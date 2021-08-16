https://ria.ru/20210816/afganistan-1745861080.html

Талибы рассказали, кто войдет в состав нового правительства Афганистана

Талибы рассказали, кто войдет в состав нового правительства Афганистана - РИА Новости, 16.08.2021

Талибы рассказали, кто войдет в состав нового правительства Афганистана

В новое правительство Афганистана войдут и те, кто не состоял в рядах движения "Талибан"*, заявил телеканалу CNN представитель политофиса талибов в Катаре... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T04:04

2021-08-16T04:04

2021-08-16T04:04

обострение ситуации в афганистане

в мире

талибан

афганистан

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. В новое правительство Афганистана войдут и те, кто не состоял в рядах движения "Талибан"*, заявил телеканалу CNN представитель политофиса талибов в Катаре Сухейль Шахин.По его словам, сейчас преждевременно называть, какие чиновники из прежнего правительства войдут в состав нового правительства. Шахин отметил, что талибы хотят, чтобы у власти оказались также некоторые "хорошо известные деятели".Также представитель политофиса "Талибана"* заявил, что все те служащие армии и полиции, кто сложит оружие и присоединится к талибам, будут прощены и им будет гарантирована безопасность. Их имена будут включены в специальный перечень, их будут задействовать в качестве резервных сил и будут призывать по мере необходимости, добавил он.Ранее высокопоставленные руководители движения "Талибан"* заявили британской газете Times, что хотят обладать абсолютной властью и не согласны на формирование переходного правительства.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Со своей стороны, президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим сказал, что война в Афганистане окончена.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210816/afganistan-1745859855.html

афганистан

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в мире, талибан, афганистан