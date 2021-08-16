https://ria.ru/20210816/afganistan-1745873446.html

Онлайн-конференция об актуальной ситуации в Афганистане

Онлайн-конференция об актуальной ситуации в Афганистане - РИА Новости, 16.08.2021

Онлайн-конференция об актуальной ситуации в Афганистане

16 августа в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция об актуальной ситуации в Афганистане.

2021-08-16T09:42

2021-08-16T09:42

2021-08-16T10:35

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Задать вопросУчастники:- вице-президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин СИВКОВ;- доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей ФЕНЕНКО;- старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир СОТНИКОВ;- заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир ЕВСЕЕВ.В последние недели ситуация в Афганистане обострилась с наступлением движения Талибан* на крупные города страны. По сообщению СМИ, талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики заявили, что ведут переговоры с правительством о возможности мирно войти в Кабул, и что правительство Афганистана будет отвечать за безопасность Кабула до завершения переходного процесса. Что ждёт Афганистан? Как будет развиваться ситуация в этой стране?* Организация, запрещенная в России.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы