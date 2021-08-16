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США пообещали вывезти из Кабула за несколько дней тысячи американцев
США пообещали вывезти из Кабула за несколько дней тысячи американцев - РИА Новости, 16.08.2021
США пообещали вывезти из Кабула за несколько дней тысячи американцев
США в ближайшие двое суток нарастят военный контингент в Афганистане до шести тысяч человек, для обеспечения безопасного вывоза тысяч американцев Штаты возьмут... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T02:39
2021-08-16T02:39
2021-08-16T11:05
обострение ситуации в афганистане
в мире
сша
афганистан
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ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. США в ближайшие двое суток нарастят военный контингент в Афганистане до шести тысяч человек, для обеспечения безопасного вывоза тысяч американцев Штаты возьмут под свой контроль воздушное движение в аэропорту Кабула, говорится в совместном заявлении госдепа и минобороны.В настоящее время, как утверждаются, реализация мер по обеспечению безопасной эвакуации американцев из аэропорта почти завершена.Администрация обещает ускорить эвакуацию и афганцев, которые помогали американской армии, две тысячи из них за последние две недели уже вывезли в США.Накануне президент США Джо Байден санкционировал отправку в Афганистан пяти тысяч военных, их задача - обеспечить безопасный вывоз персонала американского посольства в Кабуле.Продвижение талибов произошло на фоне вывода войск США и их союзников по НАТО, которое российский МИД расценил как провал западной военно-политической миссии. За несколько недель сторонникам движения "Талибан"* удалось практически полностью взять страну под контроль.* Запрещенная в России террористическая организация
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в мире, сша, афганистан
02:39 16.08.2021 (обновлено: 11:05 16.08.2021)
США пообещали вывезти из Кабула за несколько дней тысячи американцев
США увеличат присутствие своих военных в Афганистане до шести тысяч человек в течение 48 часов