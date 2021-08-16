https://ria.ru/20210816/afganistan-1745861555.html

Более 60 стран выступили с заявлением по Афганистану

Более 60 стран выступили с заявлением по Афганистану - РИА Новости, 16.08.2021

Более 60 стран выступили с заявлением по Афганистану

Более 60 стран призвали обеспечить безопасный выезд иностранцев из Афганистана, говорится в заявлении, распространенном Госдепартаментом США. РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T04:17

2021-08-16T04:17

2021-08-16T09:28

обострение ситуации в афганистане

в мире

сша

талибан

афганистан

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ВАШИНГТОН, 16 авг — РИА Новости. Более 60 стран призвали обеспечить безопасный выезд иностранцев из Афганистана, говорится в заявлении, распространенном Госдепартаментом США.Среди государств, поддержавших обращение, — США, Франция, Германия, Украина, Италия и Великобритания. России в перечне нет."Учитывая ухудшение ситуации в области безопасности, мы поддерживаем <...> и призываем все стороны уважать и способствовать безопасному и упорядоченному отъезду иностранных граждан и афганцев, которые хотят покинуть страну", — сказано в заявлении.Подписанты призывают также держать открытыми дороги, аэропорты и погранпереходы и сохранять порядок в регионе.Ранее "Талибан"* занял афганскую столицу. Президент страны Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну.Продвижение талибов произошло на фоне вывода войск США и их союзников по НАТО, которое российский МИД расценил как провал западной военно-политической миссии. За несколько недель сторонникам движения удалось практически полностью взять страну под контроль.В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210815/afganistan-1745838751.html

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афганистан

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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов. 2021-08-16T04:17 true PT1M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, сша, талибан, афганистан