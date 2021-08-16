https://ria.ru/20210816/afganistan-1745864563.html

WP: талибы подкупали афганских военных, чтобы те сдавали оружие

WP: талибы подкупали афганских военных, чтобы те сдавали оружие - РИА Новости, 16.08.2021

WP: талибы подкупали афганских военных, чтобы те сдавали оружие

Движение "Талибан"* подкупало афганских чиновников и военнослужащих в 2020 году, пишет The Washington Post. РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T07:19

2021-08-16T07:19

2021-08-16T09:17

обострение ситуации в афганистане

в мире

талибан

афганистан

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ВАШИНГТОН, 16 авг — РИА Новости. Движение "Талибан"* подкупало афганских чиновников и военнослужащих в 2020 году, пишет The Washington Post.Согласно источникам газеты, сотрудники аппарата правительства описывали эти сделки как "договоренности о прекращении огня", однако на самом деле боевики предлагали деньги в обмен на передачу оружия. За полтора года талибам удалось расширить эту схему от поселений до уровня районных властей и административных провинций.Кульминацией деятельности талибов по подкупу властей стала "захватывающая дух серия переговоров о капитуляции правительственных войск", говорится в материале.По словам сотрудника афганских спецслужб, "некоторым просто хотелось денег", однако другие пошли на договоренности с талибами после подписания соглашения между Вашингтоном и движением в Дохе, предполагавшим вывод иностранных войск. Многие посчитали, что талибы неминуемо вернутся к власти, и решили "обеспечить себе место на стороне победителя".Ситуация в Афганистане обострилась в последние недели: на фоне вывода из страны американских войск талибы усилили наступление. В воскресенье СМИ написали, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в президентский дворец. Глава государства Ашраф Гани бежал, его местонахождение неизвестно. В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим сказал, что война окончена.*Террористическая организация, запрещенная в России.

афганистан

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, талибан, афганистан