07:19 16.08.2021 (обновлено: 09:17 16.08.2021)
WP: талибы подкупали афганских военных, чтобы те сдавали оружие
Washington Post: талибы подкупали афганских чиновников и военных, чтобы те сдавали оружие
© AP Photo / Hamed SarfaraziАфганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат
© AP Photo / Hamed Sarfarazi
ВАШИНГТОН, 16 авг — РИА Новости. Движение "Талибан"* подкупало афганских чиновников и военнослужащих в 2020 году, пишет The Washington Post.
Согласно источникам газеты, сотрудники аппарата правительства описывали эти сделки как "договоренности о прекращении огня", однако на самом деле боевики предлагали деньги в обмен на передачу оружия. За полтора года талибам удалось расширить эту схему от поселений до уровня районных властей и административных провинций.
Кульминацией деятельности талибов по подкупу властей стала "захватывающая дух серия переговоров о капитуляции правительственных войск", говорится в материале.
По словам сотрудника афганских спецслужб, "некоторым просто хотелось денег", однако другие пошли на договоренности с талибами после подписания соглашения между Вашингтоном и движением в Дохе, предполагавшим вывод иностранных войск. Многие посчитали, что талибы неминуемо вернутся к власти, и решили "обеспечить себе место на стороне победителя".
Ситуация в Афганистане обострилась в последние недели: на фоне вывода из страны американских войск талибы усилили наступление. В воскресенье СМИ написали, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в президентский дворец. Глава государства Ашраф Гани бежал, его местонахождение неизвестно. В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим сказал, что война окончена.
*Террористическая организация, запрещенная в России.