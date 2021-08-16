https://ria.ru/20210816/afganistan-1745861404.html

Пушков оценил последствия захвата талибами Афганистана для идеологии США

Пушков оценил последствия захвата талибами Афганистана для идеологии США - РИА Новости, 16.08.2021

Пушков оценил последствия захвата талибами Афганистана для идеологии США

Российский сенатор Алексей Пушков назвал события в Афганистане реваншем истории над современностью и глобализмом. Об этом он написал в своем Telegram-канале. РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T04:13

2021-08-16T04:13

2021-08-16T04:13

обострение ситуации в афганистане

в мире

талибан

афганистан

нато

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков назвал события в Афганистане реваншем истории над современностью и глобализмом. Об этом он написал в своем Telegram-канале."Это не оценка, а констатация объективного феномена", - отметил он.По словам сенатора, "катастрофичное для США и для "либерального миропорядка"" развитие событий в Афганистане показывает высокомерность и идеологизированность авторов западной концепции "конца истории", объявившей о глобальной победе либерализма. "Сейчас США отступают - вместе со своей доктриной, которая на протяжении 30 лет была основой их политики "экспорта демократии"", - констатировал Пушков.От современности и глобализма, уверен он, в Афганистане остается лишь борьба за передел глобального рынка наркотиков. "Пришло время говорить о закате целой школы мысли, целой системы мифов и представлений, а заодно и о крахе западных "историков", - пишет сенатор, полагая, что американские элиты предпримут попытки изобразить развитие событий в Афганистане как недоразумение и исключение из исторического процесса.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением боевиков "Талибана"* (запрещенная в России террористическая организация) на крупные города страны. В воскресенье стало известно, что талибы контролируют все пограничные переходы и вошли в Кабул. Поступала информация о боях на южных и северных окраинах столицы, а также о том, что смена власти, напротив, проходит мирно.Эскалация происходит на фоне вывода войск США и их союзников по НАТО, которую российский МИД расценил как провал западной военно-политической миссии.*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20210815/afganistan-1745780829.html

афганистан

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в мире, талибан, афганистан, нато