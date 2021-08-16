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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Обострение ситуации в Афганистане
https://ria.ru/20210816/afganistan-1745861404.html
Пушков оценил последствия захвата талибами Афганистана для идеологии США
Пушков оценил последствия захвата талибами Афганистана для идеологии США - РИА Новости, 16.08.2021
Пушков оценил последствия захвата талибами Афганистана для идеологии США
Российский сенатор Алексей Пушков назвал события в Афганистане реваншем истории над современностью и глобализмом. Об этом он написал в своем Telegram-канале. РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T04:13
2021-08-16T04:13
обострение ситуации в афганистане
в мире
талибан
афганистан
нато
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков назвал события в Афганистане реваншем истории над современностью и глобализмом. Об этом он написал в своем Telegram-канале."Это не оценка, а констатация объективного феномена", - отметил он.По словам сенатора, "катастрофичное для США и для "либерального миропорядка"" развитие событий в Афганистане показывает высокомерность и идеологизированность авторов западной концепции "конца истории", объявившей о глобальной победе либерализма. "Сейчас США отступают - вместе со своей доктриной, которая на протяжении 30 лет была основой их политики "экспорта демократии"", - констатировал Пушков.От современности и глобализма, уверен он, в Афганистане остается лишь борьба за передел глобального рынка наркотиков. "Пришло время говорить о закате целой школы мысли, целой системы мифов и представлений, а заодно и о крахе западных "историков", - пишет сенатор, полагая, что американские элиты предпримут попытки изобразить развитие событий в Афганистане как недоразумение и исключение из исторического процесса.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением боевиков "Талибана"* (запрещенная в России террористическая организация) на крупные города страны. В воскресенье стало известно, что талибы контролируют все пограничные переходы и вошли в Кабул. Поступала информация о боях на южных и северных окраинах столицы, а также о том, что смена власти, напротив, проходит мирно.Эскалация происходит на фоне вывода войск США и их союзников по НАТО, которую российский МИД расценил как провал западной военно-политической миссии.*Запрещенная в России террористическая организация
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в мире, талибан, афганистан, нато
04:13 16.08.2021
 
Пушков оценил последствия захвата талибами Афганистана для идеологии США

Сенатор Пушков: события в Афганистане свидетельствуют о крахе либеральной идеологии

© AP Photo / Gulabuddin AmiriБоевики "Талибана"* в городе Газни
Боевики Талибана* в городе Газни - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© AP Photo / Gulabuddin Amiri
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков назвал события в Афганистане реваншем истории над современностью и глобализмом. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Это не оценка, а констатация объективного феномена", - отметил он.
По словам сенатора, "катастрофичное для США и для "либерального миропорядка"" развитие событий в Афганистане показывает высокомерность и идеологизированность авторов западной концепции "конца истории", объявившей о глобальной победе либерализма. "Сейчас США отступают - вместе со своей доктриной, которая на протяжении 30 лет была основой их политики "экспорта демократии"", - констатировал Пушков.
От современности и глобализма, уверен он, в Афганистане остается лишь борьба за передел глобального рынка наркотиков. "Пришло время говорить о закате целой школы мысли, целой системы мифов и представлений, а заодно и о крахе западных "историков", - пишет сенатор, полагая, что американские элиты предпримут попытки изобразить развитие событий в Афганистане как недоразумение и исключение из исторического процесса.
Сенатор, член комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Вчера, 03:06Обострение ситуации в Афганистане
"Полная катастрофа": Пушков нашел подтверждение краха политики США
Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением боевиков "Талибана"* (запрещенная в России террористическая организация) на крупные города страны. В воскресенье стало известно, что талибы контролируют все пограничные переходы и вошли в Кабул. Поступала информация о боях на южных и северных окраинах столицы, а также о том, что смена власти, напротив, проходит мирно.
Эскалация происходит на фоне вывода войск США и их союзников по НАТО, которую российский МИД расценил как провал западной военно-политической миссии.
*Запрещенная в России террористическая организация
 
Обострение ситуации в АфганистанеВ миреТалибанАфганистанНАТО
 
 
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