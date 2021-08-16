Талибы рассказали, кто войдет в состав нового правительства Афганистана
В "Талибане"* заявили, что в состав нового правительства Афганистана войдут не только члены движения
© AP Photo / Gulabuddin AmiriБоевики Талибана* в городе Газни
© AP Photo / Gulabuddin Amiri
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. В новое правительство Афганистана войдут и те, кто не состоял в рядах движения "Талибан"*, заявил телеканалу CNN представитель политофиса талибов в Катаре Сухейль Шахин.
"Когда мы говорим об афганском инклюзивном исламском правительстве, это означает, что другие афганцы также буду частью правительства", - сказал Шахин, находясь в катарской столице Дохе.
По его словам, сейчас преждевременно называть, какие чиновники из прежнего правительства войдут в состав нового правительства. Шахин отметил, что талибы хотят, чтобы у власти оказались также некоторые "хорошо известные деятели".
Также представитель политофиса "Талибана"* заявил, что все те служащие армии и полиции, кто сложит оружие и присоединится к талибам, будут прощены и им будет гарантирована безопасность. Их имена будут включены в специальный перечень, их будут задействовать в качестве резервных сил и будут призывать по мере необходимости, добавил он.
Ранее высокопоставленные руководители движения "Талибан"* заявили британской газете Times, что хотят обладать абсолютной властью и не согласны на формирование переходного правительства.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Со своей стороны, президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим сказал, что война в Афганистане окончена.
*Террористическая организация, запрещенная в России.