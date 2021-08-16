https://ria.ru/20210816/afganistan-1745865419.html

AFP: американские военные стреляли в воздух в аэропорту Кабула

AFP: американские военные стреляли в воздух в аэропорту Кабула - РИА Новости, 16.08.2021

AFP: американские военные стреляли в воздух в аэропорту Кабула

Американские военные открыли предупредительный огонь в аэропорту Кабула, когда толпа людей вышла на взлетно-посадочную полосу, передает Франс Пресс. РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T07:54

2021-08-16T07:54

2021-08-16T08:57

обострение ситуации в афганистане

в мире

сша

кабул (город)

талибан

афганистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/48996/42/489964213_0:53:1025:629_1920x0_80_0_0_0135d607c528dd78efe342918d45073d.jpg

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Американские военные открыли предупредительный огонь в аэропорту Кабула, когда толпа людей вышла на взлетно-посадочную полосу, передает Франс Пресс."Мне здесь очень страшно. Они делают много выстрелов в воздух <…>. Я видел, как одну девушку раздавили и убили", — сказал очевидец, на которого ссылается агентство.Ранее телеканал Аl-Jazeera сообщал, что в авиагавани афганской столицы царит хаос из-за интенсивности полетов — сотрудники различных дипмиссий спешно покидают город.Ситуация в Афганистане обострилась в последние недели: на фоне вывода из страны американских войск талибы усилили наступление. В воскресенье СМИ написали, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в президентский дворец. Глава государства Ашраф Гани бежал, его местонахождение неизвестно. В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим сказал, что война окончена.*Террористическая организация, запрещенная в России.

сша

кабул (город)

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, кабул (город), талибан, афганистан