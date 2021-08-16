10:12 16.08.2021 (обновлено: 11:00 16.08.2021)
Для российских дипломатов в Кабуле угроз нет, заявил посол
Посол России в Афганистане Жирнов: дипломаты продолжают работу в штатном режиме
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Для посольства России в Кабуле в настоящее время угроз нет, поэтому дипломаты будут продолжать свою работу в штатном режиме, заявил посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов.
"В настоящее время непосредственных угроз для нашего коллектива, для наших объектов нет. Поэтому мы будем продолжать нашу работу здесь в спокойном, штатном режиме", - сказал посол в эфире Первого канала.
"Наш посол в контакте с представителем руководства талибов*, завтра, как он мне 10 минут назад сообщил, он встречается с координатором от руководства талибов* по обеспечению безопасности, в том числе нашего посольства. Он с ним обговорит все детали, каким образом они будут обеспечивать внешнюю охрану и безопасность нашего диппредставительства", - сказал директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов в эфире "Эха Москвы".
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов* (движение признано террористическим и запрещено в РФ) на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* Террористическая организация, запрещенная в России