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AFP: американские военные стреляли в воздух в аэропорту Кабула
AFP: американские военные стреляли в воздух в аэропорту Кабула - РИА Новости, 16.08.2021
AFP: американские военные стреляли в воздух в аэропорту Кабула
Американские военные открыли предупредительный огонь в аэропорту Кабула, когда толпа людей вышла на взлетно-посадочную полосу, передает Франс Пресс. РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T07:54
2021-08-16T07:54
2021-08-16T08:57
обострение ситуации в афганистане
в мире
сша
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талибан
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Американские военные открыли предупредительный огонь в аэропорту Кабула, когда толпа людей вышла на взлетно-посадочную полосу, передает Франс Пресс."Мне здесь очень страшно. Они делают много выстрелов в воздух <…>. Я видел, как одну девушку раздавили и убили", — сказал очевидец, на которого ссылается агентство.Ранее телеканал Аl-Jazeera сообщал, что в авиагавани афганской столицы царит хаос из-за интенсивности полетов — сотрудники различных дипмиссий спешно покидают город.Ситуация в Афганистане обострилась в последние недели: на фоне вывода из страны американских войск талибы усилили наступление. В воскресенье СМИ написали, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в президентский дворец. Глава государства Ашраф Гани бежал, его местонахождение неизвестно. В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим сказал, что война окончена.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, сша, кабул (город), талибан, афганистан
07:54 16.08.2021 (обновлено: 08:57 16.08.2021)
AFP: американские военные стреляли в воздух в аэропорту Кабула
AFP: американские военные открыли предупредительный огонь в аэропорту Кабула из-за толпы на ВПП