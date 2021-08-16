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Талибы заявили, что контролируют более 90% афганских государственных зданий

Талибы заявили, что контролируют более 90% афганских государственных зданий - РИА Новости, 16.08.2021

Талибы заявили, что контролируют более 90% афганских государственных зданий

Представитель движения "Талибан"* заявил, что под контролем талибов находятся более 90% афганских государственных зданий, сообщают СМИ. РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T10:03

2021-08-16T10:03

2021-08-16T10:09

обострение ситуации в афганистане

в мире

афганистан

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талибан

россия

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Представитель движения "Талибан"* заявил, что под контролем талибов находятся более 90% афганских государственных зданий, сообщают СМИ.Как передает агентство Рейтер, неназванный представитель "Талибана"* заявил, что талибы контролируют 90% государственных зданий, при этом боевикам приказано не допускать причинения ущерба.Сообщается также, что в движении отметили, что под их контролем находятся почти все основные контрольно-пропускные пункты в Кабуле.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время* Террористическая организация, запрещенная в России

афганистан

кабул (город)

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в мире, афганистан, кабул (город), талибан, россия