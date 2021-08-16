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Талибы заявили, что контролируют более 90% афганских государственных зданий
Талибы заявили, что контролируют более 90% афганских государственных зданий - РИА Новости, 16.08.2021
Талибы заявили, что контролируют более 90% афганских государственных зданий
Представитель движения "Талибан"* заявил, что под контролем талибов находятся более 90% афганских государственных зданий, сообщают СМИ. РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T10:03
2021-08-16T10:03
2021-08-16T10:09
обострение ситуации в афганистане
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афганистан
кабул (город)
талибан
россия
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Представитель движения "Талибан"* заявил, что под контролем талибов находятся более 90% афганских государственных зданий, сообщают СМИ.Как передает агентство Рейтер, неназванный представитель "Талибана"* заявил, что талибы контролируют 90% государственных зданий, при этом боевикам приказано не допускать причинения ущерба.Сообщается также, что в движении отметили, что под их контролем находятся почти все основные контрольно-пропускные пункты в Кабуле.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время* Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, афганистан, кабул (город), талибан, россия
10:03 16.08.2021 (обновлено: 10:09 16.08.2021)
Талибы заявили, что контролируют более 90% афганских государственных зданий
Reuters: талибы заявили о контроле над более 90% афганских государственных зданий