https://ria.ru/20210816/afganistan-1745878519.html

В МИД назвали захват власти талибами результатом провала США в Афганистане

В МИД назвали захват власти талибами результатом провала США в Афганистане - РИА Новости, 16.08.2021

В МИД назвали захват власти талибами результатом провала США в Афганистане

Захват власти талибами - это не переход власти в Афганистане по определенным договоренностям, а результат провала США в Афганистане, заявил спецпредставитель... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T10:15

2021-08-16T10:15

2021-08-16T10:53

обострение ситуации в афганистане

в мире

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афганистан

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Захват власти талибами - это не переход власти в Афганистане по определенным договоренностям, а результат провала США в Афганистане, заявил спецпредставитель президента РФ, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.Ранее СМИ со ссылкой на талибов сообщили, что под их контролем находятся более 90% афганских государственных зданий и почти все основные контрольно-пропускные пункты в Кабуле."Я думаю, авторы таких придумок пытаются каким-либо образом оправдать провал американцев в Афганистане и подать дело, что это спланированная акция", - сказал в эфире радиостанции "Эхо Москвы" Кабулов, комментируя предположения о том, что переход власти в Афганистане был результатом определенных договоренностей. По его словам, это абсолютно необоснованная позиция."Случилось так, как случилось", - подытожил он.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210816/afganistan-1745872754.html

сша

афганистан

россия

азия

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в мире, сша, афганистан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, талибан, азия, замир кабулов