https://ria.ru/20210816/afganistan-1745878062.html

Для российских дипломатов в Кабуле угроз нет, заявил посол

Для российских дипломатов в Кабуле угроз нет, заявил посол - РИА Новости, 16.08.2021

Для российских дипломатов в Кабуле угроз нет, заявил посол

Для посольства России в Кабуле в настоящее время угроз нет, поэтому дипломаты будут продолжать свою работу в штатном режиме, заявил посол РФ в Афганистане... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T10:12

2021-08-16T10:12

2021-08-16T11:00

в мире

кабул (город)

афганистан

россия

талибан

обострение ситуации в афганистане

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Для посольства России в Кабуле в настоящее время угроз нет, поэтому дипломаты будут продолжать свою работу в штатном режиме, заявил посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов."В настоящее время непосредственных угроз для нашего коллектива, для наших объектов нет. Поэтому мы будем продолжать нашу работу здесь в спокойном, штатном режиме", - сказал посол в эфире Первого канала."Наш посол в контакте с представителем руководства талибов*, завтра, как он мне 10 минут назад сообщил, он встречается с координатором от руководства талибов* по обеспечению безопасности, в том числе нашего посольства. Он с ним обговорит все детали, каким образом они будут обеспечивать внешнюю охрану и безопасность нашего диппредставительства", - сказал директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов в эфире "Эха Москвы".Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов* (движение признано террористическим и запрещено в РФ) на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210718/mid-1741748984.html

кабул (город)

афганистан

россия

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в мире, кабул (город), афганистан, россия, талибан