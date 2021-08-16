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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Обострение ситуации в Афганистане
https://ria.ru/20210816/afganistan-1745861555.html
Более 60 стран выступили с заявлением по Афганистану
Более 60 стран выступили с заявлением по Афганистану - РИА Новости, 16.08.2021
Более 60 стран выступили с заявлением по Афганистану
Более 60 стран призвали обеспечить безопасный выезд иностранцев из Афганистана, говорится в заявлении, распространенном Госдепартаментом США. РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T04:17
2021-08-16T09:28
обострение ситуации в афганистане
в мире
сша
талибан
афганистан
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ВАШИНГТОН, 16 авг — РИА Новости. Более 60 стран призвали обеспечить безопасный выезд иностранцев из Афганистана, говорится в заявлении, распространенном Госдепартаментом США.Среди государств, поддержавших обращение, — США, Франция, Германия, Украина, Италия и Великобритания. России в перечне нет."Учитывая ухудшение ситуации в области безопасности, мы поддерживаем &lt;...&gt; и призываем все стороны уважать и способствовать безопасному и упорядоченному отъезду иностранных граждан и афганцев, которые хотят покинуть страну", — сказано в заявлении.Подписанты призывают также держать открытыми дороги, аэропорты и погранпереходы и сохранять порядок в регионе.Ранее "Талибан"* занял афганскую столицу. Президент страны Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну.Продвижение талибов произошло на фоне вывода войск США и их союзников по НАТО, которое российский МИД расценил как провал западной военно-политической миссии. За несколько недель сторонникам движения удалось практически полностью взять страну под контроль.В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
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в мире, сша, талибан, афганистан
04:17 16.08.2021 (обновлено: 09:28 16.08.2021)
 
Более 60 стран выступили с заявлением по Афганистану

Более 60 стран призвали обеспечить безопасный отъезд желающих покинуть Афганистан

© REUTERS / StringerАфганская полиция проверяет автомобили у въездных ворот международного аэропорта в Кабуле, Афганистан
Афганская полиция проверяет автомобили у въездных ворот международного аэропорта в Кабуле, Афганистан - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© REUTERS / Stringer
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 авг — РИА Новости. Более 60 стран призвали обеспечить безопасный выезд иностранцев из Афганистана, говорится в заявлении, распространенном Госдепартаментом США.
Среди государств, поддержавших обращение, — США, Франция, Германия, Украина, Италия и Великобритания. России в перечне нет.
"Учитывая ухудшение ситуации в области безопасности, мы поддерживаем <...> и призываем все стороны уважать и способствовать безопасному и упорядоченному отъезду иностранных граждан и афганцев, которые хотят покинуть страну", — сказано в заявлении.
Подписанты призывают также держать открытыми дороги, аэропорты и погранпереходы и сохранять порядок в регионе.
Ранее "Талибан"* занял афганскую столицу. Президент страны Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну.
Продвижение талибов произошло на фоне вывода войск США и их союзников по НАТО, которое российский МИД расценил как провал западной военно-политической миссии. За несколько недель сторонникам движения удалось практически полностью взять страну под контроль.
В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Боевики радикального движения Талибан* в Афганистане - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Вчера, 19:53Обострение ситуации в Афганистане
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