https://ria.ru/20210816/afganistan-1745861555.html
Более 60 стран выступили с заявлением по Афганистану
Более 60 стран выступили с заявлением по Афганистану - РИА Новости, 16.08.2021
Более 60 стран выступили с заявлением по Афганистану
Более 60 стран призвали обеспечить безопасный выезд иностранцев из Афганистана, говорится в заявлении, распространенном Госдепартаментом США. РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T04:17
2021-08-16T04:17
2021-08-16T09:28
обострение ситуации в афганистане
в мире
сша
талибан
афганистан
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ВАШИНГТОН, 16 авг — РИА Новости. Более 60 стран призвали обеспечить безопасный выезд иностранцев из Афганистана, говорится в заявлении, распространенном Госдепартаментом США.Среди государств, поддержавших обращение, — США, Франция, Германия, Украина, Италия и Великобритания. России в перечне нет."Учитывая ухудшение ситуации в области безопасности, мы поддерживаем <...> и призываем все стороны уважать и способствовать безопасному и упорядоченному отъезду иностранных граждан и афганцев, которые хотят покинуть страну", — сказано в заявлении.Подписанты призывают также держать открытыми дороги, аэропорты и погранпереходы и сохранять порядок в регионе.Ранее "Талибан"* занял афганскую столицу. Президент страны Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну.Продвижение талибов произошло на фоне вывода войск США и их союзников по НАТО, которое российский МИД расценил как провал западной военно-политической миссии. За несколько недель сторонникам движения удалось практически полностью взять страну под контроль.В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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сша
афганистан
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
2021-08-16T04:17
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, сша, талибан, афганистан
04:17 16.08.2021 (обновлено: 09:28 16.08.2021)
Более 60 стран выступили с заявлением по Афганистану
Более 60 стран призвали обеспечить безопасный отъезд желающих покинуть Афганистан
ВАШИНГТОН, 16 авг — РИА Новости.
Более 60 стран призвали обеспечить безопасный выезд иностранцев из Афганистана
, говорится в заявлении, распространенном Госдепартаментом США
.
Среди государств, поддержавших обращение, — США, Франция, Германия, Украина, Италия и Великобритания. России в перечне нет.
"Учитывая ухудшение ситуации в области безопасности, мы поддерживаем <...> и призываем все стороны уважать и способствовать безопасному и упорядоченному отъезду иностранных граждан и афганцев, которые хотят покинуть страну", — сказано в заявлении.
Подписанты призывают также держать открытыми дороги, аэропорты и погранпереходы и сохранять порядок в регионе.
Ранее "Талибан
"* занял афганскую столицу. Президент страны Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну.
Продвижение талибов произошло на фоне вывода войск США
и их союзников по НАТО
, которое российский МИД расценил как провал западной военно-политической миссии. За несколько недель сторонникам движения удалось практически полностью взять страну под контроль.
В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена.
*Террористическая организация, запрещенная в России.