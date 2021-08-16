09:42 16.08.2021 (обновлено: 10:35 16.08.2021)
Онлайн-конференция об актуальной ситуации в Афганистане
16 августа в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция об актуальной ситуации в Афганистане.
Участники:
- вице-президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин СИВКОВ;
- доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей ФЕНЕНКО;
- старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир СОТНИКОВ;
- заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир ЕВСЕЕВ.
В последние недели ситуация в Афганистане обострилась с наступлением движения Талибан* на крупные города страны. По сообщению СМИ, талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики заявили, что ведут переговоры с правительством о возможности мирно войти в Кабул, и что правительство Афганистана будет отвечать за безопасность Кабула до завершения переходного процесса. Что ждёт Афганистан? Как будет развиваться ситуация в этой стране?
- вице-президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин СИВКОВ;
- доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей ФЕНЕНКО;
- старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир СОТНИКОВ;
- заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир ЕВСЕЕВ.
В последние недели ситуация в Афганистане обострилась с наступлением движения Талибан* на крупные города страны. По сообщению СМИ, талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики заявили, что ведут переговоры с правительством о возможности мирно войти в Кабул, и что правительство Афганистана будет отвечать за безопасность Кабула до завершения переходного процесса. Что ждёт Афганистан? Как будет развиваться ситуация в этой стране?
* Организация, запрещенная в России.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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