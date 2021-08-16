https://ria.ru/20210816/afganistan-1745881802.html

США пока не понимают, что дальше делать в Афганистане, считают в МИД

США пока не понимают, что дальше делать в Афганистане, считают в МИД - РИА Новости, 16.08.2021

США пока не понимают, что дальше делать в Афганистане, считают в МИД

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов сообщил, что созванивался в воскресенье со спецпредставителем США по вопросам афганского примирения РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T10:33

2021-08-16T10:33

2021-08-16T12:20

обострение ситуации в афганистане

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афганистан

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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов сообщил, что созванивался в воскресенье со спецпредставителем США по вопросам афганского примирения Залмаем Халилзадом, но он "тоже не понимает, что делать дальше"."Вчера я созванивался (с Халилзадом – ред.), но он в таком же положении, он находится тоже далеко и пока тоже не понимает, что дальше делать – будем наблюдать, я его прекрасно понимаю", - сказал Кабулов в эфире радиостанции "Эхо Москвы".Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов (движение признано террористическим и запрещено в РФ) на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20210816/taliban-1745888080.html

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в мире, сша, афганистан, россия