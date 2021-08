https://ria.ru/20210816/afganistan-1745864298.html

"Талибы вошли в город. Мы бежим": западные СМИ — о сдаче Кабула

"Талибы вошли в город. Мы бежим": западные СМИ — о сдаче Кабула - РИА Новости, 16.08.2021

"Талибы вошли в город. Мы бежим": западные СМИ — о сдаче Кабула

Падение столицы Афганистана, которое никто не ожидал так скоро, взбудоражило ведущие западные СМИ. В довольно жестких выражениях они описали эвакуацию в... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T07:16

2021-08-16T07:16

2021-08-16T09:36

в мире

сша

кабул (город)

талибан

афганистан

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745620445_0:475:2731:2011_1920x0_80_0_0_e4e7c4e6a0ef57e5ee2fbb976ad2d0e7.jpg

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Падение столицы Афганистана, которое никто не ожидал так скоро, взбудоражило ведущие западные СМИ. В довольно жестких выражениях они описали эвакуацию в аэропорт Кабула, откуда стали вывозить иностранных дипломатов, оставив афганцев на произвол судьбы, и сравнили происходящее с бегством американцев из южновьетнамского Сайгона в 1975 году.Шестого августа боевики радикального движения "Талибан"* взяли Лашкаргах, административный центр провинции Гильменд. Затем в течение менее десяти дней они заняли почти всю страну и в воскресенье вошли в столицу.Президент бежалСтатьи многих ведущих западных СМИ этой ночью начинались почти одинаково: "Правительство в Кабуле рухнуло, поддерживаемый Западом президент бежал, а боевики вошли в его дворец".Как отмечает The Washington Post, захват афганской столицы готовился годами, а в итоге произошел за один день. По данным The New York Times, скорость продвижения мятежников по сельской местности и городам на прошлой неделе застала врасплох американских военных и правительство. Politico подчеркивает, что ни официальные оценки, ни разведданные не предполагали, что они так быстро завладеют всем Афганистаном.Financial Times пишет, что вступление талибов в Кабул стало кульминацией "драматического недельного молниеносного наступления", во время которого боевики захватили контроль над большей частью страны. При этом издание полагает, что Афганистан еще только "движется к гражданской войне".Аналитики считают, что наиболее закаленные в боях афганские военачальники тактически отступили, чтобы перегруппироваться и, скорее всего, начнут борьбу с талибами."Талибы вошли в город. Мы бежим"Больше всего внимания западные СМИ уделили событиям, которые разворачивались в аэропорту Кабула. Он, как подметила Times, остался "единственным выходом из страны, неподконтрольным талибам". И здесь, конечно, не обошлось без сравнений с выводом американских войск из Сайгона в 1975 году, хотя госсекретарь США Энтони Блинкен счел эти параллели некорректными.The Wall Street Journal пишет, что к вечеру воскресенья главная дорога из Кабула в аэропорт, заполненная тысячами американских солдат и пытающимися бежать афганцами, представила странную сцену, где бойцы "Талибана"* смешались с афганскими военными.Вертолеты переправляли американских и западных дипломатов с территории посольства США в занятую военными часть кабульского аэропорта. Самолеты вылетали один за другим, а под ними был город, забитый машинами, на которых афганцы пытались добраться до воздушной гавани. Над самой дипмиссией поднимался дым. Предположительно, там сжигали документы.Позже, продолжает The Wall Street Journal, начался хаос, когда сотни людей без паспортов и билетов пытались попасть на рейсы. На взлетной полосе своих пассажиров ждали десятки серых самолетов ВВС США и Великобритании. Однако гражданские полеты были приостановлены.Как пишет The New York Times, тем, кто имел право улететь, вручили специальные браслеты, но для миллионов афганцев, включая десятки тысяч тех, кто годами помогал США, браслетов не нашлось.Financial Times отмечает, что многие местные жители выразили негодование по поводу того, что Штаты сосредоточились на эвакуации собственных граждан. "Я бы хотела поехать в Кабул сейчас и закричать перед посольством США: "Мы такие же люди, как и вы, и у нас также есть право жить и наслаждаться свободой", — сказала молодая жительница Герата, который талибы захватили несколько дней назад."Поздравляю, "Талибан"* вошел в город. Мы бежим", — написала на Facebook глава кинокомпании Afghan Film Сахра Карими.КритикаКак пишет The New York Times, спустя два десятилетия после того, как США вошли в Афганистан, американский эксперимент по построению нации в этой стране обернулся крахом, а Джо Байден войдет в историю как президент, который председательствовал на "унизительном заключительном акте" в долгой и запутанной американской главе в Исламской Республике. Газета также отмечает, что решение бросить Афганистан на произвол судьбы после 20 лет западной интервенции вызвало резкую критику.Глава британского комитета по иностранным делам Том Тугендхат назвал стремительный вывод сил НАТО "крупнейшим внешнеполитическим бедствием со времен Суэца".*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210816/afganistan-1745861404.html

https://ria.ru/20210816/afganistan-1745861080.html

https://ria.ru/20210816/afganistan-1745859855.html

https://ria.ru/20210816/afganistan-1745857985.html

сша

кабул (город)

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, кабул (город), талибан, афганистан, джо байден