Власть в Афганистане сложилась как карточный домик, заявил российский посол - РИА Новости, 16.08.2021

Власть в Афганистане сложилась как карточный домик, заявил российский посол

Власть в Афганистане рухнула, сложилась как карточный домик, заявил посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов. РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T10:46

2021-08-16T10:46

2021-08-16T11:03

обострение ситуации в афганистане

в мире

кабул (город)

афганистан

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Власть в Афганистане рухнула, сложилась как карточный домик, заявил посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.Ранее СМИ со ссылкой на талибов сообщили, что под их контролем находятся более 90% афганских государственных зданий и почти все основные контрольно-пропускные пункты в Кабуле."Талибы вчера вошли в город. Действительно, власть рухнула, сложилась как карточный домик... " - сказал Жирнов в эфире телеканала "Россия 24".Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20210816/afganistan-1745859855.html

кабул (город)

афганистан

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в мире, кабул (город), афганистан